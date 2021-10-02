«Если мама узнает, то убьет меня»: Дочь Успенской приняла крещение втайне от матери

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина долгое время жили в ссоре. 31-летняя Татьяна уехала подальше от мамы в США. Но в этом году они помирились, и дочь звезды, наконец, вернулась в Москву. Казалось, все невзгоды позади: Татьяна образумилась, вылечилась от наркотической зависимости и решила стать певицей. Однако недавно у девушки случился нервный срыв. В начале сентября Успенская вынуждена была вновь положить Татьяну на лечение в психиатрическую клинику. После этого Плаксина пропала из соцсетей и две недели не выходила на связь. Как оказалось, не случайно. В надежде избавиться от прежних привычек и начать новую жизнь Татьяна приняла крещение.

О том, что девушка перешла в христианство, рассказали прихожане храма, где проходил обряд, и крестивший ее священник. По словам отца Владимира, Татьяна еще не рассказала об этом шаге своей звездной матери. Плаксина боится, что мама не одобрит ее поступок (семья Успенской исповедует иудаизм).

- Она мне говорит: «Если мама узнает, она убьет меня». Она осознала, что это ей нужно, потому что дальше было уже некуда, - рассказал отец Владимир.

В храме отмечают, что Татьяна сильно изменилась, стала более спокойной и уверенной в своих силах.

- Она до конца литургии стояла, с ней был очень серьезный разговор, - рассказали журналистам прихожанки церкви, - Была иудеечка, почему и приняла крещение. Она теперь христианка, начала причащаться, в храм ходить. Она очень сильно изменилась.

Отец Владимир знает, что раньше Татьяна была наркозависимой. Он часто и подолгу разговаривает с девушкой обо всем, что ее беспокоит. Наверняка Любовь Успенская, узнав секрет дочери, простит ее. Ведь певица всегда была готова на все, лишь бы ее наследница была счастлива и здорова.

Певица очень гордилась тем, что ее дочь поборола наркозависимость. Фото: Инстаграм.

Со своей звездной мамой Татьяна постоянно то ссорилась, то мирилась. Девушка с детства привыкла к обеспеченной жизни. Окончив школу при американском посольстве в Москве и отучившись в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», она отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Потом Плаксина долго жила в США, рисовала картины и давала уроки йоги. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса, где Татьяна и поселилась. А в этом году Любовь уговорила дочку вернуться к ней в Москву.

Певица очень гордилась тем, что ее дочь сумела побороть наркозависимость.

- Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, она опомнилась, - радовалась Успенская.

Причиной своего нестабильного поведения Татьяна называла недостаток родительского внимания. Девушка рассказывала журналистам, что в детстве ревновала маму к шоу-бизнесу и чувствовала себя лишенной материнской любви.

- Мы с мамой общаемся. Понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня, - говорила Плаксина.