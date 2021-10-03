«Не слуга народа, а коррупционер!» - Карьера Зеленского накрылась ящиком Пандоры

Владимир Зеленский замечен в офшорных манипуляциях. Фото: REUTERS

Политическая жизнь на Украине никогда не будет прежней. А все потому, что президент страны Владимир Зеленский, пришедший к власти на лозунгах «пора сажать», «очистим страну от воров», и сыгравший в фильме «Слуга народа» главу государства, приезжающего на работу на велосипеде, сам оказался ... махровым коррупционером.

И это стало известно всем. И на Украине, и в Европе, и в США. Зеленский уже помещен на обложку британской Гардиан не как президент, а как офшорный манипулятор. Стыд-то какой.

И что теперь сказать народу?

Как отмыться перед Байденом?

Знаменитый расследовательский проект Pandora Papers, в котором принимают участие 600 журналистов со всего мира, изучивших 11,9 миллиона офшорных документов, выдал 3 октября мощный залп публикаций о тайных и потенциально нечистых денежных схемах известных политиков и бизнесменов.

Зеленский оказался в этом сонме самым ярким персонажем. Украшением всего расследования.

ПОКУШЕНИЕ ЗАИГРАЛО НОВЫМИ КРАСКАМИ

Что же он украл или утаил?

Выяснилось, что Зеленский в разгар своей предвыборной компании в 2019 году передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу — Сергею Шефиру. Этот друг сейчас работает главным советником президента Украины. И неделю назад на него было совершено покушение — неизвестные расстреляли его машину, ранили водителя, но сам Шефир чудом остался невредим.

Теперь это покушение заиграло новыми красками! Ведь если Шефир выдаст теперь (добровольно или следствию) всю подноготную офшорных махинаций Зеленского, скандал будет еще грандиознее.

Так кому было выгодно, чтобы Шефир замолчал навсегда? Кто мог выгодоприобретатель покушения?

МИЛЛИАРД ГРИВЕН ОТ КОЛОМОЙСКОГО

А что же, собственно, в самом офшоре? Какие капиталы, которые Зеленский не хотел светить в своей декларации на выборах президента?

Pandora Papers выявила 14 фирм, которые обслуживали офшорные компании Зеленского и узкий его друзей. И на них начиная с 2012 года переведено 40.000.000 долларов только от структур олигарха Игоря Коломойского (сколько там других денег — Пандора молчит).

Но и 40 миллионов долларов — это примерно миллиард украинских гривен. Впечатляющая сумма, которую придется как-то объяснять украинскому народу.

А Коломойский — человек, которому с самого начала приписывали финансирование «проекта Зеленский». И от которого сам Зеленский открещивался. Один из богатейших людей Украины, которого давно просит выдать следствие США. Но Киев тянул резину.

В Вашингтоне теперь явно посмотрят под другим углом на такое упорство.

ГЛАВА СБУ — В ДОЛЕ

Но самое вкусное — это имена совладельцев офшора, имеющего отношение к Зеленскому.

Как думаете, кто выступил держателем траста офшорных компаний президента Украины? По сути, их номинальным владельцем (потому что реальный уже понятен). Так вот — это Иван Бакланов, друг детства Зеленского, а ныне — глава СБУ. Да-да, повторим: действующий глава Службы безопасности Украины! Друг детства. Держит траст президента Украины.

Вы поняли всю глубину коррупции в этой стране?

И все это люди, которые обещали коррупцию искоренить.

Сергей Шефир был продюссером шоу Зеленского «Квартал 95». Иван Баканов — гендиректором продюссерской студии «Квартал 95». Зеленский — владелец и главная звезда «Квартала 95». Они теперь правят Украиной. Но помимо шоу их связывают и общие офшорные компании. Которые заводят, как правило, для того, что бы не платить налоги своей стране.

ПРИЗНАНИЕ В БЕССИЛИИ

Единственным, кто дал комментарий после такого зубодробительного компромата, стал Борис Шефир - брат Сергея Шефира. Сценарист шоу «Квартала 95» и так же совладелец офшоров. На вопрос, зачем они друзьям Зеленского, он ответил: «Этот вы спросите наших законодателей, которые создали такую ситуацию - бизнес постоянно под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы».

А вот тут стоп. Конечно, отнять фирму, отжать завод, порт, банк на Украине — всегда было милым делом.

Но команда Зеленского пришла к власти как раз чтобы это изменить! Но вместо перемен сама продолжает сидеть в офшорах.

Похоже, это признание бессилия изменить правила игры на Украине.

И прелюдия если не к импичменту Зеленского, то как минимум к его неизбранию на новый срок. И к нерукопожатности в кругу мировых элит.