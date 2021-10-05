Непарадный портрет педагога: На дистанционке сгорели 75% учителей

Учителям пришлось экстренно осваивать дистанционные технологии Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала учебного года прошел всего месяц, а эйфория от возвращения за парты (если она у кого и была из учеников) уже успела испариться. Впрочем, учителя тоже не радуют своих подопечных счастливыми лицами. Типичный диалог в одной из столичных учительских:

- Летом, как границы открыли, мы с мужем решили в Турцию съездить. Ну, думаю, хоть в ресторан схожу, шампанского выпью, романтика… Прилетели, заселились, идем на ужин - а там чуть ли не половина нашей школы отдыхает! И у родителей такой ужас в глазах плещется: наша-то русичка, оказывается! С мужем обнимается! Выпивает! Ко мне потом еще некоторые подошли свое фи высказать, мол, какой я пример подаю их детям.

И ладно бы, это был единичный случай. В эпоху соцсетей учителя вообще не могут расслабиться - никогда не угадаешь, какая именно фотка, какое снятое видео вызовут родительское недовольство. Нет возможностей не думать об этом ни на работе, ни в личное время.

Неудивительно, что педагоги находятся на грани психического истощения - те или иные симптомы выгорания есть у 75 процентов из них, по результатам свежего опроса! И каждый третий оказался в острой фазе выгорания, когда негатив по отношению к школе достигает такого уровня, что выполнять свою работу хорошо просто невозможно.

- Такие педагоги стараются избегать работы, у них обостряются конфликты с коллегами и родителями учеников. Выгорающие учителя становятся раздраженными, они отстраняются от детей и могут обесценивать их успехи, - считает специалист по профессиональному выгоранию Юрий Шатров, один из экспертов всероссийского исследования Яндекса «Я.Учитель», которое и показало такие результаты.

ДОШЛИ ДО УГОЛЬКОВ

По сравнению с форс-мажорами первых коронавирусных месяцев, когда учителям пришлось экстренно осваивать дистанционные технологии, сейчас школы работают в спокойном режиме. Но накопившаяся усталость никуда не делась. Тем более что время от времени к работе в удаленном режиме им переходить приходится, причем наряду с обычной работой. Когда закрывают на карантин один-два класса в школе, часть занятий приходится перестраивать на цифровые рельсы (а там своя специфика, включая продолжительность уроков и возможности объяснения). А часть вести как обычно.

При этом, по данным исследования НИУ Высшая школа экономики, почти четверть учителей до сих пор ощущает свою некомпетентность в работе с цифрой - не знают, как вовлечь детей в учебу онлайн, как работать с новыми программами и сервисами во время урока. Каждый второй педагог говорит о том, что во время пандемии дети стали прикладывать меньше усилий в учебе, а родители, наоборот, стали требовать слишком много. При этом не исключено, что это субъективные ощущения - ведь по результатам того же ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ падение уровня знаний не подтверждается. По сути, на педагогов обрушилось сразу много всего - и стресс от огромного количества новых технологий, которые свалились на их головы, и страх заразиться коронавирусом, и необходимость хоть как-то вытаскивать учебный процесс. И вот результат - каждый третий учитель сомневается, что хочет дальше работать в школе, и уже морально готов «уйти в бизнес».

5 советов родителям школьников:

Как помочь учителю не сойти с ума?

Конечно, спасение утопающих - в первую очередь дело рук самих утопающих. Но есть и те вещи, которые могут сделать для учителей, которые вообще-то немало в жизни детей значат, благодарные родители учеников. V Дайте учителю право на личную жизнь. Педагоги тоже люди - они могут ходить на рок-концерты, пить алкоголь и есть вредную еду. А также носить любую одежду, которая им нравится. Разумеется, за пределами школы. V Не надо заваливать их сообщениями по вечерам, особенно по тем вопросам, которые не требуют экстренного решения и могут подождать до рабочего времени - например, почему ваше чадо получило двойку. Ну а узнать домашнее задание на завтра всегда можно у одноклассников.

V Не учите педагогов делать их работу - иначе рискуете услышать в ответ: «Не нравится, учите сами». Выгорание - оно такое: спусковым крючком может стать все, что угодно. А с учетом того, сколько времени и сил тратят педагоги на регулярное повышение квалификации, советы, скорее всего, будут бессмысленны. V Помните, учитель может ошибаться и быть неправым, может забыть что-то, может устать и даже срываться. Совсем как вы. Главное, чтобы умел признавать ошибки и работал над ними. V Уважайте педагогов и их труд. Все мы немного хлебнули из их чаши за время дистанционки, имеем представление, как нелегко даже со своими личными учениками, а их ведь не по 40 человек в одном помещении. Хотя бы не обсуждайте учителей дома при детях, чтобы не показывать дурной пример.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

49 лет - средний возраст

86% процентов российских учителей - женщины

85% учителей получили высшее образование (в основном, педагогическое)

21 год - средний стаж

15 лет - среднее время работы на одном месте

46 часов в неделю - средняя рабочая нагрузка!

По данным международного исследования TALIS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День учителя в 2021 году: особенности и традиции праздника

Впервые праздник День учителя отметили в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен Международный день учителя. Рассказываем, как его отметят в 2021 году (подробно)

Мама решает, а Ваня сдает: Как перестать делать уроки за ребенка

Ростовский психолог рассказала, как не сидеть над уроками с детьми до глубокой ночи (подробно)