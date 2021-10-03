Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 октября 2021 20:59

Крушение вертолета под Москвой 3 октября 2021: три человека погибли

По предварительной информации при крушении вертолета 3 октября 2021 под Москвой разбились двое мужчин и женщина
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В крушении вертолета под Москвой разбились мужчина и женщина.

В крушении вертолета под Москвой разбились мужчина и женщина.

Фото: Предоставлено очевидцами

Легкий вертолет Robinson разбился вечером в воскресенье, 3 октября 2021 года, в подмосковном лесу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области, крушение произошло неподалеку от Тураевского шоссе на территории городского округа Лыткарино.

- Возгорания после падения не последовало, - рассказали kp.ru в ведомстве. - Есть пострадавшие.

В крушении никто не выжил.

В крушении никто не выжил.

Фото: Предоставлено очевидцами

Известно, что пилот (мужчина) и двое его пассажиров (мужчина и женщина) погибли.

- По предварительной информации, частный вертолет осуществлял прогулочный полет. По одной из версий, в сумерках он мог зацепиться за верхушки деревьев, - прокомментировал случившееся источник в правоохранительных органах. - Обломки вертолета уже нашли.

Расследованием будут заниматься сотрудники Московского Межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи выехали на место.

Kp.ru следит за развитием событий.

ЧПКАРТИНА ДНЯ