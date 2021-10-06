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6 октября 2021 7:00

Киселевский маньяк, убивший двух школьниц, заманил девочек колбасой и обещанием показать кроликов

Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда проследила жизненный путь сибирского насильника и убийцы от школы до задушенных школьниц
Ульяна СКОЙБЕДАУльяна СКОЙБЕДА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
На кладбище сибирского городка Киселевска, прямо под стометровой стеной угольного разреза, спят под ковром мягких игрушек две девочки.

На кладбище сибирского городка Киселевска, прямо под стометровой стеной угольного разреза, спят под ковром мягких игрушек две девочки.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На кладбище сибирского городка Киселевска, прямо под стометровой стеной угольного разреза, спят под ковром мягких игрушек две девочки. Кошки Хелло Китти и драконы Беззубики укрывают Настю и Устю*, Крокодил Гена и Минни Маус греют их своими телами. Пятиклассницы погибли недетской смертью, их 11-летние тела были разорваны, как женские. Ревут четырехсоттонные БелАЗы, взбираются по отвесной угольной стенке... Детские игрушки и мужские игрушки – рядом, вместе. О том, как живому ребенку не стать сломанной куклой - наше расследование об изнасиловании школьниц в Кемерово.

Над могилой грохочут БелАЗы.

Над могилой грохочут БелАЗы.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

КТО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВАМИ

- Сука, б…! – соседи убитой маньяком Насти Феслер, двенадцать часов искавшие девочку с волонтерами, отчаянно матерят ее мать Елену. – Когда ребенка убивали, эта тварь пьяная валялась, ее в гостях нашли, в два ночи! Она и не знала, что дочь к вечеру не пришла из школы!

Иду к Елене Феслер, дверь на пятом этаже хрущовки открывает болезненно тощая женщина, говорит с достоинством:

- Встретила в тот день подругу и выпила у нее две бутылки пива, а, поскольку я пять лет вообще не пью, да, меня развезло. А Настя у нас вовремя приходила домой раз в году, на мой день рождения…

Елена Феслер - болезненно худая женщина. Рассказывает, что дочь воровала, стояла на учете в полиции и не ночевала дома.

Елена Феслер - болезненно худая женщина. Рассказывает, что дочь воровала, стояла на учете в полиции и не ночевала дома.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Девочка, оказывается, уже не ночевала дома: «Инспектор на нее орала, она сказала, что всю ночь каталась на самокате, а где на самом деле была, не знаю», - а еще доедала в школьной столовой за одноклассниками («Я ругала, бесполезно»), и воровала в местном супермаркете. Весной Настю поймали и поставили на учет, комиссия по делам несовершеннолетних предложила Елене «прямо сейчас оформить дочь в спецшколу-интернат».

- Вы согласились?

- Нет, это же казарма, кто такое своей дочери пожелает…

И, главное, ни тени сомнения.

- Натю убийи! – радостно бегает по комнате двухлетний сводный брат погибшей. Всего в семье четверо детей от разных отцов, оба родителя (мать Насти и ее сожитель) не работают, восьмилетняя родная сестра Насти живет у посторонних людей, знакомых. Слухи об употреблении мамой наркотиков и о том, что она отказалась участвовать в подготовке похорон, одежду покойной покупали учителя, оставлю без комментариев.

Кошки Хелло Китти и драконы Беззубики укрывают Настю и Устю*.

Кошки Хелло Китти и драконы Беззубики укрывают Настю и Устю*.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И вот с такой оторвой – вши, приводы в полицию, достойные родители - водилась тихоня Устя Дегтярева, о которой все говорят одну фразу: «любила плести браслеты из бисера».

С прошлого года эта девочка из разведенной семьи тоже перестала после школы приходить домой, в родительском чате класса то и дело звякали сообщения матери: «А у кого Устинья в гостях? Кто знает, где Устя Дегтярева?»

Кто становится жертвами

В тот день, 6 сентября, учительница начальных классов позвала Настю Феслер в кабинет после уроков, чтобы передать ей ношеные вещи племянников, два больших пакета секонд-хенда, Устя ждала подругу в коридоре.

Вечером работница котельной Дегтярева пришла домой в пустую квартиру, объездила на машине дворы и в 22.29 подняла на ноги учителей, полицию и кемеровский поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого есть даже в райцентре.

Ночью, когда стало ясно, что девочки исчезли с концами, пьяная мама Насти Феслер получила рыдающую голосовуху мамы Усти:

- Ты, алкашка… У тебя ребенок пропал, а ты пьешь, трубку не берешь… Поднимай свою пьяную рожу, ж...пу, пошла искать своего ребенка!

Тихоня Устя Дегтярева любила плести браслеты из бисера.

Тихоня Устя Дегтярева любила плести браслеты из бисера.

КАК РАБОТАЕТ МАНЬЯК

Я стою перед неказистым покосившимся дачным домиком. Когда поднятые по тревоге поисковики прочесывали местность и обшаривали разрушенные сараи и заброшки, они не зашли сюда, потому что он был заперт.

Городскую квартиру молодые сменили на этот дом в частном секторе, развели хозяйство.

Городскую квартиру молодые сменили на этот дом в частном секторе, развели хозяйство.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А девочки были внутри.

Сотрудник полиции Киселевска анонимно рассказывает то, что в прессу не дают:

- Изнасиловал одну, изнасиловал вторую. Потом первой свернул шею, а над другой - всю ночь издевался: и поил, и курить заставлял. СК выкладывал видео: криминалисты складывают окурки, это те самые вещдоки. А потом ребенка в извращенной форме… как мальчика. Утром задушил, тела закидал матрасами.

Шалаш из плит, где преступник прикармливал детей. Чтобы попасть туда, надо протиснуться мимо помойки

Шалаш из плит, где преступник прикармливал детей. Чтобы попасть туда, надо протиснуться мимо помойки

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Хозяин домика, пенсионер дядя Петя пускает меня внутрь: прямо напротив входной двери – двуспальная кровать, слева на полу – те самые полосатые матрасы...

Как судимый Крысолов уводил детей на смерть, видел весь двор Насти Феслер:

- Мы смотрим – дети бегают, чипсы едят, - рассказывают бабушки на лавочке (фамилии есть в редакции). – «Откуда у вас?», - машут: «Там, на плитах, полная коробка!»

Двор, из которого преступник увёл девочек на глазах соседей.

Двор, из которого преступник увёл девочек на глазах соседей.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В 80-е годы начальник Киселевского ГАИ собирался строить дачу и сложил на задах Автостанции десяток бетонных блоков: куда ни писали жители за сорок лет – стройматериал и ныне там, дети притащили на плиты старую мебель и устроили убежище, шалаш: чтобы попасть в него, надо протиснуться мимо помойки.

Рассказывает семилетний Костя П.:

- С нами был дядя, он соломку, «Пепси-колу», «Кириешки», колбасу и шоколадки нам купил, и семечки для голубя: у нас в шалаше в коробке голубь жил. Настя сказала: «Это дядя Витя, он добрый, он нам все купит». Показывал мне, как драться, говорил, что купил дом, и у него там кролики...

Костя не пошел смотреть кроликов. Бабушки на лавочке умиляются:

- Бежит и бурчит: «Ну вас нах…, не пойду», - такой матерщинник!

Все эти женщины видели Пестерникова.

Все эти женщины видели Пестерникова.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А девочки - пошли.

Как случилось, что незнакомый дядька несколько часов прикармливал школьника и двух школьниц, попал с ними на камеры в магазине, потратил около 2200 рублей, и никто ничего не заподозрил?

Соседи корят себя:

- Мы ведь не поняли, что он чужой, подумали – сожитель Настиной матери, девчонка прямо висела на нем: «Дядя Витя, ты мне еще что-нибудь купишь?», - а он: «Что захочешь, все куплю!» Она всегда голодная была, конечно, за всеми бежала, ко всем клеилась…

Магазин, куда зашел Пестерников с девочкой.

Магазин, куда зашел Пестерников с девочкой.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Узбечка из палатки с пирожками, у которой мужчина брал беляши уже три недели, с улыбкой спросила покупателя: «Это ваш дочь?», - и тот гордо погладил Настю по голове: «Моя, да»…

Мама Насти рассказала: на опознании у ее девочки шея была свернута набок, у Устиньи – лицо в синяках, сломанный нос и полоса на шее от удавки.

Вот и получается, что липла к маньяку, в основном, беспризорная «плохая» девочка - а главная мука досталась пошедшей за компанию «хорошей».

Продавщица Марина Каримова спросила постоянного покупателя: "Это ваша дочь?", - и Пестерников погладил Настю: "Да". А девочка не возразила...

Продавщица Марина Каримова спросила постоянного покупателя: "Это ваша дочь?", - и Пестерников погладил Настю: "Да". А девочка не возразила...

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛА

- Это я его сюда привел! – неделю пьет работодатель педофила Леня Серый.

Серый – это погоняло, писать фамилию герой мне запретил, потому что он «двигается с блатными, и они не одобрят».

Вообще-то Леня – белазист, возит уголь на разрезе, но в нулевых отсидел за вооруженное ограбление и нашел «тему»:

- Ломаем выселенные аварийные дома. Нет, не подряд от администрации: сами подъезжаем, подламываем погрузчиком, кирпичи разбираем и сдаем, они же еще сталинские! Если наезжают местные «сиженые»: «Это наш район, плати!», - говорим: «Мы ходим под Саней Кузнецком», - все сразу умолкают; если приезжает полиция – убегаем. Ну, и засылаем «грев» на зону.

Короче, это расхищение муниципальной собственности, но администрации, похоже, до лампочки.

Работают у Лени бомжи и забулдыги, оплата – 1000 рублей в день, и Витя Пестерников – тот самый педофил, как все, пришел по объявлению. В июле.

- Я в нем правильного пацана увидел, я помочь хотел! Он говорил: только что отсидел, вышел с зоны, жена обманула, забрала все и выгнала из дома, мать тоже не приняла: жить – негде! Есть только выселенная халупа где-то без дверей. Вкалывал, при этом, за двоих, у меня такого работяги раньше не было! Исполнительный, ответственный! Я потому его бесплатно на дачу к дяде Пете поселил, просил за него, мол, если что случится, я отвечу! Я, получается, сам предоставил педофилу место, где он измывался над детьми... Я – подельник…

Блатные уже кинули Лене предъяву, хотя Серый еще несколько недель назад отправлял им на зону запрос: за что сидел бомж Витя и не «петух» ли он? Можно с ним иметь дело или надо прикопать его в лесочке?

- Он опередил меня, г… (резиновое изделие. – Ред.). Теперь буду дяде Пете строить новый дом, попал на деньги.

Вторая предъява криминального мира, неожиданно: «Зачем п…ра вообще отдали мусорам?»

Дело в том, что задерживала Пестерникова не полиция, а вот эти самые «кирпичники».

Утром 7 сентября листали местные паблики, увидели новость: «Пропали девочки», - и фотографию Вити-бомжа с камер в супермаркете.

Поехали: Вася Беспалов, водитель автогрейдера, и Толян Мещанский, белазист. Оба вспоминают и удивляются:

- Он был на работе, разбирал кирпичи. Дома два трупа, мог дернуть куда угодно... Поставили на колени, чтобы не убежал, показали экран телефона: «Витя, это же ты?» Он: «Я девочкам просто семечек купил, они просили семечек для голубя», - мы его в машину: «Их ищут, тебя ищут, расскажешь обо всем в полиции». До последнего надеялись, что дети живы, есть же такие уроды, которые держат…

Видео «допроса», где Мещанский орет на Пестерникова, облетело соцсети, и уже арестованный маньяк пожаловался на мужиков в прокуратуру: мол, не имели права унижать достоинство! Кирпичников опрашивали.

А их рабочего, в день убийства пившего с Пестерниковым пиво на Автостанции, суровые жители Киселевска просто побили.

Вот так оно, водить дружбу с педофилом.

Те самые кролики, которыми нелюдь соблазнил детей.

Те самые кролики, которыми нелюдь соблазнил детей.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НЕРАВНЫЙ БРАК

Моя задача – проследить путь маньяка и определить, что привело его в комнату с двумя детскими трупами. Преступник говорил, что его выгнала жена? Еду к жене.

Город Мыски, недалеко от Киселевска, Елена Айгель (пусть фамилия звучит так) – мастер на местной ГРЭС, 40 лет, трое детей: два сына-подростка и дочь девяти лет.

Почти столько же было Насте и Усте…

Но вернемся в профиль мамы. Страничка на Мамбе, страничка на Фотостране (популярных сайтах знакомств), внешность… Как говорится, «бывает мало водки».

Зато амбиции: «Девушка ягодка мечтает найти опытного ягодника для дальнейшей ее переработки в самый сок в отдельном, благоустроенном пакете», - бррр, какая пошлость. Возбуждает: «Ежедневный секс». О себе: «Хорошо зарабатываю, обеспечена».

Вот именно к ней после отсидки в 2018-м году двинул Виктор Пестерников, который перед этим оттрубил от звонка до звонка десять лет.

«Ждуля»? Писала на зону письма?

- Он появился где-то в это время, - рассказывают соседи, и уже осенью 2019-го они сменяли Ленину квартиру на дом с участком здесь же, в Мысках. Всем распоряжалась и подписывала документы Лена, она – хозяйка, этого Вити там и близко в бумагах нет! Он тише воды, ниже травы у нее был, не матерился никогда, все возился с Лениной дочкой: в школу ее, из школы... А сам весь исколотый, в наколках!

Вместе с Леной Пестерников развел хозяйство: кур, гусей; гусят и породистых собак молодые продавали на Юле (сайте частных объявлений), ссорились с соседями из-за вони птичника, прошлым летом сходили в загс, зарегистрировали отношения.

А этим летом случилось непредвиденное. Сосед, рассказывая, в ажиотации едва не хлопает себя по ляжкам:

- Он от нее сбежал!

Сосед Виктор Бриков: «Витя жил с Леной тихо, хоть и весь исколотый».

Сосед Виктор Бриков: «Витя жил с Леной тихо, хоть и весь исколотый».

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Виктор с падчерицей поехали на мотоблоке купаться на канал: ГРЭС скидывает техническую воду, и она теплая. Выкупались, Витя отослал девочку: иди, мол, к мотоблоку, я сейчас – и пропал. Третьеклассница полчаса ждала, час… Притопала домой, Елена тут же подняла полицию и водолазов: люди в канале часто тонут, а еще же был июль, сорок градусов, думали, может, микроинсульт.

В июле Виктор с 9-летней падчерицей пошёл купаться на канал… и сбежал.

В июле Виктор с 9-летней падчерицей пошёл купаться на канал… и сбежал.

Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Искали в воде неделю, а нашли… в Прокопьевске: городе, откуда Витя родом, откуда он садился в 2008-м, и от которого до Киселевска, где началось наше страшное путешествие, ноль км по карте, это сросшиеся города-спутники. Пестерников объявился сам: по приговору суда должен был отмечаться в полиции.

Елена тут же с ним развелась, и молодец, а мы запомним и властную женщину с требованием ежедневного секса, и внезапное – паническое! – бегство мужчины от бултыхавшейся рядом в воде девочки в плавочках, и сказанное потом с придыханием киселевским «кирпичникам»: «Дочка во мне души не чаяла».

Этот ребенок спасся чудом…

А поищу-ка я корни, из которых выросло такое чудовище: Пестерников.

*Мама одной девочки разрешила нам упоминать ее данные, мама другой – нет.

КриминалО РАЗНОМ