Крушение вертолета под Москвой 3 октября 2021: три человека погибли

В крушении вертолета под Москвой разбились мужчина и женщина. Фото: Предоставлено очевидцами

Легкий вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье, 3 октября 2021 года, в подмосковном лесу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, крушение произошло неподалеку от Тураевского шоссе на территории городского округа Лыткарино.

- Возгорания после падения не последовало, - рассказали kp.ru в ведомстве. - Есть пострадавшие.

В крушении никто не выжил. Фото: Предоставлено очевидцами

Известно, что пилот (мужчина) и двое его пассажиров (мужчина и женщина) погибли.

- По предварительной информации, частный вертолет осуществлял прогулочный полет. По одной из версий, в сумерках он мог зацепиться за верхушки деревьев, - прокомментировал случившееся источник в правоохранительных органах. - Обломки вертолета уже нашли.

Расследованием будут заниматься сотрудники Московского Межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи выехали на место.

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