Малыш сердится, потеет и болеет: важные признаки, что ребенку не хватает витаминов

Дефицит некоторых витаминов - следствие снижения потребления в пищу свежих овощей и фруктов, особенно зимой и весной Фото: Евгения ГУСЕВА

- К счастью, в современном мире авитаминоз встречается редко, - говорит Елена Русакова, врач-педиатр, неонатолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру». - При авитаминозе наблюдается полное отсутствие одного (еще реже нескольких) витамина в организме, или нарушение его выработки. А вот гиповитаминоз более распространенное понятие. Это недостаточное содержание в организме одного или нескольких витаминов. И связано оно либо с бедной однообразной пищей, либо с нарушением усвоения витаминов в организме. Проблема в том, что при нехватке того или иного витамина в организме развиваются нарушения органов или систем. Рассмотрим некоторые гиповитаминозы.

1. Потные ладошки, лысый затылок: не хватает витамина D

В последнее время педиатры все чаще назначают витамин D едва ли не с самого рождения малышей. А он синтезируется в коже под действием УФ-излучения (которого в наших широтах явно не хватает), а также поступает с пищей. Что происходит, когда не хватает «солнечного» витамина:

* У малышей может развиться рахит, который будет проявляться повышенной потливостью ладоней, стоп, головы. Часто на затылке у малыша вытираются волосы.

* Позднее прорезывание зубов, возможна деформация костей и суставов, ведь витамин D очень важен для усвоения кальция.

Источники витамина D3:

В основном продукты животного происхождения, именно поэтому от его нехватки страдают чаще всего младенцы, которые пока еще не едят рыбу и мясо.

Наиболее богатые природные источники — жир печени морских рыб, а также некоторые виды рыбы. Яйца, сливочное масло, мясо, молоко также содержат небольшие количества этого микронутриента.

- Недостаточное потребление витамина D c пищей должно компенсироваться дополнительными источниками, - говорит Елена Русакова. - То есть продуктами, обогащенными витамином D, а также биологически активными добавками к пище или витаминно-минеральными комплексами. Но самостоятельно назначать детям витамины нельзя — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

2. Вялость, утомляемость, болезненность: дефицит витамина С

Дефицит витамина С – самое распространенное явление. Это связано с двумя основными проблемами: снижением потребления в пищу свежих овощей и фруктов (особенно зимой и весной). А также любовью к фастфудам и тщательной тепловой обработке овощей (только варим-запекаем, но не едим сырыми).

И хотя сейчас много споров о влиянии витамина С (аскорбиновой кислоты) на иммунитет, но все же его нехватка у детей часто приводит к неприятным последствия:

* Болезненность, вялость, повышенная утомляемость, нарушения аппетита.

* Стенки кровеносных сосудов становятся хрупкими, поэтому у детей часто кровоточат десны, а на коже проявляются кровоподтеки, гематомы.

Источники витамина С:

В основном аскорбиновая кислота поступает в организм человека с растительной пищей. Это шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, капуста брюссельская, белокочанная или цветная, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые.

Но дело в том, что содержание витамина С в разных частях плодов не одинаково – он накапливается в кожуре, наружных слоях, листьях больше, чем в мякоти, черешке, стебле. Учитывая, что у того же ананаса мы срезаем всю кожуру и листья, а мякоть чаще всего едим и вовсе консервированную, то искать там витамин уже не стоит.

3. Слабость, анемия, психозы: нехватка витаминов группы В

Все витамины группы В важны для формирования мышечной ткани, правильной передачи нервных импульсов. Их нехватка сказывается на когнитивных функциях: страдает память, появляется повышенная тревожность, часто агрессия.

- Отдельно хочется сказать о дефиците витамина В12, единственным источником которого является мясо, - говорит Елена Русакова. - Многие взрослые сейчас отказываются от мяса (даже кормящие матери), но детям оно необходимо. Если ребенок не получает мяса, развивается анемия и ощутимая слабость (ее проявления сильнее, чем при нехватке железа). И самое главное – страдает нервно-мышечная передача. У ребенка может возникнуть задержка психомоторного развития, нарушение проводимости нервных импульсов к головному мозгу. Нехватка витамина В 12 также может наблюдаться из-за дисбиотических нарушений кишечника, приема антибиотиков. Также этот витамин нужен для нормального функционирования костного мозга.

Источники:

Витамины группы В содержатся в основном в мясе, цельнозерновом хлебе, дрожжах, бобовых. Также в некоторых листовых салатах, шпинате, но в меньших количествах.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Понятно, что пища ребенка должна быть сбалансированной, разнообразной и максимально полезной. Поэтому лучше избегать фастфуда, стараться готовить минимальное количество времени и не на масле, а на пару или в духовке (так можно сохранить больше витаминов и минералов).

Все это прописные истины, на которые плюются дети-малоежки. И если вы видите, что у вашего ребенка явный недостаток полезных веществ, посоветуйтесь с педиатром. Возможно, стоит сдать анализы и подобрать комплекс необходимых витаминов.