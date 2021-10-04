Звезды на грани жизни и смерти: Ляйсан Утяшева могла остаться инвалидом, а Сергея Мазаева едва не убили наркотики

Ляйсан Утяшева в юности получила страшную травму. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда дело касается болячек, звезды шоу-бизнеса - такие же люди, как мы: со своими слабостями, страхами и несовершенствами. К Международному дню врача, который отмечается во всем мире в первый понедельник октября, сайт kp.ru узнал, кто из артистов благодарен докторам за спасенную жизнь.

Так, Сергей Мазаев 17 лет назад избавился от пристрастия к запрещённым веществам.

- Я лечился от тяжелой наркозависимости, - рассказал лидер "Морального кодекса". - Как правило, от наркотиков люди умирают достаточно рано. А мне уже 61 год - получается, врачи спасли мне жизнь. Четыре года мы на это потратили, были и срывы. Но научный подход - залог успеха. Теперь я знаю, что тяга проходит лишь спустя два года чистоты. Знаете, есть расхожая фраза «Не бывает бывших наркоманов»… Я не скрываю, я наркоман, да. Я бы и сейчас с удовольствием наркоманил, но мне здоровье не позволяет.

Сосо Павлиашвили уверяет: у него богатая биография, и за 57 лет медики не раз вытаскивали его с того света.

- У меня были страшные осложнения после аварии: целых семь лет я страдал страшнейшей эпилепсией, находился между небом и землей, - признался певец. - Мне помогли не только врачи, но и Бог. Моя Ирочка родила мне дочь Лизу, и после этого все прошло. С 2004 года я о болезни не вспоминаю. Но для меня это не самое страшное. Хуже всего, когда дети стыдятся произнести твоё имя. У меня такого, к счастью, не было никогда.

Ляйсан Утяшева узнала страшную боль еще в юности. В 17 лет гимнастка получила серьезную травму - сломала обе стопы. Первое время, не зная диагноза, спортсменка продолжала выступать. А потом оказалась обездвижена на долгие месяцы.

- Мне сказали, что это приговор: после такого продолжать карьеру невозможно, так как ладьевидная кость не срастается, - поделилась Утяшева. - Я могла на всю жизнь остаться хромой, могла ходить на костылях, передвигаться на инвалидном кресле - варианты были один хуже другого. Я перенесла шесть операций на обеих ногах с пересадкой костной ткани. И только благодаря хирургам смогла не только встать на ноги, но и вернуться в большой спорт.

Сына Стаса Костюшкина врачи тоже спасли после травмы.

- Трехлетним ребенком Мартин упал со второго этажа, - вспомнил артист. - Тогда я не спал всю ночь, да и весь Питер был на ушах. Это было 15 лет назад, но я очень хорошо помню тот момент и своё состояние. Тебе ни хорошо, ни плохо, пропадают все чувства и ты просто ждёшь. В тот период у меня должен был родиться Богдан, и беременная Юлька (третья и нынешняя жена артиста. - Ред.) везла мне деньги... С гастролей я ломанулся сразу в аэропорт, скорее к сыну. Это был чистый ужас.

Юлия Барановская едва не потеряла дочь: вторая беременность телеведущей могла закончиться трагедией. Причем, как для малышки, так и для мамы.

- Когда я носила под сердцем Яну, возникла угроза выкидыша на большом сроке, - рассказала ведущая. - Риск был очень велик, и никто не мог ручаться, что Яна родится живой и тем более здоровой. Спасибо медикам, которые сделали все возможное, чтобы я доносила ребёнка до последнего. Правда, пришлось провести несколько недель в постельном режиме, но это меньшее из зол… После родов, которые проходили с помощью кесарева сечения, начались осложнения. Слава богу, в тот момент и я, и дочь получили всю необходимую помощь и донорскую кровь, благодаря чему остались живы. За это я не устану говорить «спасибо» не только своим докторам, но и всем донорам, которые выполняют очень важную миссию.

Солистка группы "Фабрика" тоже побывали на грани жизни и смерти.

- В 13 лет мне диагностировали перитонит, и один врач отказался меня спасать, - призналась певица Мария Гончарук (жена звезды "Вечернего Урганта" и "Comedy Woman" Дмитрия Хрусталева. - Ред.). - Это была маленькая районная больница, и доктор понимал, что может не справиться, поэтому тихонько шепнул моей маме: «Я не возьму на себя ответственность. Скорее езжайте в город». Папа довез нас как-то на поломанном «Москвиче», и мы чудом успели. Экстренная операция прошла успешно - спасибо моим врачам-спасителям!

Похожая ситуация была и у новенькой солистки Валерии Девятовой, которая только весной вошла в состав трио.

- Если у меня что-то болит, я до последнего не обращаюсь за помощью, - поделилась "фабрикантка". - Но однажды каким-то волшебным образом оказалась в больнице из-за женских проблем. Врач был в шоке: «Как ты ещё ходишь? Если сейчас не решишься на операцию, засекай время - тебе останутся считанные минуты". Конечно, я тут же решилась. А потом к этому же доктору, которого я просто обожаю, я поехала удалять аппендицит. Легкомысленно так, на такси!

А вот "старожила" группы Ирина Тонева столкнулась с критичной ситуацией совсем недавно.

- Я заразилась ковидом и почему-то решила болеть дома, что, конечно, было ошибкой… Болезнь протекала очень тяжело, и в конце концов я вынуждена была поехать в больницу. Мне повезло: меня лечил такой хороший доктор, что потом я даже не хотела уезжать домой! - призналась певица.