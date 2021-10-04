«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о годовалой дочери, с матерью которой он не живет

Павел Табаков с мамой Мариной Зудиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын знаменитого актера Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца – дочку Мию - ему родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Почти год Павел скрывал эту новость от поклонников. Видимо, потому что на матери своего ребенка 26-летний актер так и не женился. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Павел дал редкий комментарий на тему своего отцовства, а также объяснил, почему они с Софьей не вместе.

Табаков-младший сообщил, что сохранил с Синицыной дружеские отношения, и что они совместно воспитывают маленькую Мию.

- У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных - это низко, - заявил сын Олега Табакова и Марины Зудиной.

Видимо, Павел имел в виду то, что расстался с Софьей, поскольку влюбился в другую девушку. Сейчас Табаков-младший встречается со своим PR-агентом Ксенией Ермоленко. Раньше Ксения работала пиарщицей Софьи Синицыной. Не исключено, что именно она и стала той причиной, из-за которой Табаков не повел маму своей дочки Мии в загс.

Софья Синицына как-то поделилась в Инстаграме снимком Павла с Мией на руках. Фото: Инстаграм.

Ранее Павел рассказывал, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил актер.

Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Павел и Софья вместе отдыхали в Майами. О том, что она ждет ребенка от наследника известной фамилии, Синицына публично не сообщала. С самого рождения Мии актриса публиковала снимки девочки в Инстаграме, однако никогда не упоминала, кто ее отец.

По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Павел встречается со своим PR-агентом Ксенией Ермоленко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о том, что в их семье произошло пополнение, первой рассказала счастливая бабушка – мама Павла Марина Зудина. Актриса поделилась в Инстаграме снимком Мии в тот день, когда девочку крестили. Судя по всему, Зудина обожает внучку. Актриса считает, что Мия очень похожа на ее покойного мужа Олега Табакова.