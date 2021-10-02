Польша соврала, что в Белоруссии мигрантов травят наркотиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - американским журналистам: "Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол. Будут такие факты — я буду нести ответственность... " Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью американскому каналу CNN. Журналист рассказал, что польские власти обвиняют Минск в накачивании мигрантов амфетамином. Якобы под наркотиками беженцы могут не спать несколько дней, меньше мерзнут и легче переходят границу.

- Это безумство! Все что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол. Будут такие факты — я буду нести ответственность... А сидеть в Варшаве и бряцать языком, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки — так проще, - заявил в ответ Лукашенко.

В данном случае, я с лидером Белоруссии полностью согласен. В августе я лично ездил в Белоруссию на границу с ЕС, чтобы посмотреть, как мигранты бегут в Европу. Мне удалось проследить весь путь арабов, начиная с аэропорта Минска и заканчивая погранпереходом около Гродно.

Так вот, никакого заговора властей нет. Не встречают беженцев в аэропорту хмурые мужики в камуфляже. Нет автобусов, которые бы централизованно подвозили мигрантов к границе. И уж тем более, нет в Белоруссии оптовых нарколабораторий, где бы на поток поставили одурманивание переселенцев.

Да, арабы прилетают в Минск на чартерах. Но в аэропорту их никто не ждет – они до города добираются либо на попутках, либо на такси, либо общественным транспортом. Я знаю, потому что лично нашел трех растерянных иракцев, которые с радостью приняли мое предложение доехать до центра Минска.

До границы мигранты едут примерно тем же способом, что и от аэропорта: на поезде, автобусе или машине. Не централизованно, а у кого как получится. А последние километры до границы преодолеваются вообще на местном такси – водители сами об этом рассказывали при мне. И я своими глазами видел, как беженцы садятся в официальное такси и потом едут на границу. Хотя бы поэтому наркотики им не нужны - пройти последние сотни метров пешком можно и без допинга.

У меня есть диктофонные записи водительских разговоров, откровений мигрантов, плюс свои собственные впечатления. Я это к тому, что поляки сейчас действительно несут абсолютную чушь. Расчет, видимо, делается на то, что в ЕС никто по-настоящему разбираться не станет.

Отвечая на вопрос журналистов, Александр Лукашенко напомнил, что некоторые западные лидеры публично согласились принять в своих странах афганских беженцев. Они попросили помощи в транспортировке и у России, и у бывших союзных азиатских республик. Но сейчас Запад отказывается выполнять обязательства.

- Зачем вы их туда звали? Почему не принимаете людей, которые бегут от войны? — заметил президент Белоруссии.