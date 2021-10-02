Арменку из «Реальных пацанов» судят за использование государственной земли в коммерческих целях

Актер из сериала "Реальные пацаны" оказался не в ладах с законом. Фото: кадр из фильма

Безобидный Арменка (Армен Бежанян) в сериале «Реальные пацаны» торговал обувью и никому не приносил вреда. Оказалось, что в жизни Бежанян тоже тяготеет к предпринимательской деятельности. Правда, получается делать бизнес с переменным успехом.

Армен Бежанян в сериале «Реальные пацаны» Фото: кадр из фильма

У актера уже были проблемы с законом. В 2016 году его поймали на манипуляциях с продлением договора на земельные участки, которые он взял в аренду у администрации Осинского городского поселения (Пермский край — именно там Бежанян избирался депутатом гордумы). Как выяснило следствие, коммерсант поставил участки на кадастровый учет и зарегистрировал права на объекты незавершенного строительства. А потом попросил продлить договор на участки без проведения торгов.

Но контролирующие органы выяснили: никаких построек на участках нет, то есть актер умышленно причинил администрации района ущерб в 311 тысяч рублей. Бежанян заявлял об обратном, объяснив, что строители самовольно внесли в проект изменения, что и привело к судебному казусу.

Армен Бежанян судится по поводу земельных участков. Фото: кадр из фильма

Тогда мировой суд приговорил бизнесмена к штрафу в 100 тысяч рублей. Актер обжаловал решение, но районный суд оставил его без изменения. Осужденный подал еще одну апелляцию: и Пермский краевой суд отменил приговор, прекратив уголовное дело. После этого Бежанян взыскал 100 тысяч рублей с краевой казны и Минфина РФ 100 в качестве компенсации морального вреда.

— Господин Бежанян является членом ассоциации «КВН-Прикамье», актером телесериала, занимается творчеством, следствие и осуждение получили большую огласку, имели место шутки негативного характера, в том числе в газетах, в интернет-изданиях, по телевидению, что отрицательно сказалось на его творческой и предпринимательской деятельности. Ему отказывали в заключении нескольких договоров, — пояснил тогда адвокат актера.

Армен Бежанян - член ассоциации «КВН-Прикамье», актер. Фото: Instagram.com

И вот, продолжение баталий. Теперь Минимущества Пермского края подало в суд на актера. Предмет спора — снова злосчастные участки, на которых Армен, как оказалось, возвел срубы. И снова, по мнению суда, незаконно обогащался за счет государственной земли.

Дело рассмотрит Арбитражный суд Пермского края: с актера требуют 419,5 тысяч рублей. Как отметили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, у Бежаняна есть собственность — нежилое здание в пермской Осе. Земельный участок, на котором построили здание, принадлежит краю. В ведомстве считают, что актер своевременно не оформил права на землю. И пользовался региональным имуществом, хотя не имел на это оснований.