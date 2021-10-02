«Поступлю по совести»: Прохор Шаляпин признался, что сделает с наследством умершей жены

Прохор Шаляпин потерял жену. Татьяна Дэвис была старше артиста на пять лет. Фото: личный архив.

Скончавшаяся в США от коронавируса супруга Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис была состоятельной женщиной. В родной Канаде она владела сетью адвокатских фирм. 42-летняя Татьяна заработала состояние на разводах и считалась одним из лучших специалистов Оттавы по семейному праву. В законном браке с ней Прохор прожил всего два месяца, но все равно может претендовать на имущество покойной супруги. Однако 37-летний исполнитель высказался предельно ясно: он намерен отказаться от многомиллионного наследства жены. Об этом сообщила мать Шаляпина Елена Колесникова.

По ее словам, Прохор считает, что должен поступить «по совести» и оставить все принадлежавшее Татьяне имущество ее родителям.

- Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям, - рассказала мать артиста порталу News.ru.

Елена Колесникова сообщила, что ее сын сейчас очень плохо себя чувствует. Новость о смерти жены просто убила его.

- Прохор долгое время был на связи с женой, а потом связь прекратилась, и он общался только с родителями Татьяны. Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами ещё не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует, - рассказала Елена, отметив, что лично не была знакома с невесткой.

Впрочем, многие скептики подозревают, что публичный отказ Шаляпина от наследства – это просто красивый жест, поскольку супруга лишила его всех денег еще до бракосочетания. По словам друзей Прохора, накануне свадьбы Татьяна заставила жениха подписать 150-страничный брачный контракт. Дэвис была хорошим юристом и решила обезопасить себя на случай развода и других непредвиденных обстоятельств.

По словам актера Георгия Кирьянова, бывшего свидетелем на свадьбе Прохора и Татьяны, невеста заставила жениха подписать перед свадьбой брачный контракт. Фото: Инстаграм.

- Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах, - рассказывал актер Георгий Кирьянов, ставший свидетелем на свадьбе Дэвис и Шаляпина. - Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы.

О смерти жены Прохор Шаляпин сообщил поклонникам в Инстаграме 30 сентября.

- Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда, - написал Шаляпин на своей странице.

В конце июля певец и его избранница сыграли пышную свадьбу, после которой новобрачная попала в больницу с коронавирусом. Первую неделю после заражения COVID-19 Татьяна Дэвис лечилась дома, но после резкого ухудшения Прохор отвёз жену в госпиталь. По его словам, «она теряла сознание и была с посиневшими губами». Вместо медового месяца Татьяну ждал месяц в коме на ИВЛ. Врачи не смогли спасти ее жизнь - она умерла, не приходя в сознание.