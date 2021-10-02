Разбившийся в Москве водитель спорткара за два года нарушил ПДД почти 700 раз

2 октября на улице Нижние Мнёвники на западе Москвы элитный спорткар «Audi R8» на бешеной скорости врезался в дорожный отбойник. Фото: Кадр видео

Стали известны некоторые подробности громкого ДТП, которое произошло минувшей ночью 2 октября на улице Нижние Мнёвники на западе Москвы.

Напомним, элитный спорткар «Audi R8» на бешеной скорости врезался в дорожный отбойник, после чего двигатель машины вылетел на проезжую часть, а вспыхнувший корпус авто буквально разорвало на куски.

В столичном Дептрансе этот факт подтвердили: жуткая авария случилась в районе дома №62А в четыре часа утра. Движение в сторону области было временно ограничено (до 05.53). Ну а сам водитель погиб на месте. Шансов выжить он себе не оставил. В салоне дорогой иномарки он находился один (ее стоимость составляет около 11 млн руб).

Как удалось выяснить позже, за рулем мог находиться владелец «Audi R8» 21-летний Роман Марнов. Сейчас эта информация подтверждается.

Стритрейсер-любитель приехал в столицу из Питера. За последние два года в ГИБДД на его имя набралось аж 696 автонарушений, 26 из них Роман оплатить не успел. Причем на «Audi R8», которая сгорела, он ездил меньше года. И успел заработать на ней 257 штрафов.

Какая машина была у гонщика до «Audi R8», пока не сообщается.

Несмотря на возраст, Марнов известен как владелец бизнеса в сфере недвижимости. В том числе, в Свердловской области и в Краснодарском крае.