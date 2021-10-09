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Общество9 октября 2021 7:00

Адмирал Колчак и его жена Тимирева: они были вместе всего два года, но она расплачивалась за это все свою жизнь

Судьба гражданской жены адмирала Колчака, Анны Тимиревой, пережившей его на 55 лет, сложилась трагически
Инга БРУДЕР
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Анна Тимирева. Фото: Wikimedia Common

Анна Тимирева. Фото: Wikimedia Common

Вместе адмирал Александр Колчак и Анна Тимирева были всего пару лет. Но за этот роман Анне Васильевне потом пришлось расплачиваться годами тюремного заключения.

Познакомил муж

Тимирева была связана с Колчаком какими-то особыми узами. Когда его 7 февраля 1920 года вели по коридору тюрьмы на расстрел, Анна Васильевна почувствовала это и поняла: наступил самый черный день в ее жизни, своего возлюбленного она не увидит больше никогда… Она прильнула к отверстию в двери камеры, чтобы мельком взглянуть на Александра Васильевича.

За морского офицера Сергея Николаевича Тимирева, героя Порт-Артура, Анна Васильевна выскочила в 18 лет. Тимирев отлично знал Колчака. Они учились в одном Морском корпусе, который Александр Васильевич окончил в числе лучших. Потом будущий военачальник всерьез увлекся исследовательской деятельностью - океанографией и гидрологией. Начались его опасные экспедиции в северные моря, открытия, подвиги.

Александр Колчак и Анна Тимирева. Судьба отвела им быть вместе совсем недолго.

Александр Колчак и Анна Тимирева. Судьба отвела им быть вместе совсем недолго.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По некоторым сведениям, именно Тимирев и познакомил Анну и Александра Васильевича. Анна узнала захватывающую историю Колчака-Полярного. Он не раз рисковал жизнью, а однажды едва не погиб, упав в ледяную воду и лишившись сознания. Колчак недавно вернулся из серьезного северного похода. Навстречу герою из Италии примчалась невеста Софья Омирова (в честь которой он, кстати, назвал один из открытых им островов в Карском море). Ее путешествие было сложным, но таким романтичным: она проехала на перекладных всю стылую Сибирь, дабы обвенчаться с возлюбленным в Иркутске. Наверное, в тот момент Тимирева позавидовала Софье и страстно захотела оказаться на ее месте, рядом с этим широкоплечим и очень смелым мужчиной. Тогда она еще не знала, что на ее долю выпадут куда более сильные, но, увы, не столь романтичные испытания рядом с ним.

Колчак, несмотря на свой суровый вид, слыл натурой влюбчивой. Он любил делать барышням комплименты. Но на Анне Васильевне споткнулся. Поначалу они встречались в Морском клубе, где всегда было много народу. Анна первая сделала шаг навстречу и в один из дней призналась: «Я вас люблю», на что герой ответил: «А я вас больше, чем люблю»…

«Нас понесло на гребне волны», - писала Тимирева. Но разрушить прежнюю жизнь было ох как непросто! У обоих семьи, у обоих дети.

В 1916-м Колчак уезжает в Севастополь командовать Черноморским флотом. Через несколько дней к Тимиревой приходит матрос и вручает ей письмо от Колчака. В этот момент вокруг много народу, Анна смущается, но сияет от счастья.

«...Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла - о Вас, Анна Васильевна. Как бы я хотел видеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши...»

Софье Колчак было 42 года, когда ей с сыном пришлось покинуть Россию и уехать во Францию. Фото: Wikimedia Common

Софье Колчак было 42 года, когда ей с сыном пришлось покинуть Россию и уехать во Францию. Фото: Wikimedia Common

«Я буду вашим рабом»

После революции Тимирев уходит в отставку и следует на Дальний Восток с женой с заданием от большевиков. По пути Анна узнает, что Колчак находится совсем рядом. И тут же решает мчаться к нему. Она обещает мужу и сыну вернуться, но не сдерживает слова. Да и как сдержать, когда Колчак встречает ее со всей пылкостью чувств и умоляет: «Останьтесь со мной, я буду вашим рабом, буду чистить ваши ботинки»…

Но, конечно, рабой любви и ангелом-хранителем Колчака оказалась она, Анна.

Принять решение было очень сложно. Муж хотел объясниться, умолял вернуться и говорил, что без нее жизни нет. У нее же не было жизни без Колчака. Разведясь с Тимиревым, Анна везде стала следовать за адмиралом, разделяя все его невзгоды и страдания.

Сначала все было весьма неплохо. Александр Васильевич стал военным министром правительства, позже Верховным правителем России. В 1920-м он сложил свои полномочия. А вскоре из-за предательства союзников Колчака в Иркутске арестовали и упрятали за решетку. Арест Тимиревой в планы новых властей не входил. Но она крепко сжала руку Колчака и сказала, что в тюрьму они пойдут вместе. Анна не представляла иного пути, кроме как разделить с ним его страдания. Сидя в соседней камере, она пишет записку: «Прошу разрешить мне свидание с адмиралом Колчак. Анна Тимирева. 16 января 1920 г.» Как ни странно, им разрешили совместные прогулки по внутреннему дворику кутузки.

В тюрьме она больше печется о нем, нежели о себе, и через надзирателя передает записку: «Прошу передать мою записку в вагон адмирала Колчака. Прошу прислать адмиралу - 1) сапоги, 2) смены 2 белья, 3) кружку для чая, 4) кувшин для рук и таз, 5) одеколону, 6) папирос, 7) чаю и сахару, 8) какой-нибудь еды, 9) второе одеяло, 10) подушку, 11) бумаги и конвертов, 12) карандаш.

Мне: 1) чаю и сахару, 2) еды, 3) пару простынь, 4) серое платье, 5) карты, 6) бумаги и конверты, 7) свечей и спичек».

…7 февраля 1920 года Колчаку зачитали постановление революционного комитета о расстреле и увели на казнь. Александру Васильевичу было всего 45 лет. После расстрела гражданского мужа Анна просила выдать ей тело, чтобы похоронить его по православному обычаю. Она-то не знала, что его тело сбросили в ангарскую воду и хоронить, по сути, нечего. Ей, конечно, отказали.

Жить, чтобы страдать

Заключенная Тимирева ждала, что и ее постигнет та же участь. Когда вызвали с вещами на выход, читала молитвы и мечтала воссоединиться на небесах с любимым. Но нет, ее отправили в Москву и благодаря заступничеству жены Горького она оказалась на свободе. Ненадолго. В 1922-м Анна вышла замуж за инженера-строителя Книпера. Она пыталась начать все сначала, но спокойной жизни не вышло. Смена фамилии не помогла. Последовали новые ссылки и заключения. В 1938-м по обвинению в антисоветчине был расстрелян ее сын. Владимиру было 23, он подавал неплохие надежды на художественном поприще и считался отличным книжным иллюстратором. Когда за Анной пришли в пятый (!) раз, она спросила, в чем ее обвиняют. «Ну, советская власть причинила вам столько обид…» - последовал ответ. Сотрудники внутренних органов считали, что Тимирева никак не может быть лояльной к новой власти.

Супруг Анны Всеволод Книпер каждый раз терпеливо ждал ее из заключения.Он погиб в 1942-м на фронте.

А ЧТО ПОТОМ?

Работать дворянкой

«Война и мир». Справа - Анна Книпер (Тимирева). Сцена из фильма

«Война и мир». Справа - Анна Книпер (Тимирева). Сцена из фильма

За свою жизнь (Анна Тимирева дожила до 81 года и умерла в 1975 году. - Ред.) она освоила немало профессий, чтобы заработать себе на хлеб. Была библиотекарем, делала чертежи, работала архивариусом, ретушером, картографом, бутафором, мастером по росписи игрушек.

В 1960 году ее реабилитировали. После этого Анна Тимирева смогла вновь жить в Москве. Пенсию получала небольшую. Чтобы не умереть с голоду, подрабатывала. Ее фото взяли в картотеку «Мосфильма» и, когда требовались благородные типажи, эдакие породистые старорежимные старухи, звали Анну Книпер.

Действительно, такую колоритную натуру трудно было не отметить. Сергей Бондарчук пригласил ее консультантом по этикету в свой фильм «Война и мир». Анна Васильевна также сыграла одну из дворянок в сцене на балу, придав ей правдоподобность. Снималась она и в «Бриллиантовой руке».

Колчака Тимирева пережила на 55 лет, не переставая помнить о нем.

«Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата. 15 января 1920 г. я была арестована в Иркутске в поезде Колчака. Мне было 26 лет. Я любила этого человека и не могла бросить его в последние дни его жизни. Вот в сущности вся моя вина…»

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