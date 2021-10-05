В Великом Новгороде будет меньше сирот

Благотворительная организация «Детские деревни SOS» абсолютно бесплатно помогает семьям, оказавшимся в кризисных ситуациях

В августе исполнился ровно год с того дня, когда в офис профилактики социального сиротства и укрепления семьи в Великом Новгороде обратились первые благополучатели – местные семьи, находящиеся в кризисной ситуации. В течение первого года работы офиса сюда пришло 449 человек, воспитывающих 688 детей.

Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи благотворительной организации «Детские деревни SOS» начала работу в Великом Новгороде в августе 2020 г.

Новгородская область не находится в числе лидеров среди российских регионов по печальному показателю – количеству детей, оставшихся без попечения родителей. Тем не менее областное руководство обращает большое внимание на проблему сиротства. Поэтому «Детские деревни SOS» работают в регионе в рамках соглашения от 10.06.2020 г. с правительством области о сотрудничестве в сфере поддержки детей и семей Новгородской области.

Профилактикой социального сиротства «Детские деревни SOS» занимаются с 2007 года. За это время они помогли уберечь от распада несколько тысяч семей в восьми регионах России. Организация помогает находящимся в кризисной ситуации семьям с несовершеннолетними детьми понять причины кризиса, справиться с негативными эмоциями, узнать больше о воспитании и развитии детей, научиться пользоваться ресурсами местного сообщества.

Все услуги оказываются абсолютно бесплатно. Поддержка оказывается:

- детям из семей, находящихся в предразводном состоянии

- детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе умственными

- детям из семей, в которых есть домашнее насилие

- детям, которые переживают последствия комплексной психологической травмы

- семьям с детьми, остро переживающими подростковый кризис

- детям из семей, где родители имеют алкогольную или наркотическую зависимость

- семьям с детьми, демонстрирующими интерес к смерти или самоубийству

Интересна статистика причин, по которым семьи Новгорода обращаются за помощью. Большинство (65%) ожидаемо составляют обращения за материальной поддержкой – финансовой либо гуманитарной, что связано с недостаточным уровнем дохода семей.

Однако остальные семьи приходят не за деньгами или продуктами, а за профессиональной помощью: психологической (13%), юридической (10%), а также за помощью в получении полагающихся им льгот и пособий, в том числе через портал Госуслуг (12%).

Очевидно, что услуги платных психологов или адвокатов «кризисным» семьям, как правило, не по карману. Поэтому спрос на бесплатные социально-психологические и правовые услуги среди них достаточно высок, и сдерживается только незнанием, что такие услуги в принципе существуют.

Программа профилактики социального сиротства и укрепления семьи благотворительной организации «Детские деревни SOS» начала работу в Великом Новгороде в августе 2020 г.

А вот высокий спрос на помощь в получении социальной поддержки показывает, что люди просто не знают, какие льготы и пособия им положены по закону, и не понимают, как их получить.

Эту статистику поясняет руководитель программы – Ирина Орлова:

«Значительная часть семей, прошедших через программу, – это семьи, оформившие социальный контракт на финансовую помощь от государства. И, приходя на консультацию к нам (а консультация у психолога является обязательной для исполнения условий социального контракта), они отказываются от иных видов поддержки, говоря, что главное – деньги – они уже получают от государства. Даже если в причинах получения социального контракта значится «выход из трудной жизненной ситуации», большинство говорит, что у них всё хорошо, только денег мало...

Семьи, у которых запрос только на материальную помощь, не становятся нашими клиентами. Мы не даём деньги – мы работаем вместе с семьей (не вместо семьи!) над решением её трудностей.

После того, как к нам обратились за помощью, мы можем:

Оказать разовую услугу – если большего не нужно. Это могут быть и психологические, и социально-правовые, и педагогические консультации. Именно так и получалось чаще всего с социальным контрактом.

Перенаправить в партнёрскую организацию, если понимаем, что мы в этой ситуации помочь не можем (как в случае с запросом только на финансовую и гуманитарную помощь), или обратившийся не соответствует критериям приёма в программу (например, нет несовершеннолетних детей).

Взять на комплексное сопровождение, в рамках которого оказываем весь спектр услуг согласно 442ФЗ: социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-экономические, социально-бытовые и срочные социальные. Комплекс услуг определяется в каждой конкретной ситуации индивидуально. Главное, чтобы у семьи в следующий раз хватило собственных ресурсов справиться со сложной ситуацией самостоятельно. Чтобы дети росли в семье в обстановке безопасности, уважения и любви».

Таким образом, после 449 обращений программа «Детских деревень SOS» в Новгороде приняла на комплексное социально-психологическое сопровождение 91 семью, где воспитываются 148 детей.

Через 6 месяцев после начала работы более чем у 80% семей риск социального сиротства уменьшился – с высокого на средний или низкий.

По словам представителей правительства Новгородской области, сотрудничество позволило продемонстрировать реальное социальное партнёрство между социально-ориентированным НКО и государством в рамках реализации социального контракта.

«Детские деревни SOS» используют так называемую технологию управления случаем (кейс-менеджмент). Она подразумевает индивидуальную работу с каждой семьёй и уникальные решения в каждом случае: всестороннее изучение семейной истории и системы социальных связей, проведение психологической диагностики всех членов семьи, разработку плана развития семьи, реализацию плана и его оценку, последующий мониторинг и патронаж в случае необходимости.

Все сотрудники программы имеют высшее профильное образование и опыт работы с различными категориями семей и детей.

Ирина Орлова работает в Детских деревнях SOS с 2012 года. Она имеет педагогическое и высшее психологическое образование, прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» и продолжает практику в качестве психолога.

Программа работает при поддержке партнёрских организаций, которые пользуются доверием у жителей города. Это министерство труда и социальной защиты Новгородской области, Красный крест, Центр многодетных семей.

Деньги на запуск профилактики социального сиротства в Новгороде появились у «Детских деревень SOS» благодаря целевому пожертвованию от компании SPLAT, один из заводов которой находится в Новгородской области – в Окуловке. Компания продолжает материально поддерживать работу программы.

Краткая информация об организации:

Первая Детская деревня SOS появилась в России в 1996 году, в подмосковном Томилино. Каждая Деревня – это 10–15 коттеджей на единой территории. В каждом доме живут несколько (обычно до восьми) детей-сирот разного возраста: в приёмной семье либо с SOS-мамой (профессиональным замещающим родителем). Наши специалисты – психологи и педагоги – помогают мамам воспитывать детей и ликвидировать последствия психологических травм.

Сейчас мы работаем уже в восьми регионах: Московская, Орловская, Мурманская, Псковская и Вологодская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Деревень мы больше не строим, в новых регионах занимаемся только профилактикой социального сиротства.

80% сирот в нашей стране – социальные сироты. Это значит, что у них кровные родители живы, но по тем или иным причинам не воспитывают детей: лишены родительских прав, сидят в тюрьме или сами отказались от детей.

Мы поддерживаем семьи, в которых дети могут лишиться родительской опеки. Наши психологи, юристы, специалисты по социальной работе работают с семьей, попавшей в кризисную ситуацию, и помогают родителям заботиться о детях и предотвратить распад семьи.

Мы не делаем упор на материальную помощь, чтобы не порождать иждивенчество. Наша задача – помочь семьям стать сильными и самостоятельными, научить их находить внутренние и внешние ресурсы.

Мы бесплатно помогаем детям, находящимся на грани потери родной семьи. Поэтому наша работа возможна только благодаря вашим пожертвованиям. Поддержите нас, и вместе мы изменим жизнь и будущее многих детей!

Больше информации о работе Детских деревень SOS – на sos-dd.ru.