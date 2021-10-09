Модные тренды осени 2021: Ваша бабушка была бы счастлива!

Ушанки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период пандемии, когда количество модных показов сократилось или перешло в онлайн-режим, большинство дизайнеров скатилось в эпатаж. Видимо, в нелегкое пандемическое время мир моды тоже переживает кризис. Модные тренды осени 2021 и последние вести с показов «Комсомолка» обсудила со звездным дизайнером Владом Торховым, изделия которого выбирают актриса Юлия Пересильд, певица Надежда Бабкина и другие знаменитости.

Вязаный свитер

Вязаный свитер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Модные дома все как один предлагают нам вязаные свитера оверсайз (объемные, как бы не со своего плеча. - Ред.) в стиле «Ваша бабушка была бы счастлива!». Если в прошлом году в тренде были жилетки, то теперь на смену им пришел дедушкин свитер.

Обратите внимание и на полосатый трикотаж крупной вязки с дышащим эффектом. Да, и носки «в дырку» теперь не моветон. Такой вот дачный стиль.

Цепи сменят дерзкие чокеры

Цепи сменят дерзкие чокеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Из украшений и аксессуаров в топе остаются кафы (украшения для ушей. - Ред.) всевозможных форм. Жемчуга много не будет в ближайший год - это точно. Чокеры или длинные нитки в несколько оборотов останутся с нами и дальше, - считает дизайнер. - Трендовые в прошлом году цепи уходят из моды. Если раньше в них можно было выйти и в пир, и в мир, то сейчас они подходят разве только для того, чтобы разбавить скучный офисный наряд.

Валенки

Валенки. Фото: Prada ©

- Высокая мода готовится к грядущей зиме. Похоже, звездные модницы очень скоро сменят шпильки на унты от Celine и Chanel и рванут покорять российские горнолыжные курорты.

Кислотные пальто

Кислотные пальто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Яркие пальто не так далеко ушли в прошлое, как их снова достали в тренды сезона. Желтый, лайм и оранжевый. Чем ярче, тем лучше.

Косынки и ушанки

Косынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Косынки - как у католических монахинь или советских буфетчиц. Комбинируем с сумкой-авоськой и вспоминаем наследие Советского Союза. Вдохновиться можно у Dior и Versace. А зимой косынки сменят ушанки всевозможных цветов и фасонов - они снова в тренде.

Джинсы на низкой талии

Низкая талия на брюках и джинсах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Дождались! В тренды осени ворвались джинсы и брюки на низкой посадке. Мерзни, но держи фасон. Нулевые с каждым сезоном все сильнее и сильнее укрепляют свои позиции. Туда же и брюки клеш, это привет хиппи и The Beatles.

Шахматный принт

Шахматных принт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Учимся играть в шахматы или просто покупаем вещи с принтом шахматной доски. Видимо, на мировые тренды повлиял сериал «Ход королевы».

«Крылатые» куртки

Крылатые куртки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В прошлом году Versace задал тон своей кожаной курткой с объемными рукавами и на 2021 год. Тогда в подобной куртке с акцентированными плечами щеголяла Светлана Лобода. Тренд прошел трансформацию, и теперь в моде рукава-крылья.

На пике моды и образ Круэллы из недавней экранизации мультика («101 далматинец». - Ред.). Воинственный феминизм легко создается с помощью брутальной кожаной косухи.