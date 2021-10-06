Индийская авиакомпания открестилась от лайнера, застрявшего под мостом

Списанный авиалайнер транспортировали к месту утилизации.

В мировых соцсетях набирает популярность видео, на котором автомобили объезжают застрявший под мостом авиалайнер с логотипом компании «Air India». Ролик появился в Twitter и моментально стал вирусным.

В самой авиакомпании пояснили, что не несут ответственности за данный самолет:

– Это снятый с регистрации, списанный и проданный самолет «Air India». Прошлым вечером его перевозку осуществляли новые владельцы. «Air India» ни при каких обстоятельствах не имеет к этому самолету никакого отношения.

Представители аэропорта в Дели подтвердили информацию, заявив, что воздушное судно не является частью их авиапарка, сообщает The Indian Express.

Выяснилось, что списанный авиалайнер транспортировали к месту утилизации, но водитель грузовика не учел высоту самолета и застрял под мостом.

Больше всего пользователей соцсетей интересует вопрос - как водитель повез столь габаритный груз, не просчитав заранее маршрута транспортировки?

Вместе с тем, это не первый случай в Индии, когда списанное воздушное судно попадает в ловушку на земле – примерно два года назад подобный инцидент произошел в штате Западная Бенгалия. Кстати, застрявший самолет тоже принадлежал «Air India».