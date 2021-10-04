Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2021 год присуждена за ощущения

Нынешние лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: буквально прочувствовали свою награду.

Началась Нобелевская неделя – сегодня в понедельник 4 октября 2021 Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences) назвала лауреатов Нобелевской премии 2021 года в области медицины и физиологии. Во вторник станет известно, кому достанется самая почетная научная награда по физике, в среду – по химии.

Лауреатами стали Дэвид Джулиус (Devid Julius) Ардем Патапутьян (Arden Patapoutian) «за их открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения». То есть, за наши ощущения – приятные и не очень.

КСТАТИ

С 1901 по 2020 год Нобелевские премии в области физиологии и медицины получили 222 ученых. С учетом нынешних их стало .

В первой пятерки лауреатов был российский физиолог Иван Павлов. Почетной научной награды его удостоили в 1904 году «За труды по физиологии пищеварения, расширившие и изменившие понимание жизненно важных аспектов этого вопроса»

В 1908 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Илья Мечников, разделив её с немцем Паулем Эрлихом «За труды по иммунитету». Увы, со времен «проклятого царизма» российские ученые подобных высот в области физиологии и медицины пока не достигали. Хотя с 1925 по 1930 году тот же Павлов был несколько раз номинирован на Нобелевскую премию за исследования условных рефлексов. Награду он не получил, но слово сочетание «собака Павлова» ушло в народ, увековечив легендарные эксперименты ученого.