«Заморозила яйцеклетку»: Буланова рассказала о планах родить от молодого возлюбленного

Татьяна Буланова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Звезда 90-х Татьяна Буланова снова счастлива и влюблена: певица почти два года встречается с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. У молодого избранника 52-летней звезды пока нет своих детей, и Татьяна не исключает, что в будущем он задумается о наследниках. На этот счет у нее есть запасной план. О нем артистка рассказала перед выступлением на шоу «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Буланова призналась, что подарить ребенка своему мужчине прямо сейчас она не готова.

- Я ему сказала, что не готова к рождению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я собиралась рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова отказаться от работы, считала себя возрастной - мне было 38. На что второй муж тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. В данном случае мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем, - сообщила певица РИА Новости.

Артистка призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку. Так что у нее есть все шансы снова стать матерью. Если Татьяна не захочет рожать сама, она всегда может нанять для этого суррогатную мать.

- Поэтому это не проблема. Тут самое главное морально быть готовой, - подчеркнула исполнительница хита «Мой ненаглядный».

Своего парня Валерия Руднева Татьяна старается скрывать от публики. Фото: соцсети

У Татьяны уже есть двое детей. Старший сын Александр появился на свет в 1993 году в браке исполнительницы с музыкантом Николаем Тагриновым. В 2007 Буланова родила второго сына Никиту. Отец мальчика – бывший футболист Владислав Радимов.

Первое время Буланова скрывала свой роман с Валерием Рудневым. Молодой человек сопровождал певицу на тусовках, но вместе они старались не светиться на публике. Валерий – в прошлом профессиональный теннисист, участник различных турниров. В 2013 году Руднев завершил спортивную карьеру и занялся бизнесом. Он стал владельцем нескольких ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Также Валерий занимается производством напитков.

Разница в возрасте в 19 лет Татьяну Буланову не смущает. В одном из интервью певица призналась, что давно не чувствовала себя так спокойно, как рядом с Валерием. Татьяна называет своего возлюбленного настоящим мужчиной.

- Он заботливый, и постоит за меня. Настоящий мужчина, который все взял на себя. Всю жизнь я была сильной женщиной, а сейчас я перестала «везти Камаз», - рассказала исполнительница в одном из интервью.