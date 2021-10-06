«Все хорошо у него, шоу продолжается»: Друзья осудили Прохора Шаляпина, продавшего кадры умирающей жены

Жену Прохора Шаляпина госпитализировали с ковидом через неделю после свадьбы. Фото: соцсети.

Прохор Шаляпин стал новым героем шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Артист со слезами на глазах рассказал о покойной жене и их последних днях вместе. Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса в госпитале Лас-Вегаса Summerlin, куда ее госпитализировали 9 августа. Эксклюзивные кадры госпитализации появились в анонсе программы, который был опубликован в соцсетях.

Судя по видео, когда Татьяну забрали в больницу, ей было очень плохо. Жена артиста выглядит бледной и дышит с большим трудом. Ее страдания облегчает кислородная маска. Вероятно, видео на мобильный телефон снял сам Прохор: камера в подробностях запечатлела момент госпитализации и мучения больной женщины.

Глядя, как его любимую увозят на каталке в машину «скорой помощи», Прохор в студии не смог сдержать слез. Артист не скрывает, что сейчас ему очень тяжело, и ему необходимо время, чтобы смириться со случившимся.

. Эксклюзивные кадры госпитализации Татьяны появились в анонсе программы, который был опубликован в соцсетях. Фото: кадр видео.

Однако знакомые артиста не спешат сочувствовать его горю. Например, шоумен Рустам Солнцев не собирается соболезновать Шаляпину. Он считает, что на самом деле Прохор неплохо озолотился на смерти своей супруги.

По словам Солнцева, Прохор получил солидный гонорар за эксклюзивные фото- и видеоматериалы с Татьяной, а также за съемки в ток-шоу. Очевидно, что вдовец пытается заработать на собственной трагедии.

- Он был на программе, получил гонорар, показал фотки, которые у него были. Все хорошо у него, шоу продолжается, - сообщил Рустам Солнцев порталу Popcornnews.

Вероятно, видео снял Прохор: камера в подробностях запечатлела момент госпитализации и мучения больной женщины. Фото: кадр видео.

К слову, кадры госпитализации больной супруги Прохор показывает уже не впервые. Ранее Шаляпин поделился ими в шоу Первого канала «Пусть говорят». Пока его жена лежала в коме, Прохор рассказывал в эфире подробности их свадьбы. И тоже показывал кадры госпитализации смертельно больной жены.

В конце августа Шаляпин уже поделился кадрами госпитализации жены в шоу Первого канала «Пусть говорят». Фото: кадр видео.

Во время съемок программы «Прямой эфир» Шаляпин признался, что винит себя в смерти своей возлюбленной. Прохор считает, что если бы не пышная свадьба, Татьяна была бы сейчас жива. Во время бракосочетания коронавирусом заразилось сразу несколько гостей, в том числе пожилые родители Татьяны. Заболев, супруга Шаляпина долго занималась самолечением. Она доверилась частному врачу, который «спасал» ее ингаляциями и капельницами. В результате драгоценное время было упущено.

Если бы Прохор уделил состоянию любимой женщины чуть больше внимания, вероятно, Татьяну госпитализировали бы гораздо раньше. Но артист был слишком увлечен своим новым статусом мужа состоятельной женщины. Он с упоением снимал особняк, который, по его словам, Дэвис приобрела накануне свадьбы. Всего за день до госпитализации жены певец выкладывал в Инстаграм кадры роскошной недвижимости.

- Небольшая экскурсия по нашему с Таней поместью в Лас-Вегасе, - хвастался артист кадрами бассейна, шикарного особняка и красивого сада.

Всего за день до госпитализации жены Прохор похвастался в соцсетях снимками их роскошного поместья. Татьяна тогда уже едва дышала. Фото: Инстаграм.

Напомним, о романе Прохора с состоятельной владелицей адвокатских контор из Канады стало известно в январе прошлого года. Шаляпин и Татьяна Дэвис отправились вместе в круиз по Карибскому морю. Судя по всему, за роскошную поездку платила именно Татьяна. Пара два года поддерживала отношения, пока не решила пожениться. Причем их бракосочетание стало неожиданностью даже для близких друзей.

- Когда Прохор позвонил мне и сказал, что он женится, я был в Лос-Анджелесе, - рассказал в Инстаграме актер Георгий Кирьянов. - Я был удивлён, конечно. Он сказал - собирайся Гера, скоро свадьба. Будешь моим свидетелем. Конечно, я спрашивал его: «Прохор, ну что ты думаешь это всё? Теперь навсегда?»

- Знаешь, Гер, я сейчас сижу и понимаю, что всё-таки да! Она даже не старая. За собой ухаживает. Любит меня безумно. Состоятельная. Вон у неё вилла в Монако, здесь в Вегасе она взяла домище огромный зачем-то. Значит любит? Только я же артист. Мне долго жить в роскоши скучно. У меня концерты. В Москве она жить категорически не хочет, да и я дольше месяца с женщиной не могу. А так будем видеться, то там поживу, то здесь. Идеальный брак! Что мне терять?

Актер Георгий Кирьянов признается, что свадьба Прохора стала для него полной неожиданностью. Фото: Инстаграм.

По словам друзей, медовый месяц молодожены собирались провести в Мексике. Но их планам не суждено было сбыться. Через полтора месяца после свадьбы жена Прохора Шаляпина скончалась, не приходя в сознание.