Брошенная Сергеем Жигуновым Вера Новикова опять встречается с бывшим мужем

Сергей Жигунов и Вера Новикова дважды женились и разводились. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Жигунов дважды бросал свою жену, актрису Веру Новикову. Прожив с ней 20 лет, в 2007 году он развелся ради «прекрасной няни» Заворотнюк. Когда Анастасия в 2008 году ушла от Жигунова к фигуристу Петру Чернышеву, Новикова приняла мужа обратно. Они повторно зарегистрировали брак, продлившийся еще десять лет. А недавно Жигунов опять развелся из-за новых отношений с журналисткой Викторией Ворожбит. В интернете ее прозвали «копией Заворотнюк». Мы решили узнать, как живет после двойного предательства Вера Новикова.

Поклонники считают, что Ворожбит - копия его бывшей любви Анастасии Заворотнюк. Фото: Виктор КЛЮШКИН/GLOBAL LOOK PRESS

«Он замечательный»

Многие отметили, что Новикова в последнее время похорошела, много улыбается. А женщина обычно расцветает, когда влюблена. Новикова не одинока - сейчас она возобновила общение с бывшим гражданским мужем и партнером по театру Андреем Ярославцевым, от которого она в свое время и ушла к Жигунову, поддавшись на его настойчивые ухаживания.

- О личной жизни я не говорю, это ни к чему, - сразу предупредила нас Вера Новикова. - У меня много интересов. В ноябре будет сто лет нашему Театру Вахтангова, в котором я служу всю жизнь. Это очень важная для вахтанговцев дата. Театр неразрывно связан с театральным училищем. Самые теплые воспоминания у меня остались от детского спектакля «Про Ивана-не-великана», который я играла сразу, как пришла работать в театр. Моим партнером был Андрей Ярославцев, тоже выпускник Щукинского училища. Замечательный актер, человек! Бывает так, что играешь в любовь, и чувство переходит в жизнь. Так и у нас получилось. Играя в этом спектакле (на тот момент Вера была замужем за первым супругом. - Ред.), мы влюбились друг в друга. Он очень хороший. Потом долгое время мы с ним не виделись, а сейчас стали снова общаться.

- А с Сергеем Жигуновым вы общаетесь? Примете его снова, если он попросится обратно?

- Нет. Даже обсуждать это не хочу!

Сейчас Сергей женат на журналистке Виктории Ворожбит. Фото: Instagram.com

Увлекся беременной

Последние 15 лет Новикова и Ярославцев вообще не общались. Но недавно Андрей сам нашел бывшую жену и пригласил в гости. Раз Вера пока стесняется говорить о личном, мы решили расспросить ее бывшего гражданского мужа.

К «гардемарину» Вера ушла от своего гражданского мужа - актера Андрея Ярославцева. Его голосом говорят герои многих голливудских фильмов.

В молодости Андрея Ярославцева (ныне он известен как мастер дубляжа: озвучивал фильм «Горец» и другие) сравнивали по темпераменту и обаянию с Андреем Мироновым, даже приглашали в Театр сатиры на его роли. Но быть вторым он не захотел и пришел работать после училища в Театр имени Вахтангова.

- Наши с Верой отношения родились в театре, - рассказал сегодня «КП» Ярославцев. - А знакомы мы с ней были гораздо раньше. Мы учились на соседних курсах (я ее на год старше), а никакого внимания друг к другу не проявляли. Она вышла замуж за однокурсника Диму Васюкова, ставшего телережиссером. А вот когда мы попали в театр, то играли с ней в спектакле «Про Ивана-не-великана». Когда она забеременела от своего мужа, то я вдруг понял, что… влюбился. Я увидел в ней образ будущей мамы, материнство, увидел ее в другом качестве - и всё, потерял голову!

В тот момент у нее была первая семья, законный брак. Ее дочка Настя родилась в 1984 году, когда мы уже с ней были вместе.

- Зная, что ребенок не ваш, вы все же стали жить с Верой?

- Меня на тот момент не волновало, чей ребенок. В тот момент я просто был очень сильно влюблен в Веру. В театре нас считали театральной семьей. Мы ездили на гастроли, и нас с ней селили в одном номере, хотя тогда, в советское время, не принято было селить вместе без штампа о браке. А мы не регистрировали отношения, просто было не до того.

- К ребенку, родившемуся у Новиковой, вы как относились?

- Как к своей дочке, конечно. А как я иначе мог? Только, к сожалению, не так долго это продлилось, всего пять лет. Девочка была еще маленькой, когда мы расстались (Вера ушла к Жигунову, влюбившись в него на съемках фильма «Шанс». - Ред.).

- Говорят, вы для Веры Новиковой были большой любовью?

- И она для меня тоже! У нас же с Верой были тоже семейные отношения несколько лет. И сейчас... Впрочем, не знаю, имею ли я право об этом говорить, не навредить бы Вере…

«Это судьба»

- В 90-е годы для меня началась эта новая деятельность - пришли иностранные фильмы, озвучка, - продолжает Ярославцев. - Вал фильмов, мультфильмов, документальных программ. Я работал столько, что смог дом четырехъярусный построить. Женился, родились две дочки. Восемь лет я в театре не служил - ушел в озвучку. А в 2005 году Михаил Ульянов

(он еще был жив) пригласил меня снова в Театр Вахтангова сыграть его роль в «Принцессе Турандот». И вот там мы с Верой снова встретились. Виделись мимолетно. А потом я вторично ушел из театра в озвучание. И с тех пор мы с Верой больше вообще не поддерживали отношений.

И тут… Я ее увидел случайно. Вы знаете, вот что такое судьба. Я не смотрю ток-шоу. И как-то совершенно случайно я включаю телевизор. Смотрю - Вера. И она на экране говорит про меня, только не называя моего имени. Ведущий ее спрашивал, допытывался, с каким артистом Театра Вахтангова ее «повенчал театр»? Она сказала: «Нет, зачем? У него своя семья…» Она тогда еще не знала, что я развелся. Рассказала, что второй раз от нее ушел Жигунов…

До прошлого года мы с ней вообще не встречались. А когда в прошлом году у меня книжка вышла, я ее передал Верочке через коллег. Книга ей понравилась. Вера мне позвонила, мы стали переписываться. Потом приехала ко мне в гости. И сейчас у нас человеческие, душевные отношения, а это порой не менее ценное, чем все остальное.

- Хочется пожелать вам теплоты вместе с Верой Новиковой. И как-то, может быть, будет у вас притяжение?!

- Спасибо вам большое. Но не нами решается. Если в чем-то это проявится - то это божья воля.

- Сейчас она сильно изменилась?

- Мне кажется, она окрепла. Она всегда была очень красивой. Морщинки появились, а красота осталась, столько в ней женственности, глубины. По-моему она стала даже лучше.

- Любите?

- А любовь никуда не исчезает, если настоящая!

КСТАТИ

Из-за долгов потерял всю недвижимость

После того как Жигунов в 2008 году вернулся к Новиковой, она не захотела жить в доме «гардемарина» в Абрамцеве, где он до этого жил с Заворотнюк. Специально для семьи Сергей построил дачу во Владимирской области, куда любили приезжать Вера и обе их дочки: Настя (от первого брака) и общая Маша. Но в 2019 году стало известно о том, что Жигунов должен банку порядка 40 млн руб. Еще в 2014-м он взял на съемки фильмов кредит 38 млн рублей и не вернул вовремя. За долги приставы забрали и продали одну московскую квартиру. А потом пустили с молотка и трехэтажный дом площадью 417 квадратов во Владимирской области - он ушел за 9 млн рублей.

Вплоть до второго предательства мужа Новикова продолжала поддерживать Жигунова. Она подавала в суд на признание ее доли в московской квартире - тогда журналисты подумали, что супруги пытаются делить имущество, а на самом деле актриса хотела вывести часть имущества из-под возможного ареста приставами за долги Жигунова. Вера до последнего не верила в сплетни, что у мужа новая любовь, и узнала обо всем последней. Когда дочь позвонила и сказала, что в газетах пишут о романе Сергея с журналисткой Викторией Ворожбит, Вера сразу подала на развод.

КОШЕЛЕК

За 2020 год продюсер получил 90 тысяч рублей

В распоряжение «КП» попала налоговая декларация Сергея.

В прошлом году доходы у Жигунова были только в январе, феврале и декабре - по 30 тысяч рублей.

Сейчас, когда Жигунов с грехом пополам расквитался с долгами, он пока не может запустить новое производство фильмов. С работой у Жигунова в прошлом году было из рук вон плохо, еще и пандемия сказалась.

Итого за 2020 год продюсер заработал 90 тысяч рублей.

Судя по налоговой декларации (копия документа есть в распоряжении редакции), за 2020 год в ООО «Студия 7» Жигунов заработал только 90 тысяч рублей, что для продюсера и звезды кино просто плачевно. Консультировавший нас эксперт по налогам считает: «Похоже, у человека проблемы с работой либо, что маловероятно в пандемийный год, есть способы ухода от налогов. Это задекларированные доходы. Любые иные - левые».

Вера Новикова получает стабильный доход в Театре Вахтангова. В 2020 году она заработала 1 млн 364 тыс. руб.

А вот его бывшая жена крепко стоит на ногах. Вера Новикова получает ежемесячный доход в Театре Вахтангова. Как следует из ее декларации, в мае прошлого года актриса заработала 216 тыс. рублей. В декабре - 201 тысячу. По 95 тысяч - в апреле и августе. Итого за 2020 год актриса заработала 1 млн 364 тыс. рублей. Плюс к этому от компании «Феникс-фильм» получила более 113 тыс. руб.