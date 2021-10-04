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ЗДОРОВЬЕ4 октября 2021 17:59

98% россиян признались в своей зависимости от погоды

Только 2% опрошенных отмечают, что никак не реагируют на погодные изменения
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне рассказали, как погода влияет на их настроение

Россияне рассказали, как погода влияет на их настроение

Фото: Евгения ГУСЕВА

В центральную часть России, наконец, пришло долгожданное «бабье лето». В регионе установилась теплая и солнечная погода без осадков, а большинство жителей уже успели заметить, как сильно улучшилось их настроение.

Больше половины россиян признались, что их состояние так или иначе зависит от погоды. 59,6% опрошенных отметили, что чем погода за окном лучше, тем лучше и их состояние.

Еще 9,4% россиян говорят, что погода действует на их настроение, но далеко не всегда. Чаще душевное состояние зависит от других жизненных обстоятельств.

Интересно, что 28,9% опрошенных признают влияние погоды на их настроение, но радует их вовсе не «золотая осень», а тучи и дожди. Почти треть россиян ценят в такой погоде особую атмосферу.

«Люблю дождь и холод, в такую погоду людей на улицах становится меньше, уходит суета», - признается один из респондентов.

И только 2% россиян отмечают, что погода никак не сказывается на их настроении. Опрошенные уверены, что у природы нет плохой погоды, поэтому надо уметь радоваться каждому дню.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

Напомним, ранее специалисты Московского метеобюро предупредили жителей столичного региона о потеплении до +15 градусов. Всю неделю в регионе будет тепло, сухо и солнечно, осадков в ближайшие дни не ожидается.

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