В Москве назвали ТОП-6 самых востребованных специальностей в колледжах

В каждом колледже Москвы действуют центры содействия трудоустройству. Фото Ю. Иванко / Mos.ru

Московские власти сообщают, что конкурс на некоторые специальности в колледжи - даже серьезнее, чем в вузах. Например, в последние годы самое популярное у абитуриентов направление - специалисты по информационным технологиям.

- Конкурс в московские колледжи в этом году отражает общую тенденцию выбора специальностей, - рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, - Все больше ребят выбирают IT-направления. В этом году конкурс на них составил до 30 человек на место. Также выпускники все чаще интересуются специальностями в сфере логистики, гостиничного дела, архитектуры.

По данным mos.ru ТОП-6 самых популярных направлений в столичных колледжах выглядит следующим образом:

1. Информационные системы и программирование.

2. Графический дизайн.

3. Анимация.

4. Компьютерные системы и комплексы.

5. Организация и технология защиты информации.

6. Сетевое и системное администрирование.

- Популярность профтехобразования в Москве объясняется возможностью получить востребованную профессию с гарантией трудоустройства на ведущие предприятия города после окончания учебы или даже во время нее, - объяснила Ракова.

По словам заместителя мэра, в каждом колледже Москвы (на данный момент их ровно 50) действуют так называемые центры содействия трудоустройству. То есть, учебные заведения заключают договоры с различными компаниями о том, что студенты будут проходит у них практику. При этом некоторые предприятия заточены на такое сотрудничество, чтобы принять на работу молодых специалистов сразу после выпуска из колледжа.

В списке самых популярных специальностей - изначально так или иначе связанные с работой на компьютерах. Впрочем, и чисто «рабочие» профессии интегрированы в новые технологии. Например, выпускники Колледжа железнодорожного и городского транспорта учатся ремонтировать электробусы, которых в Москве становятся все больше и больше. Во многих учебных заведениях готовят специалистов по 3D-печати, в том числе в строительстве. Кроме того, анализируя текущие запросы рынка труда, колледжи открывают набор на новые профессии. Например, начали готовить дефектоскопистов - так называют специалистов, которые выявляют на производствах дефекты, механические повреждения и прочий брак.