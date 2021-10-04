Дискотека МУЗ-ТВ "Золотые хиты": Линда с синими волосами, стриптиз от Лады Дэнс и располневшая Бьянка

Линда в свои 44 выглядит все такой же дерзкой хулиганкой, как и четверть века назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезды "нулевых" вновь раскачали танцпол: на большом концерте "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты", который отгремел 3 октября на столичной площадке Adrenaline Stadium, собрались самые сливки шоу-бизнеса двадцатилетней выдержки. Загадочная Линда, "девочка-ночь" Лада Дэнс, изящная Ирина Нельсон - организаторам удалось собрать на одной сцене артистов, под хиты которых уходило в отрыв не одно поколение. Сегодня их песни все также качают зал, а изменились ли сами звезды? Кто из артистов легко вписался в нынешние тренды, а кто остался в далеких 2000-х, сайту kp.ru помог разобрать стилист Руслан Громов, который работал с Ольгой Бузовой, Наташей Королевой, Даной Борисовой, и другими селебрити.

Стилист Руслан Громов.

Наталья Подольская. Фото: Иван МАКЕЕВ

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ

- Надо заметить, что у Подольской роскошная фигура и стройные ноги, как говорится, от ушей. Но увы, этот наряд искажает идеальные пропорции певицы. Платье собрано в некую гармошку и за счет этого некрасиво увеличивает бедра и живот. Как знать, может в семье Пресняковых вновь ожидается пополнение, и Наталья пытается скрыть интересное положение?.. Но даже в этом случае, я считаю, это не самый удачный вариант. Есть ощущение, что наряд сохранился еще с появления первых хитов, ведь на сегодняшний день этот фасон давно не актуален, а принт «гусиная лапка» уже не в тренде. Я бы посоветовал Подольской не экономить на нарядах, а нанять достойного стилиста.

Анита Цой. Фото: Иван МАКЕЕВ

АНИТА ЦОЙ

- Не совсем понимаю, что Анита хотела донести до зрителя своим сценическим образом, и есть ли в нем вообще какая-то концепция. Не хочу обидеть артистку, но в таком наряде впору выступать в цирке - уж больно комично и гротескно он смотрится. Зачем демонстрировать пополневшие ноги? Может, певица решила ровняться на западных звезд? Если так, то идея изначально провальна: до Дженнифер Лопес нашему шоу-бизнесу далеко... Спасти этот экстравагантный образ могли бы шпильки: высокий каблук визуально вытянул бы силуэт, ноги казались бы более стройными, появилась бы осанка. Кроссовки, которые выбрала Анита, дают обратный эффект.

Ирина Нельсон. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИРИНА НЕЛЬСОН

- Цвет фуксия - безусловно, тренд этого сезона, поэтому за пиджак артистку можно похвалить. А вот топ, который под ним... Если убрать многочисленные звездочки - все очень даже неплохо. Помните: украшать образ игривыми принтами в виде звездочек в 20 лет вполне уместно, а для женщин в зрелом возрасте это уже перебор. Однотонный черный топ смотрелся бы гораздо эффектней и куда лучше сочетался бы с обувью.

Группа "На-На". Фото: Иван МАКЕЕВ

ГРУППА "НА-НА"

- На мой взгляд, в подобной одежде можно выйти в магазин, на прогулку или в спортклуб. А вот для сцены - не самый лучший выбор. Я думаю, это некий ход, чтобы сровнять возрастные перепады между участниками группы. Но если так, то идея выполнена с недочетами. Белые мантии вышли из моды еще лет пять назад - без них образы смотрелись бы гораздо лучше. Раньше у солистов группы была конкретная концепция в нарядах. Мне кажется, не нужно от нее отказываться и пытаться угнаться за молодежным стилем. Эликсир молодости далеко не в этом.

Катя Гусева (в центре). Фото: Иван МАКЕЕВ

КАТЯ ГУСЕВА

- С точки зрения профессии Гусевой и ее коллег, образы подобраны грамотно: девушки за диджейским пультом всегда должны выглядеть максимально ярко. Их наряды являются частью шоу и поэтому должны быть на грани фола, должны производить фурор. Как я уже говорил, цвет фуксия сейчас в тренде, а латекс и лаковые изделия уже пару лет не выходят из моды. Образы хорошо стилизованы: пять баллов!

Бьянка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

БЬЯНКА

- Если бы передо мной стояла задача выбрать самый безвкусный наряд, то певица Бьянка непременно оказалась бы на первом месте. Увы, ее образ (если он вообще есть) - это фиаско. Укладка словно сделана в сельской парикмахерской эконом-класса. Костюм из разряда домашних или дачных - в таком удобно грядки копать. Для сцены этот вариант явно не годится, даже несмотря на то, что Бьянка - хип-хоп исполнительница. Хорошо, хоть сумку артистка оставила за кулисами. Хотя с подобным аксессуаром я бы не рекомендовал выходить даже на улицу - это давно за гранью моды. Странно, что эту сумку еще не проела моль.

Олег Газманов. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ

- Что тут можно сказать? Аплодирую стоя! В свои 70 главный "есаул" эстрады по-прежнему в хорошей форме, одежда сидит на нем, словно на манекене (на языке стилистов это лучший комплимент). Кожа, металл, - все это очень идет Олегу Михайловичу. Белая рубашка хорошо сочетается с кожаной курткой и брюками - аутфит не выглядит мрачным. А лакированная обувь придает образу модный и современный вид.

Группа "Фабрика". Фото: Иван МАКЕЕВ

ГРУППА "ФАБРИКА"

- Если рассматривать образы только в рамках сцены, то девушки отлично сочетаются между собой, и картинка получилась весьма интересная. И все же, на мой взгляд, розовый цвет сделал наряды чересчур уж ванильными. Если заменить его на контрастный, платья смотрелись бы значительно лучше. Розовый корсет идеально подходит только Марии Гончарук, на остальных солистках этот претенциозный предмет гардероба выглядит посредственно. А "ветерану" коллектива Ирине Тоневой я бы посоветовал поработать над прической и сменить туфли: на фоне коллег она выглядит немного "не в кассу".

Татьяна Буланова. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

- Красный цвет взорвал все модные мероприятия и украсил собой не один look в этом сезоне. Он по праву является одним из самых актуальных оттенков 2021 года. Однако, на Татьяне Булановой это платье смотрится, по моей оценке, на "троечку". Если бы ткань была более плотной, то не провисала бы на рукавах. Драпировка наряда на животе, по-моему, преследует единственную цель - скрыть наеденные за пандемию килограммы. В целом, это образ подружки невесты на региональной свадьбе, эффекта "вау" в нем нет.

Лада Дэнс. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛАДА ДЭНС

- Какой вульгарный наряд! Для одного изделия в этом то ли платье, то ли жакете слишком много акцентов: яркий цветочный принт, золото, сияющие пуговицы в виде каких-то драгоценных камней, галстук, бутафория на плечах... Образ абсолютно безвкусный, а из-за отсутствия дополнительной пуговицы в нижней части изделия Лада периодически выдает экшн на сцене, демонстрируя колготки-сетку и интимные части тела. Могу предположить, что именно этим и запомнилось ее выступление зрителям.

Линда. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛИНДА

- Сколько лет, сколько зим! За годы после славы Линда совсем не изменилась. Артистка в своём привычном неформальном стиле, и надо признать, неординарные образы ей действительно идут. В этом аутфите идеальное сочетание цветов, все элементы образа исключительны, но за счет выдержанной цветовой гаммы они не смотрятся отдельно друг от друга. Главный акцент образа - яркие волосы, и насколько я могу судить, это не парик. Смело!

Слава. Фото: Иван МАКЕЕВ

СЛАВА

- И хотелось бы похвалить, да не за что. Певица Слава в последнее время пытается транслировать культ своей сексуальности (мнимой или нет - решайте сами) и надеется вновь оказаться на обложке мужского журнала. Однако, этот образ артистки говорит об асексуальности, а те самые хваленые формы выглядят не столь же безупречно, как в Инстаграме. Обтягивающие штаны из какого-то подобия латекса говорят о лишних килограммах и не слишком удачно подчеркивают фигуру. Да и выше, через черную водолазку также проглядываются складки и неровности. Мне кажется, Слава путает сексуальность и вульгарность. Что касается макияжа и укладки - они тоже оставляют желать лучшего.