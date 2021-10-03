Зачем на свадьбе Романовых столько соболей и золота

Молодые, конечно, пусть будут счастливы... Фото: REUTERS

Когда рассматриваешь фото свадьбы Георгия Романова в Исаакиевской соборе, не столько бросается в глаза китч, сколько коробит контраст.

Великая княгиня Мария Владимировна на церемонии бракосочетания своего сына Фото: REUTERS

Вот венчание, выставленное на обзор широкой публики: соболя, новодельная тиара, какие-то подростки с саблями, золотые жилеты, золотые гербы... даже странно, что фоном не подпевает хор медведей с балалайками. Словно организаторы перед церемонией сто раз пересмотрели «Корону Российской империи» - карикатурную третью часть «Неуловимых мстителей».

Вот венчание, выставленное на обзор широкой публики: соболя, новодельная тиара, какие-то подростки с саблями, золотые жилеты, золотые гербы... Фото: REUTERS

А вот, в противовес этой театральности - гражданская церемония той же пары для узкого круга: сдержанные краски и манеры, все всерьёз, все comme il faut. Этикет в таких вещах отшлифован столетиями, продумано все - от степени фамильной ценности украшений до последней салфетки.

На шестиметровом шлейфе невесты был выткан золотой российский герб Фото: REUTERS

На гражданской церемонии у Георгия Михайловича и Виктории все так, как и должно быть, как на свадьбах других Романовых, да хоть самой Марии Владимировны - фото сохранились, можно сравнить. Аристократичность и продуманность в каждой самой мелкой детали. Значит, можно было и без китча? Но почему-то без него не обошлось. Как будто венчанием специально хотели подчеркнуть: ребята, мы не всерьёз про престолонаследие.

И вот почему.

Гражданская церемония той же пары для узкого круга: сдержанные краски и манеры, все всерьёз. Фото: Instagram Георгия Романова

Закон о престолонаследии в Российской империи был изменен Павлом I, дополнен Александром I и с тех пор не менялся. По нему престол наследуют только великие князья, только мужчины, только православные, без всяких пятен на репутации - никаких неравных браков, разводов, никаких нарушений закона. Великими князьями ко второй половине XIX века стали считать только детей и внуков царствующих монархов. Все остальные родственники получали титул «князь императорской крови» и никаких прав на престол не имели. «Нас стало слишком много» - заметил Александр III, имея в виду, что казна не потянет многочисленных Романовых.

Прапрапрадед новобрачного Георгия Михайловича - Александр II. Прапрадед - брат Александра III, великий князь Владимир Александрович. Эту ветвь Романовых называли «Владимировичи» (были ещё «Константиновичи», «Николаевичи», «Михайловичи»). У Владимира был сын Кирилл. И вот на нем-то и обрываются официальные права этой ветви на престол. Павловский акт о престолонаследии там нарушен столько раз, что собьешься со счета.

Кирилл далеко не первым стоял в очереди на престол, а его дети и вовсе не имели прав на титул «великий князь». Фото: Российская национальная библиотека

Во-первых, Кирилл был только внуком царствующего монарха. Он сам далеко не первым стоял в очереди на престол, а его дети уже и вовсе не имели прав на титул «великий князь».

Во-вторых, Кирилл без разрешения царя женился на разведённой женщине, немецкой принцессе Виктории-Мелите, и на тот момент она не была православной. Зато была его кузиной, близкой родственницей. Это уже второе, третье и четвёртое нарушение. В таком браке для Кирилла оставался только один вариант - высылка из России. Правда, к тому времени куча Романовых состояла в морганатических (неравных) браках с разведёнными, а Виктория-Мелита позже все же приняла православие. Плюс Первая Мировая перевернула многие нормы. И уже во время войны Николай II отдельным указом эту пару простил, разрешил жить в России. Но о правах на престол потомков Кирилла речи, разумеется, не было.

И в-пятых, Кирилл восторженно принял Февральскую революцию. Изменил присяге на верность Николаю II и вышел встречать революционеров с красным бантом в петлице... Вместе с собственной воинской частью перешёл в распоряжение Государственной Думы - так он в тот момент понимал благо России. «Кирилл ошалел!» - писала царю жена. Сам же Кирилл Владимирович уверял, что пытался спасти страну ценой собственной чести. Его моряки заняли два петербургских вокзала, чтобы не позволить верным царю войскам прибыть в столицу. Именно этого ему не простят уже в эмиграции уцелевшие потомки других ветвей Романовых. Именно из-за этого другие родственники не согласились с тем, что Кирилл в эмиграции объявил себя главой Российского императорского дома, как старший потомок старшего великого князя. Именно из-за красного банта родственники будут скептически относиться ко всем Кирилловичам - сыну, внучке...

Дальше павловский закон нарушался ещё несколько раз. Сын Кирилла Владимир снова вступил в неравный брак. Внучка Кирилла, Мария Владимировна, - женщина, это тоже препятствие для наследованиям престола. А переписать павловский закон и легитимизировать его новую версию было уже некому.

Принц Чарльз - старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Фото: REUTERS

Вот такая сейчас запутанная ситуация с правами на российский престол. Формально последней уцелевшей в революцию великой княгиней была сестра Николая II Ольга. После ее смерти в 1960 году в Канаде ветвь оборвалась. Остались только потомки императорской крови.

Кстати, кровь Романовых есть в жилах многих европейских князей и принцев. Есть она, например, у британского принца Чарльза - он прапраправнук Николая I. Формально - такой же родственник Романовым (и тоже по женской линии), как и недавно обвенчавшийся в Исаакиевской соборе Георгий Михайлович.

А молодые, конечно, пусть будут счастливы.

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