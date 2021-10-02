Депутат британского парламента пришла на заседание с грудным ребенком

Не все коллеги пока понимают Стеллу. Фото: стоп-кадр видео

В 2020 году лейбористка Стелла Кризи стала первым действующим депутатом британского парламента, ушедшим в декретный отпуск.

Она родила девочку. И когда малышке было четыре месяца, Кризи пришла на одно из заседаний вместе с ней, держа ее в переносной люльке. Пока мама обсуждала права женщин, девочка крепко спала.

И вот Кризи снова пришла в зал Палаты общин, держа на руках младенца: у депутата родился второй ребенок. В очередной раз парламентарий объясняла коллегам свою позицию по поводу важности предоставления женщинам декретного отпуска.

Пока в Соединенном королевстве бушевал коронавирус, Стелла, как и многие другие британцы, работала из дома. И у нее была возможность совмещать работу и уход за детьми. Но после снятия ограничительных мер она не смогла найти няню для второго малыша. Годовалая дочь ходит в ясли, а грудничка приходится брать с собой на работу.

Не все коллеги пока понимают Стеллу. Некоторые даже заявили, что она превратила почтенную Палату общин в детсад. Женщины поддерживают, а вот мужчины осторожничают, за ее предложения не голосуют.

Стелла Кризи – не первая женщина-политик, пытающаяся совместить служение народу вместе с уходом за маленькими детьми и их воспитанием. В 2020 году премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла в свой офис вместе с ребенком, которому на тот момент было всего три месяца. Ардерн не могла пропустить важную встречу, равно как и не могла оставить свою кроху без порции грудного молока.