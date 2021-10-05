Рушение суда об очередном факте геноцида против народа СССР вступило в силу

Июль-сентябрь 1941 г. Советские военнопленные во время рытья могилы перед расстрелом в первые месяцы Великой Отечественной войны. Трофейный снимок/ТАСС

Вступило в законную силу решение Псковского областного суда от 27 августа 2021 года, удовлетворяющего заявление прокурора Псковской области об установлении факта геноцида народов Советского Союза.

- Судом установлено, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации в 1941-1944 гг. немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 75 тысяч мирных советских граждан, в том числе 1400 детей, погибло более 370 тысяч военнопленных. Однако не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены. Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества, как они определены в августе 1945 года Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены в феврале и декабре 1946 года резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, не применяются сроки давности, - заявили в Генпрокуратуре России.

О страшных находках поисковиков ранее неоднократно рассказывала "Комсомольская правда". Наиболее тяжелыми были раскопки у псковской деревеньки Глоты, где фашисты живьем закапывали детей из концентрационного лагеря Моглино.

В найденном захоронении были обнаружены останки 188 узников этого лагеря. При этом часть - дети 2-3 лет от роду. Найденная детская обувь красноречиво говорила об этом. Это ведь ясно, что дети в таком возрасте не могли быть военными или сочувствовать коммунистам или партизанам.

- Даже в советских учебниках зверствам фашистов на территории нашей страны уделялось пару абзацев, редко страница (в российских эта тема и вовсе замалчивалась - прим.Авт.). Все это привело к тому, что уроки, который наш народ вынес из Великой Отечественной войны постепенно стали забываться. Смысл той войны стал забываться. А она как раз и заключалось в уничтожении советского народа, как такового и захвате территорий, на которых он жил. Эти планы были написаны нацистами еще о нападения на СССР. Они были основаны на политике истребления нашего народа. Для этой грязной работы немцы нанимали себе пособников среди латышей, румын и украинцев. И они должны в полной мере отвечать за свои деяния, так как геноцид относится к преступлениям, которые не имеют сроков давности. Сейчас мы все чаще слышим какие дифирамбы поет правительство Латвии Латышскому легиону СС. И не просто поет, а поддерживает его ветеранов. В перспективе, определения российского суда, который обвинил подразделения СС в геноциде, позволит потомкам замученных в годы войны граждан обращаться с исками к государствам и организациям, которые разделяют убеждения нацистов, - прокомментировал решение суда директор Фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Согласно решению суда, потомки замученных фашистами мирных жителей СССР, получат право судиться со странами, которые считают себя продолжателями дела нацистов. Под вопросом окажется и "добродетель" ряда стран, где допускается героизация подразделений СС, которые были известны своими карательными операциями на оккупированных территориях. Теперь их деятельности появилось четкое определение - геноцид.

Отметим, что решение псковского суда не перовое. Первым такое решение вынес Солецкий районный суд Новгородской области. Он признал геноцидом массовое истребление мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка.