Недосып бьет по сердцу. Как и слишком долгий сон

Как слишком короткий, так и слишком длительный, сон может увеличить риск инфаркта. Фото: Shutterstock

На наше сердце влияет очень много разных факторов - в какой мы физической форме, как много двигаемся, что и сколько едим. Все это сказывается тем или иным образом на состоянии самого главного органа. Важно и то, как мы отдыхаем, то есть спим. Оптимальная продолжительность ночного сна для большинства - это 6 - 9 часов. Именно такой интервал на ночной покой отмечали у себя люди без сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованиям, как слишком короткий, менее 6 часов за ночь, так и слишком длительный, более 9 часов, сон может увеличить риск инфаркта (на 20% и 34% соответственно).

Чтобы ночью не просыпаться в ужасе от страшных снов, старайтесь разграничивать время работы и вечернего отдыха. Осознайте, что излишний трудоголизм ведет к выгоранию.

Главные правила для хорошего сна:

1. Не зависайте в интернете и социальных сетях в постели, заканчивайте проверять электронную почту хотя бы за 30 минут до отхода ко сну.

2. Не читайте и не работайте в кровати. Выключайте телевизор перед тем, как заснуть. Он перегружает нервную систему и не дает погрузиться в глубокий сон.

3. Не заставляйте себя маяться, пытаясь отрубиться при бессоннице. Вместо этого включите свет, встаньте с кровати, займитесь какой-либо монотонной деятельностью. (Но не лезьте в соцсети и не включайте телевизор! Лучше поразгадывайте кроссворды, изучите инструкцию к бытовой технике или начните разрисовывать картинку.) Как почувствуете, что хочется спать, возвращайтесь в кровать.

Чтобы ночью не просыпаться в ужасе от страшных снов, старайтесь разграничивать время работы и вечернего отдыха. Фото: Shutterstock

ВАЖНО

Чем шире талия, тем тяжелее мотору

Ожирение и лишний вес негативно сказываются на всем организме. Но нередко масса тела не особо велика, а врачи все равно предупреждают о возможной опасности. Почему?

Все дело в том, что на наше сердце особенно сильно влияет жир на талии. Он называется висцеральный, и его считают одним из главных провокаторов сердечно-сосудистых заболеваний.

Висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости, окружает внутренние органы. Чем его больше, тем выше риск повышения уровня глюкозы и холестерина в крови, независимо от индекса массы тела. Именно абдоминальное ожирение («спасательный круг» на талии) называют одним из значимых факторов риска развития инфаркта миокарда и сахарного диабета 2-го типа.

Как его определить.

Измеряем талию. При окружности талии ≥ 94 см у мужчин и ≥ 80 см у женщин говорят об абдоминальном ожирении. Окружность талии ≥ 102 см у мужчин и ≥ 88 см у женщин - повод серьезно обеспокоиться вредом, который жир наносит сердцу и другим органам.