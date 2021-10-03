Крушение вертолета под Москвой 3 октября 2021: три человека погибли

В крушении вертолета под Москвой разбились мужчина и женщина.
Фото: Предоставлено очевидцами
Легкий вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье, 3 октября 2021 года, в подмосковном лесу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, крушение произошло неподалеку от Тураевского шоссе на территории городского округа Лыткарино.
- Возгорания после падения не последовало, - рассказали kp.ru в ведомстве. - Есть пострадавшие.
В крушении никто не выжил.
Фото: Предоставлено очевидцами
Известно, что пилот (мужчина) и двое его пассажиров (мужчина и женщина) погибли.
- По предварительной информации, частный вертолет осуществлял прогулочный полет. По одной из версий, в сумерках он мог зацепиться за верхушки деревьев, - прокомментировал случившееся источник в правоохранительных органах. - Обломки вертолета уже нашли.
Расследованием будут заниматься сотрудники Московского Межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи выехали на место.
Kp.ru следит за развитием событий.