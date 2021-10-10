Приключения моржа Валли

Любимым местом отдыха моржа были катера и лодки… Фото: ClonakiltyDistillery/Twitter

Закончилось лето, а с ним и сезон отпусков. Многие побывали на море или в других замечательных местах. Но даже бывалые путешественники позавидуют моржу Валли, который устроил себе шестимесячное турне вдоль побережья Великобритании и Европы.

По мнению зоологов, упитанное млекопитающее пересекло Атлантический океан на дрейфующей льдине. Еще в марте симпатичная туша появилась у берегов Ирландии в районе острова Валентия, что стало первым задокументированным случаем появления подобных животных в стране.

Морж около месяца курсировал в прибрежных водах Ирландии, а затем повернул в сторону Уэльса, Корнуолла и островов Силли. Затем отметился на побережьях Франции и Испании и опять же Ирландии. Правда, настоящую славу Валли, как прозвали «грациозного» милаху, принесло не столько его затянувшееся путешествие, сколько любовь к лодкам и яхтам. Именно на их борт обожало забираться чудище морское, дабы понежиться на солнышке. Фотографиями моржа на расслабоне и на палубах маломерных судов запестрела пресса и инстаграмы. Валли стал любимцем фотографов и туристов.

Однако у каждой медали есть и обратная сторона. В то время как толпы восторженных поклонников стекались к побережью, дабы увидеть и сфотографировать Валли, местные владельцы лодок оказались настроены менее дружелюбно. 800-килограммовый гигант с ловкостью бывалого корсара брал на абордаж суда в каждой бухте своего пребывания. И далеко не все лодки выдерживали его вес. Многие так просто шли ко дну, а всплывали лишь убытки. В каждом месте, которое посещал Валли, он топил одну-две лодки. На долгую память, так сказать.

...и не всегда они могли устоять перед напором 800-килограммового красавца. Фото: Cliff SMITH/Facebook

В Ирландии местные активисты построили специальный понтон в надежде на то, что он понравится Валли больше, чем яхты. Но нет. Была даже предпринята отчаянная попытка отбуксировать лодку, на которой отдыхал морж, подальше в открытый океан. Как бы намекая - плыви, голубь, на свободу. А лодочку можешь оставить себе... Однако Валли, по всей видимости, имел не только большую любовь к лодкам, но и хорошую интуицию. Почуяв недоброе, морж просто нырнул в воду и вернулся обратно в порт. Но каждое путешествие рано или поздно подходит к концу.

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

20 сентября Валли был замечен рядом с городом Хёбн в Исландии. Биологи считают, что он навострил ласты домой - в Гренландию. За плечами любителя дальних плаваний осталось не менее 4000 километров «европейского турне».

Удачи, Валли! Встретишь лодки - не трогай. Ну или хотя бы не топи.

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Василий Песков.

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