Путин назначил двух новых губернаторов

Владимирскую область по указу президента получил 46-летний депутат Думы Александр Авдеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

После выборов в Думу сразу два губернатора решили стать депутатами. От поста отказались глава Владимирской области Сипягин и глава Тамбовской области Никитин. Владимир Путин нашел им временно исполняющих обязанности.

Владимирскую область по указу президента получил 46-летний депутат Думы Александр Авдеев, Тамбовскую – 44-летний замминистра строительства Максим Егоров. Президент уже успел переговорить с обоими.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ

- Вы сейчас работаете в Думе, депутат с 2016 года? Как получилось, что вы окончили Бауманку, а свою трудовую деятельность начали в качестве финансиста? – спросил Путин. Получается, у парламента с региональной властью вышла рокировочка.

Авдеев объяснил, что «уже к окончанию основного образования поступил на второе образование – экономическое». Википедия говорит, что врио губернатора в 1998 году закончил факультет машиностроения, а в 1999 году уже получил диплом экономиста-менеджера.

- Что вы знаете о том участке работы, который вам предлагается?

- Я не могу сказать, что я подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но знаком с рядом первоочередных вопросов: здравоохранение, медицина, лекарства, развитие экономического потенциала.

- Быть первым лицом региона – это (при всей важности опыта работы заместителем) всё-таки немного другая работа, - заметил Путин.

- Постараюсь сделать всё на благо владимирцев, - пообещал Авдеев.

Замминистра строительства Максим Егоров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

МАКСИМ ЕГОРОВ

- Вы живёте в Москве. Как относитесь к предложению, которое вам сделано? – поинтересовался президент.

- Предложение – это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть. Я считаю, что готов возглавить регион, - коротко и ясно ответил Егоров.

- Ладно, хорошо. И поближе надо с людьми, поближе, не сидите в кабинетах, ладно? – прямо, как когда-то Горбачева попросили люди в очереди в Ленинграде.

В прошлые годы, назначая врио губернаторов, Путин на личной встрече давал им красные папочки с перечислением проблем региона. Сейчас, из-за того что президент общается по видеосвязи, традиция нарушилась. Возможно, место аналоговых папок заняли имейлы.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВИЧКАХ

Александр Авдеев:

2010-2015 - мэр Обнинска.

2015-2016 – замгубернатора Калужской области.

2016-2021 – депутат Госдумы.

Максим Егоров:

2005-2015 – Федеральная служба по тарифам в Москве.

2016-2018 – советник губернатора Тюменской области.

2018–2021 – замминистра строительства, главный государственный жилищный инспектор.