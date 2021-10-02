«Утром ничего не помнила»: Седокова напилась до беспамятства и сбежала от молодого мужа на улицу в одних носках

За год семейной жизни Анна Седокова трижды пыталась уйти от мужа. Фото: Инстаграм.

В прошлом сентябре 38-летняя Анна Седокова вышла замуж за 29-летнего баскетболиста Яниса Тимму. Несмотря на то, их браку всего год, супруги за это время уже трижды хотели разойтись. В Инстаграме певица откровенно поделилась подробностями одной из таких ссор.

Свой пост артистка приурочила к выходу новой песни «Обезболил». Анна сообщила, что строчки из ее новой композиции автобиографичны и посвящены безобразной пьяной ссоре, которая как-то произошла между супругами. После страшного скандала Седокова, будучи сильно нетрезвой, выбежала на улицу в одних носках, заявляя, что она уходит от молодого мужа. К счастью, Янису удалось вовремя поймать жену и затащить ее под душ. Наутро исполнительница призналась, что совсем ничего не помнит. Потом супруги помирились и, по словам, Анны, она очень благодарна мужу за любовь и понимание.

- Хотя уже как почти год мы держимся, но недавно он ушёл от меня в другую комнату спать, - рассказала Седокова в Инстаграме. - Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома. Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки. Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает. Я тихо про себя благодарю его каждый день, за то, что он тогда меня не отпустил.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в сентябре прошлого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Янис и Анна переживают нелегкий период. Весной этого года спортсмен покинул баскетбольный клуб «Химки» и отправился искать счастья в США. Некоторое время супруги жили в разлуке, но сейчас Анна отправилась за океан к мужу. По ее словам, она не знает, где будет жить через неделю, так как Янис готовится подписать новый контракт, и пока неизвестно, какой клуб он выберет. По последним данным, Тимма собирается вскоре вернуться из США и продолжить карьеру в Европе. В число команд, готовых предложить Янису контракт, входят «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос», а также «Монако».

В Москву Янис приехал в 2019 году, когда латышский спортсмен заключил двухлетний контракт с баскетбольным клубом «Химки». Именно тогда он встретил Седокову и женился на ней. После этого болельщики стали замечать, что показатели Тиммы падают матча к матчу. Яниса перестали включать в основной состав команды, и он все больше времени проводил на скамейке запасных. Седокова же уверяла, что у клуба крупные финансовые проблемы – отсюда, мол, все беды. Певица намекнула, что ее мужу год не платили зарплату, и она содержала его.