Для победы над болезнью у Глории есть только имя

У Глории такой вид паралича, при котором нарушается равновесие и координация
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Первым в семье Васильевых родился Демид. Беременность протекала хорошо, наследственности плохой не было, патологий никаких не обнаруживалось, родители не пили-не курили, вели сверхздоровый образ жизни… И на тебе – в роддоме выяснилось, что у мальчика синдром Гольденхара – тяжелое генетическое заболевание.
- Не переживайте вы, все у вашего сынишки будет хорошо! – утешали врачи. – Сделаете пластику, интеллект у него в норме. А вы пока младшего рожайте. Здоровые, молодые… Неудачи у всех бывают.
Васильевы так и сделали. Когда, спустя два года, родилась красивая, здоровенькая девочка, решили назвать ее сильным, ярким именем, чтобы и судьба была такой же. Глория – значит слава. До года она была отрадой родителей. Хорошенькая, общительная. Правда, немного тормозила в развитии. Голову начала держать только к четырем месяцам, переворачиваться - к полугоду, на живот ложиться отказывалась, а ползала, как раненый солдат, – подтягивалась ручками, и даже не пыталась вставать. Однажды мама заметила, что у малышки тремор – трясутся ручки. Но врачи не видели во всем этом особой проблемы и снова успокаивали: «догонит, пройдет…» И так до тех пор, пока Глории не исполнился год.
- А потом мы пошли на диспансеризацию, и невролог сказала нам, что ребенок не развивается и необходимо ее обследовать! – рассказывает мама. – Как обухом по голове. Мы просто не верили! Ведь бомба два раза в одну воронку не падает, как говорится. Но… Нас направили к генетикам, а те заключили, что у Глории детский церебральный паралич, и ее физическое развитие отстает от нормы примерно на полгода. Надо срочно начинать реабилитацию.
Диагноз Глории - атактическая форма ДЦП – такой вид паралича, при котором нарушается равновесие и координация. Какая уж тут «слава», ходить бы научиться и говорить! Конечно, все можно победить, подправить, облегчить, доработать. Но представьте себе растерянность несчастных родителей, которые, будучи ни в чем не виноватыми, и не нарушая врачебных предписаний, за три года остались с двумя маленькими инвалидами на руках.
При этом, чтобы помочь жене ухаживать за больными малышами (одна она не в силах справиться с валом процедур, лечебных занятий, походов к врачам…), отец семейства тоже вынужден был уйти с работы. Наступило тяжелое время для Васильевых. Но прерывать реабилитацию и опускать руки категорически нельзя! Если не заниматься, отставание в развитии у Глории продолжится, и тогда она уже никогда не станет нормальным, обычным человеком. Вот только стоит реабилитация очень дорого - 108 тысяч 400 рублей за необходимый курс. Пожалуйста, помогите собрать эти деньги!
Звоните: +7 (499) 500-14-15
Или пишите info@life-line.ru.
Как помочь:
Поддержать Глорию вы можете, отправив смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, «250»). С другими способами помочь вы можете ознакомиться здесь: https://www.life-line.ru/
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»
ИНН: 7704274681
КПП: 770701001
ОГРН: 1087799004468
Расчетный счет: 40703810701400000042
АО «Альфа-Банк»
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БИК: 044525593
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование для лечения Васильевой Глории.