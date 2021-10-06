Лауреат «Оскара» Рами Малек: Новым Джеймсом Бондом может стать любой!

В новом фильме бондианы Рами сыграл загадочного злоумышленника по фамилии Сафин. Фото: NBCUniversal

- Говорят, что для актера нет ничего приятнее роли злодея. Для вас это тоже так?

- Когда играешь такие роли, тебя ничто не ограничивает. Можно делать с персонажем все, что тебе заблагорассудится. Не думаю, что Кэри Фукунага (режиссер фильма «Не время умирать» известен по сериалу «Настоящий детектив». - С. Т.) имел какое-то представление о том, что я буду делать на съемочной площадке. Мы не репетировали, и мне очень нравилось всех удивлять. Помню, что после первого дубля продюсер всей бондианы Барбара Брокколи кивнула мне в знак одобрения - для меня это было очень важно. Для актера вообще ничего не может быть лучше свободы, возможности быть неожиданным, непредсказуемым, шокировать, застигать врасплох, заставлять смеяться, добавлять харизмы изворотливому и коварному персонажу - все это было для меня удовольствием.

На экраны выходит новая Бондиана. Фото: кадр из фильма.

- Какой была ваша реакция на предложение сыграть злодея Сафина в фильме о 007? Вы немедленно сказали «да» или взяли время на размышление?

- Я немедленно сказал «да»! Мы сидели в баре с Кэри Фукунагой, и я понятия не имел, для чего он меня туда пригласил. Но когда он ее озвучил, мне пришлось сильно поработать над своим покер-фейсом, загнать внутрь все обуревавшие меня эмоции, чтобы не закричать от восторга и радости. Такое предложение означает, что ты становишься частью истории кино.

Фото: NBCUniversal

- Кстати, об истории кино. Кто ваш любимый Джеймс Бонд? Помимо Дэниела Крейга, конечно.

- Хороший вопрос. Думаю, трудно поспорить с Шоном Коннери в этой роли.

- А злодей?

- В детстве мне было очень страшно смотреть «Челюсти» - видимо, я был для них слишком юн. А среди бондовских злодеев я всегда любил персонажа по имени Одд-джоб - это один из приспешников злодея в «Голдфингере». От него исходило что-то угрожающее, но в то же время, глядя на него, невозможно было не улыбаться. В последних фильмах о 007 тоже были отличные злодеи - например, Кристоф Вальц в «Спектре». Но не могу не назвать Маддса Миккельсена в «Казино Рояль», уж такой он там жуткий и отстраненный, а сцену, в которой он пытает Бонда, мне довольно страшно смотреть…

Роль лидера группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» принесла Малеку заслуженный «Оскар». Кадр из фильма «Богемская рапсодия», 2018 г.

- «Богемская рапсодия» и последовавший «Оскар» стали для вас огромным прорывом. Но не сказать, что вы сильно замелькали на экранах в связи с этим успехом.

- Сейчас я могу позволить себе быть более избирательным, и я использую это как свое преимущество. Я хочу иметь долгую карьеру и поэтому стараюсь избежать ошибок, хотя по мере взросления учусь принимать их не в ущерб собственному здоровью. Но я никогда не был человеком, которому нужно постоянно работать. Сейчас мы все научились терпению и мудрому использованию своего времени. Я хочу вернуться к работе, но к такой, которой я буду экстремально привержен. В каждую роль нужно вложить невероятно много усилий, а если я не готов полностью вложиться, то зачем вообще париться?

Новый приключения агента 007 называются «Не время умирать». Фото: кадр из фильма.

- «Не время умирать» - последний фильм, в котором Дэниел Крейг играет роль Джеймса Бонда. Кто, по-вашему мнению, должен стать новым Бондом? Сами-то вы уже не сможете претендовать на эту роль, ибо снялись в роли злодея.

- Да, думаю, не могу. Хотя в этом фильме у меня на лице столько пластического грима, что это как будто какое-то отдельное от меня существо. Но, наверное, вы правы: вряд ли меня будут рассматривать на роль Бонда. Хм, кто же тогда может им стать? Мне нравится то, что сейчас у нас есть возможность раздвигать границы и нарушать те социальные нормы, которым мы были вынуждены подчиняться на протяжении стольких лет.

Сейчас вам никто не может сказать, что вы должны или не должны делать и кого видеть в кино. Здорово, что границы стали подвижны, но не знаю, насколько далеко их можно оттолкнуть в случае Джеймса Бонда. Лично я считаю, что эта роль должна быть открыта для любого.

- Помимо кино вы известны своими ролями в телесериалах. Для вас есть разница в работе для большого и малых экранов?

- Нет, для меня это просто актерская работа. Я пытаюсь отдавать как можно больше себя всему, за что берусь. В случае сериалов это очень тяжело: приходится работать длинные смены, особенно в США. Мне кажется, нужно пересмотреть саму возможность рабочего дня, превышающего 16 часов! В принципе от кино ожидаешь большей свободы, у тебя больше времени подумать над ролью, не нужно заучивать по 8 страниц текста в день. Но и здесь бывает по-разному. Иногда столько времени уходит на съемки одной сцены, что чувствуешь себя так, будто пашешь на сериале, - после такой работы нужен отдых. Но мой подход к работе всегда один. Хотелось бы, чтобы все мои фильмы показывались на большом экране. Во всяком случае, я всегда представляю себе, что они делаются для большой киноаудитории - и не важно, где их потом показывают.

В комедии «Ночь в музее» он перевоплотился в фараона Акменра. Кадр из фильма «Ночь в музее», 2006 г.

5 лучших фильмов Рами Малека

«Ночь в музее» (2006)

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012)

«Мотылек» (2017)

«Мистер Робот» (2015 - 2019)

«Богемская рапсодия» (2018)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Рами МАЛЕК родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе в семье выходцев из Египта: отец водил туристов по Каиру, мать была бухгалтером. Дебютировал в кино в роли фараона в комедии «Ночь в музее», снявшись потом в многочисленных ее продолжениях. С 2015 года играл главную роль в сериале «Мистер Робот», принесшую ему успех и номинации на главные телевизионные премии. Окончательно стал звездой благодаря роли Фредди Меркьюри, которую он сыграл в биопике «Богемская рапсодия». Фильм собрал в прокате 900 миллионов долларов и принес Малеку «Оскар» и «Золотой глобус» за главную мужскую роль.

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Фильм выходит в прокат с 7 октября.