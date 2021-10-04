Антиутопия о котах объединила Толоконникову, Поклонскую, Валуева и Веру Алентову

Речь идет о кошачьих приключениях, поэтому в романе не главы, а «жизни». И всего их, конечно, девять Фото: Андрей ГОРБУНОВ

«Великая кошачья революция» - это сатирическая антиутопия Андрея Горбунова о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Когда на Земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить свое общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей…

Речь идет о кошачьих приключениях, поэтому в романе не главы, а «жизни». И всего их, конечно, девять.

Таких котов лучше не гладить! Фото: Андрей ГОРБУНОВ

13 ЗВЕЗД И БАБУШКА

«Великая кошачья революция» - это не просто роман. Это новое слово в восприятии текста. Книга одновременно выходит в бумажном и аудио-визуальном-формате. Иллюстрации к роману нарисовала автор проекта "Лакшери-Котакшери" Елена Соломонова. В эфире радио «КП», на Youtube и «Яндекс.музыке» «Революция» появится в виде сериала.

Основной текст читает актер Владимир Левашев. Он озвучивал на русский язык Роберта Де Ниро, Клинта Иствуда и Харррисона Форда. А еще он русский голос Стэна Ли во всех марвеловских фильмах, комиссар Гордон в "Лиге справедливости", Саруман из "Властелина колец", Эрмантраут из "Во все тяжкие". Кроме того Левашев играет в театре «Модерн».

Остальные роли в аудио-версии озвучивают: Сергей Шнуров, Надежда Толоконникова, Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Рэпер Сява, Николай Валуев, Владимир Жириновский, Наталья Поклонская, Слава КПСС, Леха Никонов, Mirele, Олег Кашин и бабушка Андрея Горбунова Мария Волосникова.

- Сперва в аудио-версии «Великой кошачьей революции» был только один голос — Владимир Левашев, - рассказывает автор. - Но Левашеву абсолютно не давалась озвучка гопника Проблемадия. Я хотел, чтобы Проблемадий звучал, как рэпер Сява. Четыре смены пытался добиться от «русского Де Ниро» нужных интонаций. Безуспешно. В какой-то момент я решил показать Владимиру клип Сявы «Бодрячком», так сказать — для вдохновения. И тут пришла мысль: а почему бы не предложить роль Проблемадия самому Сяве. Написал Хахалкину, рассказал о книге, о его персонаже. И тот согласился! Ну, а дальше аппетит пришел во время еды. Я подумал, что бога Валерьяниса идеально озвучит Шнуров (он тоже сразу вписался в проект). А Надежда Толоконникова и Тина Канделаки подарили голоса главным женским персонажам. Так за год актерский состав «Великой кошачьей революции» разросся до масштабов блокбастера.

Многих удивляет соседство в одном проекте столь разных личностей. Но в этом и есть смысл аудио-версии «Великой кошачьей революции».

- Люди противоположных политических взглядов должны научиться жить в мире. Пусть этот мир и кошкин. А потом и до человеческой вселенной очередь дойдет, - объясняет главред радио «КП».

НАТАЛЬЮ ВАРЛЕЙ ОТПУГНУЛ БУНТ КОТОВ

По словам Горбунова, было и достаточно артистов, которые отказались от участия в проекте.

- Я долго искал актрису на роль королевы, - признается Андрей. - Хотел, чтобы это была звезда советского кино. К Барбаре Брыльске нужно было лететь на запись в Варшаву, а посреди локдауна это оказалось невозможно. Наталью Варлей заинтересовали говорящие коты, но насторожила революция. Лия Ахеджакова безвылазно обитала на репетициях спектакля «Первый хлеб» и очень извинялась, что не может принять участие в «ВКР». А вот Вера Алентова с готовностью откликнулась на мое предложение. Кстати, ей больше понравилась роль всезнающей Тамары. Но эту героиню уже виртуозно озвучила моя бабушка.

ВЫБОР МЕЖДУ БАБУШКОЙ И ХАКАМАДОЙ

На роль хитрои и жёсткой прорицательницы Элизакэт Флаффи у Андрея Горбунова было два кандидата — Ирина Хакамада и его бабушка Маша.

- Когда мы с бабушкой уже начали репетировать роль, пришел ответ и от Хакамады. Но о какой Ирине Муцуовне могла идти речь, когда бабушка оказалась прирожденной актрисой , - уверяет автор. - Тут, пожалуй, нужно вкратце рассказать про бабу Машу. Во время Великой отечественной она была самой старшей девочкой в детском саду и успокаивала младших ребят, говорила, что их папы скоро вернутся домой. И именно Маша сказала малышне 9 мая 1945 года, что война закончилась. Кстати, позже в этом садике моя бабушка проработала воспитательницей 40 лет. А 10 лет назад, когда Мария Осиповна ночевала на даче, в дом залезли воры. Баба Маша схватила топор и прогнала отморозков. Они бежали по темному лесу, а бабушка кричала им вслед: «И чтобы я вас больше здесь не видела!»

Одну из ролей озвучила бабушка Андрея Горбунова Фото: Андрей ГОРБУНОВ

В общем, Мария Волосникова — женщина невероятная, да и с любовью к котам у нее полный порядок. Когда ей было уже за 80, баба Маша потащила своего 15-килограммового кота Тишку к ветеринару за несколько километров от дома. Заработала предынфарктное состояние, но Тишку спасла!

- Бабушка — очень добрый и открытый человек (суровая только с грабителями). А ее персонаж Элизакэт Флаффи — ее полная противоположность, - признается Андрей Горбунов. - Иногда «актрисе» не хватало железных ноток в голосе. Мы по 10 дублей писали некоторые реплики. Бабушка уже готова была ударить (при ее-то доброте) зануду-режиссера (то есть меня). И вот тогда получался идеальный дубль!

ПРЕМЬЕРА ВО МХАТЕ

Презентация романа состоится 9 октября во МХАТе им. Горького в 17:00.

- Я расскажу о создании «Великой кошачьей революции», пообщаемся с читателями. Здесь же можно будет купить книгу. Тираж привезут еще горячий — сразу из типографии. А со следующей недели она появится в книжных магазинах, - резюмирует автор. - Премьеру аудио-версии планируем на 14 октября!

Такого МХАТ еще не видел! "Великая кошачья революция" начнется с главного театра страны Фото: Андрей ГОРБУНОВ

Справка «КП»

Андрей Горбунов — журналист, писатель, главный редактор Радио «Комсомольская правда». Из-за его первой повести «Несусветная тварь» в 2010 году произошел скандал на «Российско-Германских межгосударственных консультациях». Во время подхода к прессе канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Дмитрия Медведева Горбунов передал им рукопись «Несусветной твари». Из-за экспрессивного названия книги жест был воспринят неоднозначно. Журнал Rolling Stone тогда писал: «Почему он решил презентовать повесть именно Медведеву, Горбунов объясняет: «Дмитрий Анатольевич во всех интервью говорит, что рад поддержать молодых талантов. Вот я и подумал, что президент, если ему понравится моя книга, выдаст мне грант на издание «Несусветной твари». По словам автора, о Медведеве в книге нет ни слова. Там рассказывается о семи днях из жизни музыканта по имени Пушистый, за которые он успевает убить лучшего друга, посидеть в тюрьме, погубить своего кота с помощью героина и, наконец, заразиться СПИДом».