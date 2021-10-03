«Архив Пандоры»: Крупнейший офшор в мире обнаружили в США

Документы касаются финансовых операций в офшорных зонах в разных уголках мира. Фото: Shutterstock

Крупнейшую в истории утечку документов опубликовал Международный консорциум журналистских расследований. Масштабы слива поражают: во всеобщем доступе оказались 6,5 млн документов, почти 3 млн различных изображений, 1,2 млн электронных писем. Чтобы проанализировать такой колоссальный объем информации, понадобилось 650 журналистов со всего света. Проект получил название «Архив Пандоры».

Документы касаются финансовых операций в офшорных зонах в разных уголках мира. Тут надо отметить, что сами по себе офшоры – не запрещены законом в большинстве стран. Просто это такие юрисдикции (отдельные регионы или целые страны), где власти не обременяют бизнес строгой отчетностью и высокими налогами, где легко открыть новую фирму, а потом быстро закрыть ее. Не удивительно, что в офшоры стекаются деньги сильных мира сего, которым не очень-то хочется показывать, сколько они на самом деле зарабатывают и на что тратят. Рука об руку с офшорами всегда идут обвинения (или хотя бы подозрения) во взятках, хищениях и коррупции.

Из Кипра, Виргинских или Каймановых островов – это главные мировые офшоры – сомнительного происхождения миллионы идут во вполне респектабельные места. Например, в Лондон – Великобритания стала одним из лидеров по «приему» отмытых денег. Так, король Иордании тайком, то есть через офшорные фирмы, прикупил недвижимости в США (несколько домов в Калифорнии, штате с самой дорогой недвижимостью) и Англии (уютный дом прямо по соседству с Букингемским дворцом). Всего за два десятилетия правления у короля Абдаллы II, как следует из материалов слива, набралось 15 фешенебельных квартир и особняков.

- Собранные нами материалы наглядно показывают, как действующие в офшорах компании используют специальные счета, чтобы скупать недвижимость по всему миру на миллионы долларов для своих клиентов, которые стремятся обогатиться за счет простых граждан, - говорит представитель Международного консорциума журналистских расследований Фергус Шиль.

Впрочем, на короля Иордании в «цивилизованном» мире давно уже смотрели косо: авторитарный правитель с Ближнего Востока, что с него взять. Так что появление его имени в «Архиве Пандоры» не особо-то и удивляет.

Сенсация в другом. Оказывается, финансовыми прачечными для богатеев служат не только острова в Тихом океане, где больше и зарабатывать-то не на чем, но и некоторые штаты США. Да-да, той самой страны, которая (по крайней мере, на словах) с офшорами активно борется. 81 трастовый фонд, который упоминается в «Архиве Пандоры», расположен в Южной Дакоте. Багамам и не снилось. Еще 37 сомнительных контор зарегистрированы в солнечной Флориде, ставшей прибежищем Дональда Трампа; всего на 2 траста меньше журналисты нашли в Делавере – штате, который много лет представлял в Сенате нынешний хозяин Белого дома Джо Байден.

Но чемпион все же Южная Дакота – настоящее американское захолустье. Вот год за годом местные власти и выстраивали законодательство таким образом, чтобы именно тут богачам с сомнительной репутацией было удобно прятать концы в воду. Через штат прошли 360 млрд долларов, а у самого крупного местного трастового фонда клиенты из 54 стран мира и почти всей Америки.

Главными клиентами офшоров Южной Дакоты оказались богачи из Латинской Америки: политики, бизнесмены, олигархи. Причем официальный Вашингтон не всегда отзывался о них в дружеском тоне, скорее наоборот. Но, видимо, деньги не пахнут.

- Очевидно, Соединенные Штаты создали себе самую большую в мире лазейку в финансовом законодательстве, - говорит бывший глава финансового подразделения разведки Израиля Юхида Шаффер. – США позволяют себе критиковать любую страну мира, но что творится у них «на заднем дворе» - огромный вопрос.