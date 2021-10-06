Киселевский маньяк, убивший двух школьниц, заманил девочек колбасой и обещанием показать кроликов

На кладбище сибирского городка Киселевска, прямо под стометровой стеной угольного разреза, спят под ковром мягких игрушек две девочки. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

На кладбище сибирского городка Киселевска, прямо под стометровой стеной угольного разреза, спят под ковром мягких игрушек две девочки. Кошки Хелло Китти и драконы Беззубики укрывают Настю и Устю*, Крокодил Гена и Минни Маус греют их своими телами. Пятиклассницы погибли недетской смертью, их 11-летние тела были разорваны, как женские. Ревут четырехсоттонные БелАЗы, взбираются по отвесной угольной стенке... Детские игрушки и мужские игрушки – рядом, вместе. О том, как живому ребенку не стать сломанной куклой - наше расследование об изнасиловании школьниц в Кемерово.

Над могилой грохочут БелАЗы. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

КТО СТАНОВИТСЯ ЖЕРТВАМИ

- Сука, б…! – соседи убитой маньяком Насти Феслер, двенадцать часов искавшие девочку с волонтерами, отчаянно матерят ее мать Елену. – Когда ребенка убивали, эта тварь пьяная валялась, ее в гостях нашли, в два ночи! Она и не знала, что дочь к вечеру не пришла из школы!

Иду к Елене Феслер, дверь на пятом этаже хрущовки открывает болезненно тощая женщина, говорит с достоинством:

- Встретила в тот день подругу и выпила у нее две бутылки пива, а, поскольку я пять лет вообще не пью, да, меня развезло. А Настя у нас вовремя приходила домой раз в году, на мой день рождения…

Елена Феслер - болезненно худая женщина. Рассказывает, что дочь воровала, стояла на учете в полиции и не ночевала дома. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Девочка, оказывается, уже не ночевала дома: «Инспектор на нее орала, она сказала, что всю ночь каталась на самокате, а где на самом деле была, не знаю», - а еще доедала в школьной столовой за одноклассниками («Я ругала, бесполезно»), и воровала в местном супермаркете. Весной Настю поймали и поставили на учет, комиссия по делам несовершеннолетних предложила Елене «прямо сейчас оформить дочь в спецшколу-интернат».

- Вы согласились?

- Нет, это же казарма, кто такое своей дочери пожелает…

И, главное, ни тени сомнения.

- Натю убийи! – радостно бегает по комнате двухлетний сводный брат погибшей. Всего в семье четверо детей от разных отцов, оба родителя (мать Насти и ее сожитель) не работают, восьмилетняя родная сестра Насти живет у посторонних людей, знакомых. Слухи об употреблении мамой наркотиков и о том, что она отказалась участвовать в подготовке похорон, одежду покойной покупали учителя, оставлю без комментариев.

Кошки Хелло Китти и драконы Беззубики укрывают Настю и Устю*. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И вот с такой оторвой – вши, приводы в полицию, достойные родители - водилась тихоня Устя Дегтярева, о которой все говорят одну фразу: «любила плести браслеты из бисера».

С прошлого года эта девочка из разведенной семьи тоже перестала после школы приходить домой, в родительском чате класса то и дело звякали сообщения матери: «А у кого Устинья в гостях? Кто знает, где Устя Дегтярева?»

В тот день, 6 сентября, учительница начальных классов позвала Настю Феслер в кабинет после уроков, чтобы передать ей ношеные вещи племянников, два больших пакета секонд-хенда, Устя ждала подругу в коридоре.

Вечером работница котельной Дегтярева пришла домой в пустую квартиру, объездила на машине дворы и в 22.29 подняла на ноги учителей, полицию и кемеровский поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого есть даже в райцентре.

Ночью, когда стало ясно, что девочки исчезли с концами, пьяная мама Насти Феслер получила рыдающую голосовуху мамы Усти:

- Ты, алкашка… У тебя ребенок пропал, а ты пьешь, трубку не берешь… Поднимай свою пьяную рожу, ж...пу, пошла искать своего ребенка!

Тихоня Устя Дегтярева любила плести браслеты из бисера.

КАК РАБОТАЕТ МАНЬЯК

Я стою перед неказистым покосившимся дачным домиком. Когда поднятые по тревоге поисковики прочесывали местность и обшаривали разрушенные сараи и заброшки, они не зашли сюда, потому что он был заперт.

Городскую квартиру молодые сменили на этот дом в частном секторе, развели хозяйство. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А девочки были внутри.

Сотрудник полиции Киселевска анонимно рассказывает то, что в прессу не дают:

- Изнасиловал одну, изнасиловал вторую. Потом первой свернул шею, а над другой - всю ночь издевался: и поил, и курить заставлял. СК выкладывал видео: криминалисты складывают окурки, это те самые вещдоки. А потом ребенка в извращенной форме… как мальчика. Утром задушил, тела закидал матрасами.

Шалаш из плит, где преступник прикармливал детей. Чтобы попасть туда, надо протиснуться мимо помойки Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Хозяин домика, пенсионер дядя Петя пускает меня внутрь: прямо напротив входной двери – двуспальная кровать, слева на полу – те самые полосатые матрасы...

Как судимый Крысолов уводил детей на смерть, видел весь двор Насти Феслер:

- Мы смотрим – дети бегают, чипсы едят, - рассказывают бабушки на лавочке (фамилии есть в редакции). – «Откуда у вас?», - машут: «Там, на плитах, полная коробка!»

Двор, из которого преступник увёл девочек на глазах соседей. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В 80-е годы начальник Киселевского ГАИ собирался строить дачу и сложил на задах Автостанции десяток бетонных блоков: куда ни писали жители за сорок лет – стройматериал и ныне там, дети притащили на плиты старую мебель и устроили убежище, шалаш: чтобы попасть в него, надо протиснуться мимо помойки.

Рассказывает семилетний Костя П.:

- С нами был дядя, он соломку, «Пепси-колу», «Кириешки», колбасу и шоколадки нам купил, и семечки для голубя: у нас в шалаше в коробке голубь жил. Настя сказала: «Это дядя Витя, он добрый, он нам все купит». Показывал мне, как драться, говорил, что купил дом, и у него там кролики...

Костя не пошел смотреть кроликов. Бабушки на лавочке умиляются:

- Бежит и бурчит: «Ну вас нах…, не пойду», - такой матерщинник!

Все эти женщины видели Пестерникова. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

А девочки - пошли.

Как случилось, что незнакомый дядька несколько часов прикармливал школьника и двух школьниц, попал с ними на камеры в магазине, потратил около 2200 рублей, и никто ничего не заподозрил?

Соседи корят себя:

- Мы ведь не поняли, что он чужой, подумали – сожитель Настиной матери, девчонка прямо висела на нем: «Дядя Витя, ты мне еще что-нибудь купишь?», - а он: «Что захочешь, все куплю!» Она всегда голодная была, конечно, за всеми бежала, ко всем клеилась…

Магазин, куда зашел Пестерников с девочкой. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Узбечка из палатки с пирожками, у которой мужчина брал беляши уже три недели, с улыбкой спросила покупателя: «Это ваш дочь?», - и тот гордо погладил Настю по голове: «Моя, да»…

Мама Насти рассказала: на опознании у ее девочки шея была свернута набок, у Устиньи – лицо в синяках, сломанный нос и полоса на шее от удавки.

Вот и получается, что липла к маньяку, в основном, беспризорная «плохая» девочка - а главная мука досталась пошедшей за компанию «хорошей».

Продавщица Марина Каримова спросила постоянного покупателя: "Это ваша дочь?", - и Пестерников погладил Настю: "Да". А девочка не возразила... Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛА

- Это я его сюда привел! – неделю пьет работодатель педофила Леня Серый.

Серый – это погоняло, писать фамилию герой мне запретил, потому что он «двигается с блатными, и они не одобрят».

Вообще-то Леня – белазист, возит уголь на разрезе, но в нулевых отсидел за вооруженное ограбление и нашел «тему»:

- Ломаем выселенные аварийные дома. Нет, не подряд от администрации: сами подъезжаем, подламываем погрузчиком, кирпичи разбираем и сдаем, они же еще сталинские! Если наезжают местные «сиженые»: «Это наш район, плати!», - говорим: «Мы ходим под Саней Кузнецком», - все сразу умолкают; если приезжает полиция – убегаем. Ну, и засылаем «грев» на зону.

Короче, это расхищение муниципальной собственности, но администрации, похоже, до лампочки.

Работают у Лени бомжи и забулдыги, оплата – 1000 рублей в день, и Витя Пестерников – тот самый педофил, как все, пришел по объявлению. В июле.

- Я в нем правильного пацана увидел, я помочь хотел! Он говорил: только что отсидел, вышел с зоны, жена обманула, забрала все и выгнала из дома, мать тоже не приняла: жить – негде! Есть только выселенная халупа где-то без дверей. Вкалывал, при этом, за двоих, у меня такого работяги раньше не было! Исполнительный, ответственный! Я потому его бесплатно на дачу к дяде Пете поселил, просил за него, мол, если что случится, я отвечу! Я, получается, сам предоставил педофилу место, где он измывался над детьми... Я – подельник…

Блатные уже кинули Лене предъяву, хотя Серый еще несколько недель назад отправлял им на зону запрос: за что сидел бомж Витя и не «петух» ли он? Можно с ним иметь дело или надо прикопать его в лесочке?

- Он опередил меня, г… (резиновое изделие. – Ред.). Теперь буду дяде Пете строить новый дом, попал на деньги.

Вторая предъява криминального мира, неожиданно: «Зачем п…ра вообще отдали мусорам?»

Дело в том, что задерживала Пестерникова не полиция, а вот эти самые «кирпичники».

Утром 7 сентября листали местные паблики, увидели новость: «Пропали девочки», - и фотографию Вити-бомжа с камер в супермаркете.

Поехали: Вася Беспалов, водитель автогрейдера, и Толян Мещанский, белазист. Оба вспоминают и удивляются:

- Он был на работе, разбирал кирпичи. Дома два трупа, мог дернуть куда угодно... Поставили на колени, чтобы не убежал, показали экран телефона: «Витя, это же ты?» Он: «Я девочкам просто семечек купил, они просили семечек для голубя», - мы его в машину: «Их ищут, тебя ищут, расскажешь обо всем в полиции». До последнего надеялись, что дети живы, есть же такие уроды, которые держат…

Видео «допроса», где Мещанский орет на Пестерникова, облетело соцсети, и уже арестованный маньяк пожаловался на мужиков в прокуратуру: мол, не имели права унижать достоинство! Кирпичников опрашивали.

А их рабочего, в день убийства пившего с Пестерниковым пиво на Автостанции, суровые жители Киселевска просто побили.

Вот так оно, водить дружбу с педофилом.

Те самые кролики, которыми нелюдь соблазнил детей. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

НЕРАВНЫЙ БРАК

Моя задача – проследить путь маньяка и определить, что привело его в комнату с двумя детскими трупами. Преступник говорил, что его выгнала жена? Еду к жене.

Город Мыски, недалеко от Киселевска, Елена Айгель (пусть фамилия звучит так) – мастер на местной ГРЭС, 40 лет, трое детей: два сына-подростка и дочь девяти лет.

Почти столько же было Насте и Усте…

Но вернемся в профиль мамы. Страничка на Мамбе, страничка на Фотостране (популярных сайтах знакомств), внешность… Как говорится, «бывает мало водки».

Зато амбиции: «Девушка ягодка мечтает найти опытного ягодника для дальнейшей ее переработки в самый сок в отдельном, благоустроенном пакете», - бррр, какая пошлость. Возбуждает: «Ежедневный секс». О себе: «Хорошо зарабатываю, обеспечена».

Вот именно к ней после отсидки в 2018-м году двинул Виктор Пестерников, который перед этим оттрубил от звонка до звонка десять лет.

«Ждуля»? Писала на зону письма?

- Он появился где-то в это время, - рассказывают соседи, и уже осенью 2019-го они сменяли Ленину квартиру на дом с участком здесь же, в Мысках. Всем распоряжалась и подписывала документы Лена, она – хозяйка, этого Вити там и близко в бумагах нет! Он тише воды, ниже травы у нее был, не матерился никогда, все возился с Лениной дочкой: в школу ее, из школы... А сам весь исколотый, в наколках!

Вместе с Леной Пестерников развел хозяйство: кур, гусей; гусят и породистых собак молодые продавали на Юле (сайте частных объявлений), ссорились с соседями из-за вони птичника, прошлым летом сходили в загс, зарегистрировали отношения.

А этим летом случилось непредвиденное. Сосед, рассказывая, в ажиотации едва не хлопает себя по ляжкам:

- Он от нее сбежал!

Сосед Виктор Бриков: «Витя жил с Леной тихо, хоть и весь исколотый». Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Виктор с падчерицей поехали на мотоблоке купаться на канал: ГРЭС скидывает техническую воду, и она теплая. Выкупались, Витя отослал девочку: иди, мол, к мотоблоку, я сейчас – и пропал. Третьеклассница полчаса ждала, час… Притопала домой, Елена тут же подняла полицию и водолазов: люди в канале часто тонут, а еще же был июль, сорок градусов, думали, может, микроинсульт.

В июле Виктор с 9-летней падчерицей пошёл купаться на канал… и сбежал. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Искали в воде неделю, а нашли… в Прокопьевске: городе, откуда Витя родом, откуда он садился в 2008-м, и от которого до Киселевска, где началось наше страшное путешествие, ноль км по карте, это сросшиеся города-спутники. Пестерников объявился сам: по приговору суда должен был отмечаться в полиции.

Елена тут же с ним развелась, и молодец, а мы запомним и властную женщину с требованием ежедневного секса, и внезапное – паническое! – бегство мужчины от бултыхавшейся рядом в воде девочки в плавочках, и сказанное потом с придыханием киселевским «кирпичникам»: «Дочка во мне души не чаяла».

Этот ребенок спасся чудом…

А поищу-ка я корни, из которых выросло такое чудовище: Пестерников.

*Мама одной девочки разрешила нам упоминать ее данные, мама другой – нет.