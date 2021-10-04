Посол Афганистана в США разочаровалась в американской демократии

Посол Афганистана в США Адела Раз. Фото: REUTERS

Посол Афганистана в Вашингтоне Адела Раз заявила, что потеряла не только свою страну, но и веру в правительство США.

По ее словам, администрация Байдена не желает встречаться с ней, чтобы не расстраивать «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация).

Раз находится в столице США и считает, что продолжает представлять Афганистан, однако после смены власти в Кабуле республике и бегства президента Ашрафа Гани в ОАЭ ее статус не совсем понятен даже ей самой.

Раз наотрез отказалась признавать власть талибов и даже не сменила трехцветное полотнище прежнего Афганистана на принятое новыми властями белое, рассказало издание Axios.

По словам посла, талибы пытались связаться с ней и уговаривали ее присоединиться к телеконференции, но она проигнорировала их приглашение.

Раз рассказала, что когда США вошли в Афганистан, ее отец сказал:

– Это конец бедствий Афганистана, потому что США - сверхдержава. Когда они прибудут, все будет хорошо.

И с этой мыслью 35-летняя женщина жила до последнего времени. Теперь же она полностью разуверилась в американском подходе:

– Если вы говорите о демократии, то я, вероятно, подвергну ее сомнению и просто посмеюсь над ней.

Кроме того, Раз рассказала журналистам, что с начала сентября Пентагон и Госдепартамент отменили все намеченные ранее встречи с ней.

– Встречаясь со мной официально, они, вероятно, расстроят «Талибан», – горько пошутила Адела Раз, до сих пор считающая себя представителем Афганистана в США.

* - запрещенная в России террористическая организация

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