Анна Семенович: Я заморозила свои яйцеклетки и могу родить в любой момент

Анна готова стать матерью. Осталось найти кандидата на роль отца ее детей. Фото:

Певицу Анну Семенович уже много лет называют секс-символом российской эстрады. Любой мужчина считает своим долгом отвесить комплимент ее женственным формам. При этом в 41 год Анна по-прежнему не замужем. У нее время от времени появляются поклонники, мужчины, с которыми она проводит время на курортах. Но настоящего избранника, с которым можно было бы завести семью и родить детей, певица пока так и не встретила. Чтобы не упустить свой шанс в будущем, Семенович решилась на процедуру по заморозке собственных яйцеклеток (считается, что после 45 лет забеременеть естественным путем практически невозможно).

- Я давно хотела заморозить яйцеклетки для подстраховки, но, как и многие женщины, была напугана мифами, что это очень опасно, - рассказала Анна Семенович «КП». - Однако, полностью изучив вопрос, поняла, что в этом нет ничего страшного. В Европе эта практика очень распространена - эту процедуру делает большинство женщин, кто не родил до 30 лет. Это такая подстраховка, подушка безопасности. Женщина сможет сама выбирать, когда и сколько детей рожать. Это устаревший стереотип, что если женщине 40 лет, она не была замужем и не рожала, то с ней что-то не в порядке.

- Как прошла сама процедура?

- Это не болезненная процедура, очень быстрая, даже немного прикольная, а занимает всего сутки. Я спала под общим наркозом, пока все происходило. Правда, после мне стал сниться странный сон, в котором я гоняюсь за курицей и беру у нее яйцеклетки (смеется). Я выбрала одну из самых дорогих клиник страны, поэтому это было недешево, но вообще подобная операция стоит от 80 до 300 тысяч рублей. Естественно, для этого предварительно нужно пройти медосмотр и проконсультироваться с врачом. У меня все оказалось в полном порядке. Теперь мои замороженные яйцеклетки будут храниться в криобанке.

- Вы хотите воспользоваться ЭКО или суррогатным материнством?

- Я думаю пока родить традиционным способом, а если через десять лет я захочу еще детей, а своих яйцеклеток уже не будет, то смогу взять замороженные. Но не исключаю, что могу воспользоваться ими и уже в ближайшее время. Я всегда хотела девочку, но главное, чтобы ребенок был здоров, поэтому сын - это тоже будет очень хорошо.

- Уже есть претенденты на роль отца?

- Их всегда у меня очень много, а мне может нравиться одновременно несколько мужчин - не вижу в этом ничего страшного. Но я никогда не пускаю общественность в свою личную жизнь.

- Какой самый дорогой подарок вам дарили поклонники?

- Мне дарили как дорогие подарки, так и не очень. Самый дорогой - померанский шпиц, которого мне презентовал бывший молодой человек. К сожалению, собака уже не с нами, но я ее очень любила. На самом же деле главный подарок от мужчины - это любовь, внимание и хорошее отношение к женщине.