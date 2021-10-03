Для победы над болезнью у Глории есть только имя

У Глории такой вид паралича, при котором нарушается равновесие и координация Фото: Личный архив героя публикации

Первым в семье Васильевых родился Демид. Беременность протекала хорошо, наследственности плохой не было, патологий никаких не обнаруживалось, родители не пили-не курили, вели сверхздоровый образ жизни… И на тебе – в роддоме выяснилось, что у мальчика синдром Гольденхара – тяжелое генетическое заболевание.

- Не переживайте вы, все у вашего сынишки будет хорошо! – утешали врачи. – Сделаете пластику, интеллект у него в норме. А вы пока младшего рожайте. Здоровые, молодые… Неудачи у всех бывают.

Васильевы так и сделали. Когда, спустя два года, родилась красивая, здоровенькая девочка, решили назвать ее сильным, ярким именем, чтобы и судьба была такой же. Глория – значит слава. До года она была отрадой родителей. Хорошенькая, общительная. Правда, немного тормозила в развитии. Голову начала держать только к четырем месяцам, переворачиваться - к полугоду, на живот ложиться отказывалась, а ползала, как раненый солдат, – подтягивалась ручками, и даже не пыталась вставать. Однажды мама заметила, что у малышки тремор – трясутся ручки. Но врачи не видели во всем этом особой проблемы и снова успокаивали: «догонит, пройдет…» И так до тех пор, пока Глории не исполнился год.

- А потом мы пошли на диспансеризацию, и невролог сказала нам, что ребенок не развивается и необходимо ее обследовать! – рассказывает мама. – Как обухом по голове. Мы просто не верили! Ведь бомба два раза в одну воронку не падает, как говорится. Но… Нас направили к генетикам, а те заключили, что у Глории детский церебральный паралич, и ее физическое развитие отстает от нормы примерно на полгода. Надо срочно начинать реабилитацию.

Диагноз Глории - атактическая форма ДЦП – такой вид паралича, при котором нарушается равновесие и координация. Какая уж тут «слава», ходить бы научиться и говорить! Конечно, все можно победить, подправить, облегчить, доработать. Но представьте себе растерянность несчастных родителей, которые, будучи ни в чем не виноватыми, и не нарушая врачебных предписаний, за три года остались с двумя маленькими инвалидами на руках.

При этом, чтобы помочь жене ухаживать за больными малышами (одна она не в силах справиться с валом процедур, лечебных занятий, походов к врачам…), отец семейства тоже вынужден был уйти с работы. Наступило тяжелое время для Васильевых. Но прерывать реабилитацию и опускать руки категорически нельзя! Если не заниматься, отставание в развитии у Глории продолжится, и тогда она уже никогда не станет нормальным, обычным человеком. Вот только стоит реабилитация очень дорого - 108 тысяч 400 рублей за необходимый курс. Пожалуйста, помогите собрать эти деньги!

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Или пишите info@life-line.ru.

Как помочь:

Поддержать Глорию вы можете, отправив смс-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода (например, «250»). С другими способами помочь вы можете ознакомиться здесь: https://www.life-line.ru/

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование для лечения Васильевой Глории.