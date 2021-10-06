Видео умирающей жены Прохора Шаляпина попало в Сеть

Прохор Шаляпин только что потерял жену. Татьяна Дэвис была старше артиста на пять лет. Фото: личный архив.

Прохор Шаляпин безутешен: артист убивается по безвременно почившей жене Татьяне Дэвис. Его семейная жизнь с канадской миллионершей продлилась чуть больше недели. 31 июля 36-летний артист сыграл с ней пышную свадьбу, а уже 9 августа Татьяну госпитализировали с ковидом. 42-летняя супруга певца больше месяца провела в коме на ИВЛ и скончалась, не приходя в сознание. Скорбя по любимой, Прохор все же нашел в себе силы появиться в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Артист со слезами на глазах рассказал о покойной жене и их последних днях вместе.

31 июля Прохор и Татьяна сыграли пышную свадьбу. Фото: кадр видео.

Программа выйдет в эфир в ближайшее время, а пока в Сети появился ее анонс. В коротком ролике показаны эксклюзивные кадры госпитализации Татьяны Дэвис. Прохор снял на память момент, когда за больной коронавирусом женой приехала машина «скорой помощи». Татьяну уложили на каталку и увезли на красном фургоне. Судя по видео, во время госпитализации она уже очень плохо себя чувствовала. Татьяна выглядит бледной и дышит с трудом. Ее страдания облегчает кислородная маска.

Прохор снял на память момент, когда за больной коронавирусом женой приехала машина «скорой помощи». Фото: кадр видео.

Шаляпин во время съемок программы признался, что винит себя в смерти своей возлюбленной. Прохор считает, что если бы не пышная свадьба, Татьяна была бы сейчас жива. Во время бракосочетания коронавирусом заразилось сразу несколько гостей, в том числе пожилые родители Татьяны. Ее отец тоже оказался в отделении интенсивной терапии. К счастью, мужчина поправился.

По словам Прохора, его жена занималась самолечением, и из-за этого драгоценное время было упущено. Тренер из фитнеса-клуба, который посещала Татьяна, посоветовал ей платного частного врача. Медик почти неделю ставил ей капельницы и делал ингаляции. За семь дней такой терапии Татьяна заплатила 11 тысяч долларов. В итоге жене Шаляпина становилось все хуже. К 9 августа сатурация у нее упала до 60 процентов. Именно тогда Прохор вызвал «скорую» и настоял на госпитализации. К тому моменту Татьяна уже не могла дышать самостоятельно.

Женщину поместили в красную зону госпиталя Summerlin. Только тогда, поняв, что навещать жену он уже не сможет, Прохор вернулся в Россию, где его ждали дела. В том числе съемки в шоу Первого канала «Пусть говорят». Пока его жена лежала в коме, Прохор делился в эфире подробностями их свадьбы. И тоже показывал кадры госпитализации смертельно больной жены.

Судя по видео, во время госпитализации Татьяна уже очень плохо себя чувствовала. Фото: кадр видео.

Возможно, Прохор отчасти прав. Если бы он уделил состоянию любимой женщины чуть больше внимания, вероятно, Татьяна раньше бы получила помощь врачей. Но артист был слишком увлечен своим новым статусом мужа состоятельной женщины. Он с упоением снимал особняк, который, по его словам, Дэвис приобрела накануне свадьбы. Всего за день до госпитализации жены певец выкладывал кадры роскошной недвижимости в Инстаграм.

- Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе, - хвастался артист кадрами бассейна, шикарного особняка и красивого сада.

- Уложил всех по койкам на пару недель и купается, бесстыдник, - шутил в комментариях супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов, намекая на диагноз Татьяны и других гостей бракосочетания.

- Танюша сейчас спит, - оправдывался в ответ Прохор.

Прохор был слишком увлечен своим новым статусом мужа состоятельной женщины. Он с упоением снимал особняк, который, по его словам, Дэвис приобрела накануне свадьбы. Фото: Инстаграм.

Спустя полтора месяца певец сообщил о кончине жены в Инстаграме.

- Наша свадьба с Таней состоялась 31 июля. Три счастливых дня было у нас с нею... 3 августа она заболела, и вот её больше нет... Я убит этой новостью, сложно что-то говорить, - написал Прохор на своей странице.