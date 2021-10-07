Арт-мастера из Петербурга: Четыре выпускника СПбГУП вошли в десятку лучших звукорежиссеров России

Конкурс ArtMasters объединил тысячи талантов из разных уголков России. Фото: личный архив.

Четыре выпускника Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов попали в десятку сильнейших звукорежиссеров страны – они прошли в финал национального творческого чемпионата ArtMasters. Конкурс объединил тысячи талантов из разных уголков России.

В числе лучших оказались выпускница 2013 года Екатерина Вербицкая и выпускники 2017 года Ренат Максутов, Валерия Гард и Андрей Никулин. Все окончили знаменитую кафедру звукорежиссуры СПбГУП. Двое из финалистов победили в номинации «Звукорежиссер» и получили денежные сертификаты на профессиональные проекты: Андрей Никулин занял первое место и был награжден грантом в 500 000 рублей, Ренату Максутову досталось третье место и 150 000 рублей.

В числе лучших оказались выпускники СПбГУП 2013 и 2017 годов. Фото: личный архив.

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

– В звукорежиссуру я пришел из-за любви к ее величеству Музыке, – рассказывает победитель ArtMasters, звукорежиссер Андрей Никулин. Сегодня он отличник культуры Республики Саха (Якутия), звукорежиссер Театра актера и куклы в Нерюнгри, композитор и музыкант. Но 10 лет назад он поступил в СПбГУП – и изменил свою жизнь.

На тот момент Никулин уже работал «звукарем» и даже написал музыку к двум спектаклям. Но чувствовал, что образования не хватает. Выбор пал на СПбГУП: привлек преподавательский состав.

– Ирина Алдошина – главный специалист по акустике в России (и, многие считают, не только в России!). Виктор Динов – легендарная личность в звукорежиссуре, он объяснял нам сложные вещи так просто, что все сразу укладывалось в голове. Юрий Ястребов – народный артист России, сделал невозможное и дал мне, человеку без музыкального образования, полный музыкальный фундамент для освоения университетской программы, – с теплотой вспоминает Никулин.

Андрей Никулин. Фото: личный архив.

Бронзовому призеру ArtMasters Ренату Максутову поступить в СПбГУП посоветовала мама: она сама окончила этот вуз много лет назад. За «вышкой» Ренат поехал из Якутии в Петербург сразу после окончания на родине музыкального колледжа. Звукозаписью он увлекался со школы. Сегодня Ренат – педагог и звукорежиссер крупнейшего прокатного агентства Якутии.

Екатерина Вербицкая – ныне звукорежиссер театра «Балтийский дом» – выбрала редкую профессию и поступила на заочное в СПбГУП после неудачной попытки стать архитектором. Записывать живой звук музыкальных инструментов она начала еще в детстве. Теперь за плечами у Екатерины – 10 лет опыта за диджейским пультом, на радио, у пульта звукорежиссера и даже в кино.

Ренат Максутов. Фото: личный архив.

Екатерина Вербицкая - ныне звукорежиссер театра «Балтийский дом» - выбрала редкую профессию и поступила на заочное в СПбГУП после неудачной попытки стать архитектором. Записывать живой звук музыкальных инструментов она начала еще в детстве. Теперь за плечами у Екатерины - 10 лет опыта за диджейским пультом, на радио, у пульта звукорежиссера и даже в кино.

А вот Валерия Гард, прежде чем оказаться в Петербурге на кафедре звукорежиссуры СПбГУП, училась в консерватории в родном Хабаровском крае.

– Я пела с детства, и тогда мне казалось логичным поступить именно в консерваторию на академический вокал, – рассказывает Валерия. – Параллельно я занималась техникой и написанием собственных композиций. И в какой-то момент поняла, что просто оперное пение для меня немного узкое направление. Звукорежиссура объединила музыку и технологии – и подарила мне работу мечты.

Сейчас Гард работает по специальности в Дубае. Выпускники этой кафедры востребованы везде, где пожелают.

Валерия Гард. Фото: личный архив.

НА БОРТУ «ЖЕЛТОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ»

Говоря о профессии, звукорежиссеры отмечают, что их призвание зиждется на практике. Но и без теории никуда. «Идеальное сочетание теории и практики» они нашли в альма-матер. Фактически кафедра стала для студентов второй семьей.

– История музыки, теория музыки, сольфеджио... Иногда казалось: боже, зачем мне уметь читать партитуры? Но потом ты впервые сталкивался по роду деятельности с оркестром – и чтение партитур оказывалось необходимым. Каждый предмет, которым нас пичкали в университете, мне потом очень помог. Думаю, я бы и в финал конкурса не прошла, и не стала бы тем, кто я есть, если бы не теоретическая база, которую нам дали наши классные педагоги, – признается Вербицкая.

Екатерина Вербицкая. Фото: личный архив.

Большую часть времени будущие звезды звукорежиссуры проводили в «желтой подводной лодке» – на стилизованном цокольном этаже вуза. Там по сей день расположена одна из лучших в Петербурге звукозаписывающих студий, куда в очередь выстраиваются известные музыкальные коллективы. К примеру, знаменитая петербургская рок-группа«Animal ДжаZ», рэп-исполнитель Oxxxymiron, джипси-фолк-рок группа The записали там свои популярнейшие диски.

– Нам, студентам, можно было записывать в этой студии в любой момент любой коллектив, главное выбить время и соблюсти график, – вспоминает Максутов. – В других вузах Петербурга такой материально-технической базы и свободного доступа к ней просто не было и, насколько я знаю, нет до их пор.

АРТ-МАСТЕРА

Андрей и Ренат поучаствовали (и не зря!) в ArtMasters во второй раз. Прежде чем поехать на финал в Москву, они прошли отборочный и квалификационный этапы онлайн. Но практика стала самым сложным испытанием: не всем удалось справиться с нервами.

– Финалисты должны были озвучить джазовый оркестр с солисткой и бэк-вокалом. За 10 дней до защиты нам дали технические параметры сцены, список оборудования, рассадку оркестра и список композиций, – рассказывает Никулин. – Мы подготовились, а далее на площадке контролировали процесс за микшерным пультом. Работать на одной из лучших площадок страны, с потрясающим оркестром, с топовой аппаратурой – уже это лично для меня было победой. Но только когда меня со сцены объявлял победителем Игорь Крутой, до меня «дошло»... Мы, люди бекстейджа, скромники: к вниманию не привыкли.

Победители конкурса вложат денежный выигрыш в свои творческие проекты, оборудование и самообразование. И продолжат прославлять Петербург по всей стране и за рубежом.

СПРАВКА

ArtMasters – национальный открытый чемпионат творческих компетенций. Проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Минкульта. Представляет собой профессиональные соревнования специалистов бекстейдж: композиторов, сценаристов, операторов, художников по гриму, сценографов, звукорежиссеров – всего 19 компетенций. Чемпионат помогает молодым талантам заявить о себе.

ДОСЛОВНО

«Звукорежиссер не должен увлекаться одним музыкальным направлением: он должен знать все аспекты. Тебе важно представлять, как и что должно звучать. Во время обучения и после мне довелось записывать почти все жанры и направления: на днях писал «металл», до этого – поп-группу, еще раньше – звук для компьютерных игр, завтра – рок-концерт, послезавтра – преподавание. Постоянное разнообразие держит в тонусе и помогает сохранять свежий взгляд на эту широкопрофильную профессию».

(Ренат МАКСУТОВ, призер ArtMasters-2021, выпускник СПбГУП, звукорежиссер.)

«Получить звукорежиссера из СПбГУП – профессиональная удача для директора любого музыкального театра мира. Они и в Мариинске, и у нас, и на других лучших сценах Петербурга».

(Юрий ШВАРЦКОПФ, генеральный директор Театра музкомедии, Заслуженный деятель искусств России, продюсер мюзиклов «Бал Вампиров», «Чаплин», «Чикаго», «Граф-Монте-Кристо».)