«Этот год станет ключевым»: почему мировое сообщество не учитывает интересы России в вопросах экологии?

Вячеслав Фетисов. Фото Романа Садового

На прошлой неделе в Сколково впервые прошел конгресс Ecumene, посвященный экологии и финансам. 46 стран-участниц, 70 спикеров, большая деловая программа… С чем связан ажиотаж? В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал организатор форума, посол доброй воли ООН, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

«ОПОЗДАЛИ, НАДЕЮСЬ НЕ НАВСЕГДА»

- Вячеслав Александрович, Цели устойчивого развития ООН до 2030 года ставят перед человечеством новые ориентиры по трансформации экономики и нашей жизни в целом. На первое место выходят вопросы экологии. На западе обсуждение этих процессов идет не первое десятилетие, а у нас всерьез заговорили только пару лет назад. Мы не опоздали с участием в формировании международных правил игры новой экономической реальности?

- Тема актуальнейшая, граничит с понятием будем жить или умрем. Я, конечно, стараюсь сейчас подбирать слова, зная ситуацию, общаясь с внешним миром. Но… опоздали! Надеюсь, что не навсегда. Этот год станет ключевым в этом смысле. Надеюсь, будут приниматься правила игры, надеюсь, они будут для всех одинаковыми. Я, как посол, добиваюсь, чтобы не было дискриминации и санкционирования «зеленых» финансов, которые по миру сейчас шагают, развиваясь, их объемы увеличиваются с каждым годом. Чтобы не было дискриминации и санкций на новые технологии, которые ликвидируют накопленный ущерб, которые будут помогать строить новый мир.

Сокращение антропогенного воздействия до нуля к 2050 году предполагает использование новых технологий во всем в нашей жизни. Примерно половины из них сегодня еще не существует. Поэтому научный потенциал России может здесь сыграть определяющую роль. Тем более, что все институты природосбережения в нашей стране имеют столетнюю и еще бОльшую историю. То есть, мы в свое время озаботились этим, обладая самой большой территорией в мире, понимая, что, со временем это станет самым большим богатством. Для примера - озеро Байкал. В прошлом году мы там на льду играли в хоккей. И я напомнил журналистам: «Подо мной сейчас 20% пресной воды планеты». Это фраза не уходила из мирового топа новостей неделю! Люди по-новому воспринимают информацию. Россия важна для всего мира. И имея самый большой запас воды, самое большое лесное богатство, арктическую зону - и не участвует в разработке правил игры? Это безрассудство! Я очень надеюсь, что мы это решим. И президент в последнее время очень много говорит об этом. Да, и общество стало более требовательно. Особенно молодежь наша очень чутко реагирует на то, что происходит. Я думаю, они нас заставят всех думать правильно, потому что мы забрали у них в долг их будущее и должны немедленно все это возвращать.

ТРЕБУЕТСЯ «ВОДЯНОЕ ПЕРЕМИРИЕ»

- Как зарубежные эксперты оценивают работу конгресса?

- Это крупнейший форум в новейшей России. Очень высокий уровень представительства, откликнулись все мировые институты, все самые известные эксперты в мире и многие удивляются, как мне все это удалось? Могу сказать, что я и мой помощник Сергей Рыбаков вдвоем собрали вот такую дискуссию. Оказывается, иногда и в одиночку можно какие-то вещи двигать. Мы благодарны, что Газпромбанк поддержал конгресс, хотя мы предлагали всем. Но этот финансовый институт нас услышал, сыграл на опережение. Понимают, что «зеленое» финансирование - это инструмент будущего. И правила игры, которые необходимо разработать для всех финансовых институтов нашей страны должны быть понятны. Не очередной схематоз для выделения кредитов кому-то, а именно тем людям, которые понимают, что это очень важно. Значит, мы в этой связи тоже будем знать, что те, кто получил льготное финансирование, он полностью обладает всеми технологиями устойчивого развития. А те, кто не будет этому соответствовать, значит, должны получать кредиты и все, что связанное с этим, с бОльшим процентом. Потому что это риск для всех людей на планете Земля. И таким образом мы сумеем выровнить отношение людей к тому, что происходит. Это и бизнес, большой и малый, это и люди, которые тоже должны поменять свой менталитет в отношении всего, что происходит. Ну и, конечно, государство. И самое главное - это международный аспект. Призываю всех закончить ненужные политические разборки, которые отнимают очень много всего - и средств, и денег, и внимания. Стоя на краю пропасти, еще и конфликтовать? Ну, я привожу пример всегда - это водопой.

- Как у Киплинга – требуется «водяное перемирие?»

- Конечно, время пришло! Тем более, прецеденты есть - Олимпийские игры останавливали даже войны. За последнее время в сумасшедшей гонке угробили половину всего живого на планете Земля - это факт подтвержденный - то что мы ждем, на что надеемся? Кто нам из космоса прилетит и поможет? Думаю, искусственный интеллект, над которым мы работаем, нас успешно и заменит. А природа восстановится. Но будут здесь жить другие, более разумные люди, которые точно будут знать, что если время пришло и мы этого не поняли, значит, кто-то нас заменит, к сожалению.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛЮДИ ЖДУТ ОТ РОССИИ ИНИЦИАТИВ

- Россия занимает важное место на карте мирового климатического баланса, выступая в качестве важного глобального экологического донора. Отдельные страны пытались это нивелировать. Получалось, что сибирская тайга не играет никакой роли в поддержании экологии Земли. Учитывается ли роль России на мировой климатической арене в уже принятых нормативных актах?

- Нет.

- Как так может быть?

- Подписали Парижское соглашение, мне кажется, не совсем обозначив свое преимущество.

- Поторопились?

- А, может, специально - нужно разбираться. Причем, и то, и другое – еще не знаю, что хуже.

Скажу о другом. Я посетил в нашей стране практические все НИИ, отвечающие за воздух, воду, землю, Арктику. Все то, что создано нашими отцами и дедами, в том числе, и Всероссийское общество охраны природы, которое я возглавил в начале этого года и которому через три года исполнится 100 лет! Охраны природы, заметьте! Ни в одном международном так скажем институте нет такого понятия. А у нас оно было. То есть, мы, обладая самой большой территорией и запасами, в свое время озаботились тем, что это будет наше самое большое богатство. Я об этом буду говорить всегда! И вот в 90-е годы стали забывать об этом. Разрушили науку природосбережения. Не отстояли национальные интересы на международном уровне. Сейчас в спешке формируются всякие советы на базе правительства, администрации президента, а на самом деле это должна была быть планомерная работа. Необходимо срочно переоснастить все наши НИИ воды, воздуха, климата, экологии, запустить спутники, чтобы сверху контролировать ситуацию, которая может произойти в любой момент. Это не стоит больших денег. Нужно просто запустить пару спутников, оснастить их определенным заданием, и мы все будем видеть. То есть, это тот самый мониторинг, который требует сегодня обоснования позиции Российской Федерации, в том числе, по тайге, тундре, вечной мерзлоте, болотам, по нашему водному богатству и т.д. Прогрессивные люди, понимая важность России, как донора, ждут от нас инициатив. Ждут от нас лидерства и могу сказать, что они совершенно разумны в этом ожидании. Потому что инициатива оттуда, где сегодня может быть общее благо - не золото или нефть, а именно вода, воздух и все, что связано с жизнью людей, - а мы почему-то молчим.

БЕЗ РОССИИ У ЕВРОПЫ ТОЧНО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ

- Как будет формироваться климатическая повестка в России и какие изменения ждут нашу модель экономики? Как государство и бизнес могут управлять новыми финансовыми рисками?

- На открытии сессии я сказал, что страна может рассчитывать на триллионы дохода, если мы правильно будем ориентироваться в вопросах, связанных с «зеленой» экономикой. Миллионы рабочих мест появится под новое развитие. И, конечно, это не учитывать неправильно. Диверсификация сегодня, стандартизация того, что соответствует тому же финансированию… Для примера. Страны «семерки» вдруг объявили, опять же, без участия Российской Федерации, что с конца этого года всем мировым финансовым институтам не рекомендуется, а на самом деле запрещается финансировать угольную промышленность. А для отдельных регионов России это очень важная отрасль! Понятно, мы можем в какой-то мере сами себя обеспечить инвестициями, но в итоге отрасль будет отрезана о зарубежных инвестиций и технологий.

Причем, мы видим, что проблем в нашей стране предостаточно. Не надо быть великим ученым, достаточно посмотреть за окно и увидеть, что в той же Москве, в которой я вырос, мы катались по льду в детстве с октября по апрель, а сегодня это невозможно. В нашей жизни уже произошли определенные изменения. Ситуация развивается очень динамично. Я был и в Арктике, и в Антарктике, и в горах – ледники и снежные вершины тают стремительно. У нас реки не имеют ни очистных сооружений.

- В развитии экологических проектов и экологических программ мы можем надеяться только сами на себя и на свои деньги?

- Сегодня как раз говорил, что для сохранения Арктики и Антарктики требуются новые – «белые» - финансы и технологии. Уходя в очередной раз ни с чем из Европарламента можем сказать: слушайте, давайте тема экологии будет главной для нас… Думаю, «зеленые» к нам бы присоединились, молодежь, которую заботит экологическая ситуация. То есть инициируя очень важный проект для будущего планеты и евразийского континента, мы бы привлекали к себе сторонников. А мы опять в политических разборках утонули и успешно оттуда ушли.

Без благополучной экологии в России в Европе тоже будут проблемы. Вернее, точно будут проблемы - я бы так сформулировал. Пришло время атаковать, понимая каким образом нужно менять, может быть, и законодательство - это тоже мне, как депутату, сегодня совершенно понятно. Много что мы напринимали для развития, а в итоге это может обернуться для нас катастрофой, в том числе, и финансовой. Все-таки мы понимаем, что ликвидация природных катаклизмов - возьмите любое наводнение, пожары, ураганы - это колоссальные деньги из бюджета. Это лишения крова и жизни людей. Правильное формирование политики государства может сэкономить на ликвидации того, что может не произойти, но самое главное - за этим экономическое благополучие планеты Земля. Сейчас тот самый момент, когда мы сможем возглавить мир в борьбе за экологию. Иначе мы точно отстанем навсегда и будем третьесортной страной, не способной ни на что влиять.

СЕГОДНЯ – ДОРОГО, А ПОСЛЕЗАВТРА - ПОЗДНО

- Вы упомянули о «синей» экономике. Для наших читателей поясню, что речь идет о проектах, связанных с морем и другими водными ресурсами. Ваше мнение хотел бы узнать: есть ли реальные проекты, может быть, даже опробованные уже в нашей стране, которые можно было бы тиражировать в России?

- О чем вы говорите - мы не можем Волгу очистить... Кстати, Валентина Терешкова в свое время заставила буквально всех нас озаботиться будущем великой реки. Но, к сожалению, пока не можем сказать, что мы всерьез приступили к очистке нашего главного богатства. Без комплексного решения это невозможно…

«Синяя» экономика - это важнейший аспект. Без воды жизни на земле быть не может. И я могу сказать, что 50% кораллов, которые уже вымерли, это тоже угроза будущему океана. Это связано с быстрым потеплением воды, это связано со многими изменениями, связанными с исчезновением биоразнообразия, то есть, баланс нарушается. Требуется бережное отношения к пластику, который сейчас в мировом океане образует целые континенты. А самое главное, что все возвращается. Вот ты выбросил в речку пластиковый стаканчик, он оказался в мировом океане, разложился на микропластик, рыба его поглотила, а потом выловленная рыба оказывается на нашем столе. В общем, да, «синяя» экономика сегодня озаботилась проблемами мирового океана, рек, озер, морей. Да, это требует колоссальных средств. Сегодня это дорого, завтра это будет дороже, а послезавтра будет поздно. Поэтому это тоже одна из тем, которая требует доступа к мировым финансам. Точно мы должны претендовать на то, что сегодня разрабатывается в этом плане. Для общего блага. Потому что планета Земля - это наш общий ресурс, нельзя его разграничить - общие климатические зоны, общие континенты, общие реки, общий океан, общая Арктика, общая Антарктика, ну и т.д. Поэтому, я думаю, что разум должен преобладать. Я думаю, чем больше мы будем об этом говорить, тем больше мы сторонников приобретем, тем быстрее мы сумеем заставить мировых политиков думать о своих детях и внуках, а не о том…

-…не только о сиюминутном.

- Ну да, это какое-то уже безрассудство. Думаешь - ну а смысл какой? Я с Джоном Керри беседовал, и со всеми послами. Многие из них присутствуют на этой конференции. Я говорю - с одной стороны, вы политики, а с другой стороны - бабушка, мама, папа, дедушка… Давайте мы попробуем взвесить - что важнее сейчас? Ты, как политик или ты, как человек? Ну и начинается какой-то диалог. Мне кажется, удается найти эти слова, беседуя со всеми, кто приходит на дискуссии, мы общаемся и понимаем, что актеры, музыканты, звезды спорта, которые влияют на общественное мнение, должны об этом заботиться. Друзья, время пришло объединять усилия. Мне это совершенно понятно. Не знаю, кому-то, возможно, это еще далеко, ну, мне кажется, надо быть уже совсем недальновидным, я так мягко скажу.

«У НАС 30 ЛЕТ НЕТ»

- Какие у вас остались личные ощущения от форума?

- Я доволен. Мы сумели донести позицию России донести до мирового экспертного сообщества. Только объединив усилия, мы можем справиться с проблемой изменения климата, исчезновения биоразнообразия. Только совместными усилиями мы можем решить проблемы мирового океана, только общими правилами игры, так скажем, мы сумеем спасти Арктику. Но самое главное, о чем мы не говорим сегодня - это Антарктида. Друзья, я был в Антарктиде, могу сказать, что это красивейший континент, но настолько там быстро тает лед и, не дай бог, он окажется в мировом океане. Поднятие уровня мирового океана на десятки сантиметров - это проблема, с которой будет очень сложно справиться.

- Затопленные города…

- Это отразится на миллиардах! Мы понимаем, что миграция миллиона людей из Африки в Европу поменяла жизнь целого континента. А представляете, миллиарды людей теряют дом, работу и будут двигаться в поисках еды, тепла и крыши?.. Эта тема волнует нашу молодежь. Мы исключаем любой экстремизм, потому что он ни к чему хорошему не приведет. А вот диалог... Вступайте в ряды Всероссийского общества охраны природы - мы обязательно там выделим целое направление, связанное с молодежным развитием, будем сажать деревья, очищать водные ресурсы, заставлять наших старших по-другому обращаться и относиться к природе, просить власть всех уровней… Перестаньте вырубать наши леса! Прекратите сбрасывать все в наши реки и пруды! Это все вернется – не вам, так вашим детям. Любой сброс токсичных веществ обязательно достигнет грунтовых вод и обязательно вернется к нам с питьевой водой. Я считаю, что общественный контроль должен быть главным в нашей стране.

Кстати, у Финляндии 30 лет заняло, чтобы она стала экологически безупречной страной. У нас столько времени уже нет, к сожалению. У нас каждый день на счету. Поэтому давайте объединим усилия, поймем проблематику мира, но самое главное - опять, не надо быть великим ученым, чтобы не понимать, что происходит в нашей жизни. От Калининграда до Камчатки мы видим, насколько все меняется, к сожалению, в худшую сторону. Это зависит от каждого из нас. Да, и власть будет реагировать на то, что происходит, только если людей это будет заботить.