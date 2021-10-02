Бритни Спирс отметила освобождение от опеки отца, выложив свои обнаженные фото в Инстаграм

Бритни Спирс отмечает свободу от 13-летней опеки. Фото: Инстаграм.

У Бритни Спирс – праздник: на днях суд Лос-Анджелеса освободил ее от опеки отца. Джейми Спирс контролировал личную жизнь и финансы певицы с 2008 года. Но теперь она вышла из-под его контроля. И решила это бурно отпраздновать. В Инстаграме артистка опубликовала свои обнаженные фото, снятые в ванне и на пляже.

На снимках, сделанных в ванной, певица предстает полностью обнаженной. Она настаивает на том, что это «честные» фото безо всякой ретуши.

На снимках, сделанных в ванной, певица предстает полностью обнаженной. Фото: Инстаграм.

На других фото она позирует на пляже. Судя по всему, снимки сделаны во время недавнего отдыха артистки на Гавайях.

- Игра в Тихом океане никому не повредит, - подписала звезда серию снимков.

Бритни настаивает на том, что это «честные» фото безо всякой ретуши. Фото: Инстаграм.

Заседание суда, освободившее Бритни от опеки ее отца, прошло 29 сентября. Вынося свой вердикт, судья Пенни заявила: «Я действительно считаю, что отстранение Джеймса Спирса от опекунства является благом для мисс Спирс». В итоге суд передал временные полномочия новому опекуну, выбранному певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Забел возьмет на себя финансовые дела Бритни до тех пор, пока суд не решит, что она готова снова позаботиться о себе, и опекунство может быть полностью прекращено. Это может произойти уже через несколько месяцев. Предполагается, что 12 ноября состоится еще одно судебное заседание, которое окончательно поставит точку в деле об опекунстве над поп-звездой.

Певица позирует совсем без одежды. Фото: Инстаграм.

Отец певицы Джейми Спирс уже заявил свой протест по поводу решения суда. Он сделал заявление через своего адвоката Вивиан Торин, в котором высказал беспокойство о дальнейшей судьбе дочери. При этом Джейми напомнил, что именно он в начале сентября подал заявление с просьбой прекратить его опеку над дочкой. Однако Спирс не ожидал, что суд назначит вместо него другого опекуна.

- При всем уважении суд ошибся, отстранив мистера Спирса от опекунства и поставив на его место незнакомца, который будет управлять всем имуществом Бритни, и тем самым продлив опекунство, которое Бритни этим летом умоляла прекратить. И снова именно мистер Спирс выступил с инициативой подать иск о прекращении опекунства, когда ни бывший адвокат Бритни, ни ее новый адвокат этого не сделали. Именно мистер Спирс просил суд на вчерашних слушаниях немедленно прекратить опекунство, в то время как адвокат Бритни возражал, - говорится в заявлении отца певицы.

Судя по всему, снимки сделаны во время недавнего отдыха артистки на Гавайях. Фото: Инстаграм.

Новая волна общественного возмущения поднялась в июне этого года после того, как Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

Скорее всего, артистку снимал жених. Фото: Инстаграм.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

После того, как отец попросил суд прекратить его опеку, певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме артистка опубликовала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. Сейчас Бритни вовсю готовится к свадьбе. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.