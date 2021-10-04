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Наука4 октября 2021 12:37

Лауреатами Нобелевской премии-2021 по медицине и физиологии стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян

Церемония проходит в дистанционном формате
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дэвид Джулиус (слева).

Дэвид Джулиус (слева).

Фото: REUTERS

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Награду им присудили "за открытия рецепторов для температуры и осязания". Об этом объявили в шведском Сольне в понедельник, 4 октября 2021. Трансляция мероприятия ведется на официальном Youtube-канале Фонда Нобеля.

Объявление лауреатов проходит с 4 по 11 октября, а вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря. На церемонии присутствует преимущественно местная публика.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2021 году вручение Нобелевской премии проходит в дистанционном формате. Награды будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 2021 года на награду "за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае".

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