Можно ли делать прививку от ковида после укуса собаки

Если после укуса вводилась сыворотка, лучше посоветоваться с врачом. Фото: Shutterstock

В России продолжается рост заболеваемости ковидом. А смертность ставит антирекорды, превышая 800 человек в сутки. Врачи напоминают: самое надежное средство защиты от опасных для жизни осложнений COVID-19 - вакцинация. Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о прививках от коронавируса. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья ПШЕНИЧНАЯ.

? 45 лет назад я перенесла клиническую смерть после введения противостолбнячной сыворотки после укуса собаки. Была предупреждена, что любая вакцинация для меня смертельно опасна. На многие лекарства у меня аллергия. Как я могу получить пожизненный медотвод от любых прививок, включая вакцины против коронавируса?

Маслова З. С.

- Действительно, у вас имеются противопоказания к проведению вакцинации. Для получения медотвода необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

? Моему мужу удалили предстательную железу в октябре 2020 г. Диагноз был «рак». Не является это противопоказанием для прививки от ковида?

С уважением,

Наталья.

- Если операция была почти год назад и сейчас состояние стабильное, то можно смело вакцинироваться. Но следует иметь в виду, если супруг недавно получал или получает сейчас лучевую терапию либо химиотерапию, то иммунный ответ на вакцину может быть более слабым. Так что все равно нужно соблюдать все меры предосторожности: надевать маску или респиратор в людных местах, соблюдать дистанцию, использовать антисептики для рук.

Всем членам семьи, которые живут вместе с онкопациентом, нужно провакцинироваться (кроме тех, у кого есть противопоказания) - таким образом вы создадите «санитарный щит» вокруг вашего близкого, сведя риски его заражения к минимуму.

? Подскажите, пожалуйста, можно ли в течение месяца после ревакцинации «Спутником Лайт» прививаться от гриппа, не навредит ли это иммунитету и организму в целом?

Спасибо.

Игорь.

- Вакцинироваться от гриппа можно через месяц после любой вакцины от COVID-19, в том числе «Спутник Лайт».

? Пожалуйста, ответьте, можно ли вакцинироваться от коронавируса больным хроническим лимфоцитарным лейкозом? В течение ряда лет лечащие врачи утверждали, что нельзя вакцинироваться ни от гриппа, ни от пневмонии. Если можно, то какой вакциной?

Спасибо!

Лариса.

- Если у вас сейчас состояние ремиссии, то вакцинироваться можно. Выбрать вакцину поможет лечащий врач. Иммунный ответ при вашем заболевании может быть более слабым в связи с тем, что вам наверняка проводили курсы химиотерапии. Поэтому следует продолжать соблюдать все неспецифические меры предосторожности тоже (маска в людных местах, социальная дистанция, антисептики. - Ред.). Окружающие вас близкие люди также должны быть провакцинированы.

Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции вам также необходимы в связи со значительно большей уязвимостью к этим инфекциям из-за сниженного иммунитета. Вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции можно сделать в один день. А между вакцинацией от COVID-19 и других инфекций должно пройти не меньше месяца.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».