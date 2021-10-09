Россиянка и турецкий бизнесмен планируют завести 100 детей

Кристина говорит, что ни разу не пожалела о браке с мужчиной вдвое старше нее. Фото: batumi_mama/Instagram

Это был первый раз, когда 19-летняя Кристина Гагаркина оказалась за границей. Отпуск она решила провести в одиночестве - только море, солнце и Грузия. Все заботы остались в Москве, там же и маленькая дочка Вика, которую Кристина родила в 17 лет. За ней теперь присматривала бабушка.

В первый же вечер в Батуми девушка отправилась в ресторан с открытой верандой, чтобы полюбоваться закатом, и в этот момент появился он. Солидный незнакомец предложил составить ей компанию. То ли девушка разглядела что-то особенное в его глазах, то ли уже успела заскучать в одиночестве, но на предложение она согласилась.

- Когда я тебя увидел, я сразу влюбился, - сладко говорил незнакомец. - Ты такая легкая, в то же время стеснительная и загадочная. Ты словно неограненный бриллиант.

Тот факт, что новый кавалер годился Кристине в отцы, ее совсем не смущал. А Галип Озтюрк, турецкий бизнесмен, владелец отелей в Грузии, которому перевалило в тот момент за 50, в свою очередь чувствовал себя настоящим охотником. Он был очарован россиянкой и в первый же вечер озадачил ее вопросом:

- Ты станешь моей женой?

А следом заговорил о том, что у них будет много детей и жить они будут долго и счастливо. Чем не сказка?

Десять лучше одного

- До сих пор не верю, что смогла решиться на такой смелый шаг: поменять всю свою жизнь одним решением, - признается Кристина. - Но, честно сказать, я ни капли не жалею, что сказала «да».

Пара оперативно сыграла свадьбу буквально через несколько недель после знакомства.

Галип с самого начала твердил, что хочет много детей от молодой жены. Причем скоро выяснилось, что ждать он не очень-то хочет. Турок предложил экстравагантный вариант: зачем ждать родов 9 месяцев, чтобы потом попытаться еще раз, когда можно получить сразу с десяток наследников! Помочь в этом должны суррогатные матери.

Кристина честно попросила время подумать. С одной стороны, ей было не по себе от того, что ее ребенка будет вынашивать другая женщина. С другой, еще свежи были в памяти все «прелести» беременности, которую она перенесла совсем недавно.

Взвесив все за и против, девушка согласилась. В клинике в Батуми врачи взяли у Кристины и Галипа образцы яйцеклеток и сперматозоидов и подсадили их суррогатным матерям.

Строже, чем в космонавты

Отбор кандидаток в суррогатные матери проходит строже, чем в космонавты. Во-первых, будущая мама должна быть молодая, но хотя бы раз рожавшая. Во-вторых, у нее не должно быть вредных привычек и зависимостей. В-третьих, она должна быть абсолютно здоровая и без хронических болячек. В-четвертых, перед заключением договора суррогатная мать должна пройти курс бесед с психологом. Но круглая сумма от турецкого бизнесмена творит чудеса. За полтора года у пары родился 21 младенец. Их первенец, которого назвали Мустафой, появился на свет 10 марта 2020 года. С тех пор буквально каждый месяц в семье пополнение.

Суррогатное материнство - удовольствие не из дешевых. В Грузии женщина, вынашивающая чужое дитя, получает 8 тысяч евро. К этой сумме добавляются расходы на медицинское обслуживание, особое питание и лекарства.

Детская рота

Семейное фото выходит с трудом: все малыши в кадр не помещаются! Фото: batumi_mama/Instagra

Сейчас счастливые родители воспитывают 22 малыша и на этом не собираются останавливаться. В шутку говорят, что их планка - сотня детишек. Кристина вспоминает, как в начале отношений рассказывала Галипу, что любит детей и хочет целый детский сад малышей. Что ж, бойтесь своих желаний.

Денег отельера хватило не только на суррогатных матерей, но и на нянь для потомства. Сейчас их 12, и за каждой мать семейства строго приглядывает. Например, няни должны вести специальные дневники, записывая любую мелочь, которая случается с малышом.

Девушка уверяет, что, несмотря на ораву нянь, воспитанием она занимается сама:

- Я выстраиваю систему воспитания, питания, обучения. У меня есть помощницы, но они лишь исполняют указания, которые я готовлю, прорабатывая каждое действие до мелочей. К сожалению, не всегда мы находим общий язык и понимание с нянями, поэтому приходится менять персонал.

Это и не удивительно, если от тебя требуют каждый чих заносить в специальный журнал.

Сейчас семейство живет в двухэтажных апартаментах с открытой террасой в Батуми. Первый этаж они целиком отдали малышам: три детские комнаты, игровая, детская кухня и комната для Вики. Второй этаж - для Кристины и Галипа.

Пока 56-летний Галип ведет бизнес, 24-летняя Кристина завела блог о материнстве, где рассказывает о своих буднях, параллельно с этим девушка руководит рядом отелей. Сразу после свадьбы Галип сделал супругу директором нескольких гостиниц, чтобы она научилась быть лидером и самостоятельно принимать сложные решения, а затем передать это умение детям.

Кристина признается, что она бы и хотела забеременеть, но сейчас не чувствует себя готовой. Слишком много дел и сил уходит на дом и воспитание детей. Но к этой мысли она хочет вернуться, когда малыши немного подрастут.