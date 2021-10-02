Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойню, и теперь у нее семеро детей

Генеральный директор компании «Wildberries» в 2021 году возглавила список богатейших женщин России. Фото: Инстаграм.

Татьяна Бакальчук – живое доказательство того, что дети карьере не помеха. Владелица интернет-магазина «Wildberries» снова стала мамой: она родила двойняшек. Теперь у нее семеро детей. Об этом Бакальчук рассказала несколько дней назад на форуме «Forbes Women». Татьяна выступала на сессии форума по гендерной ситуации в России. В конце мероприятия она сообщила, что недавно родила двойняшек.

Бакальчук также рассказала, что в «Wildberries» лояльно относятся к срокам выхода сотрудников из декрета. По ее словам, в компании установлен режим свободного посещения.

Генеральный директор компании «Wildberries» в 2021 году возглавила список богатейших женщин России. По версии журнала «Forbes», состояние 45-летней основательницы самого крупного в стране интернет-магазина одежды, обуви и товаров для дома составляет 13 миллиардов долларов.

Татьяна Бакальчук - мама семерых детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь когда-то Татьяна не знала об онлайн-торговле ровным счетом ничего. Она закончила Московский государственный социально-гуманитарный институт и получила диплом преподавателя английского языка. Вышла замуж за молодого радиофизика, трудилась в школе, подрабатывала репетиторством. В 2004 году родила старшую дочку и ушла в декрет.

Именно тогда у нее появилась идея попробовать торговать одеждой. Поначалу это были вещи из западных каталогов. Первым складом для товаров, полученных по почте, стала квартира начинающей предпринимательницы. Год спустя Татьяна и ее муж Владислав Бакальчук основали «Wildberries».

Сейчас супруги совместно управляют бизнесом и воспитывают детей. При таком напряженном графике это непросто. По словам Татьяны, в процессе воспитания им во многом помогает бабушка.

- Когда дочки подросли, я порой ловила себя на сожалениях. Думала: если бы я занималась воспитанием детей от и до, какие-то моменты решила бы по-другому, - призналась как-то Татьяна. - С другой стороны, у нас получились воспитанные, хорошие, умные девочки. А с четвертым ребенком я вообще почти три года сидела дома, семья была счастлива.