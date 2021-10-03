16 собак умерли в адских муках, 160 парализованы в чеховском приюте

У собак начали отказывать лапы. Фото: Instagram приюта «Лохматая душа»

В подмосковном Чехове ветеринары и волонтеры приюта для собак спасают около двухсот животных, которые внезапно оказались парализованы. ЧП произошло в приюте «Лохматая душа».

- Начиналось все с двух собак - вечером упали на лапы, - рассказала сайту kp.ru учредитель благотворительного фонда «Лохматая душа» Лилия Чумакова. - У нас сейчас в общей сложности две тысячи питомцев. При таком количестве какие-то инциденты происходят каждый день, поэтому те два случая списали на какие-то частности. Собак прокапали. Я уехала домой. А рано утром мне начали звонить наши ребята: с такими же симптомами, с парализованными конечностями, свалились уже около ста собак. За ночь - шесть трупов. Мы вызвали ветврачей, с ними начали прокапывать пострадавших животных, но число погибших только увеличивалось. К вечеру было уже тринадцать погибших. Следующей ночью умерла еще одна собака. Потом - еще две.

На текущий момент в «Лохматой душе» умерли 16 псов, еще 160 парализованы, в том числе 42 животных в тяжелом состоянии.

Сотрудники приюта считают, что собаки могли отравиться кормом. Накануне первых случаев сюда привезли 10 тонн сухого корма «Хэппи Ланч» из Ступино - с тамошней фирмой «Наш Город» фонд «Лохматая Душа» сотрудничает около полутора лет.

- Мы отдали корм и трупы погибших животных в две независимые лаборатории, к понедельнику ждем результатов, - продолжает Чумакова. - Но предварительно специалисты говорят, что по всем признакам это именно отравление. Хотя на бешенство тоже будут проверять. Однако все наши питомцы были привиты местной государственной ветклиникой.

- За время, пока вы использовали этот корм, подобные случаи бывали?

- Сейчас, задним умом, понимаем, что такие симптомы у собак встречались, но они были единичными. Уже бывало, что ни с того ни с сего животное падало на лапы, у некоторых и кровотечение изо рта было. Но мы считали, что собака либо отморозила ноги, либо с позвоночником что-то. От этого их лечили. Смертельные случаи при подобных симптомов тоже бывали. Но, повторюсь, они были единичными, с кормом мы это никак не связываем. При этом уже после случившегося нам стало известно, что подобные проблемы были после использования такого корма в Челябинске и Одинцове.

Оперативно связаться с представителями компании «Наш Город» не удалось. На сайте компании сообщается, что она работает с 2002 года и помимо сухих кормов для собак, кошек, пушных и лабораторных животных также производит биоорганические удобрения и грунты.

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