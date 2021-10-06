На Российском экологическом форуме эксперты обсудят реформу отрасли обращения с отходами

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В подмосковном кампусе СберУниверситета 12 и 13 октября пройдет Российский экологический форум. Он соберет лучших экспертов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), представителей власти, предпринимателей и экологов. Главными спикерами мероприятия станут вице-премьер России Виктория Абрамченко, руководитель Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Одним из основных вопросов, который обсудят на форуме, станет развитие отрасли обращения с ТКО. Эксперты также рассмотрят способы привлечения инвестиций в эту сферу, концепцию расширенной ответственности производителей, «зеленые» финансы и ESG (соответствие компаний мировым принципам ответственного инвестирования).

- К 2030 году нам необходимо выполнить национальные цели из указа президента РФ - 100% сортировка отходов и снижение захоронения ТКО на полигонах в два раза, - комментирует гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. - Мы регулярно проводим дискуссии, и хочу подчеркнуть, что проговаривать проблемы, а также искать совместными усилиями их решения - так же важно, как и развивать саму инфраструктуру. Российский экологический форум - это новый уровень для обсуждения развития отрасли обращения с ТКО в России.

По словам Дениса Буцаева, форум соберет в первую очередь людей, чья деятельность непосредственно связана с выполнением национального проекта «Экология» и формированием экономики замкнутого цикла. Представители правительства РФ, губернаторы, руководители крупных компаний обсудят реформу отрасли обращения с отходами и ее промежуточные итоги, способы государственного регулирования и меры поддержки, а также лучшие практики применения переработанных отходов во вторичном производстве. Кроме того, важными темами форума станут развитие в российском обществе культуры обращения с ТКО, эковолонтерство и вовлечение россиян в экологические проекты.

Первый день форума, 12 октября, будет посвящен установочным сессиям. Участники мероприятия рассмотрят законодательные изменения отрасли, новые правила расширенной ответственности производителей, цифровизацию отрасли как один из главных драйверов ее развития, а также ключевые задачи реформы отрасли на региональном уровне.

Во второй день форума, 13 октября, участники дискуссии обсудят основные условия перехода к экономике замкнутого цикла, опыт работы региональных операторов и инвестиции в инфраструктуру раздельного сбора отходов. Планируется, что в ближайшие годы в российских регионах помимо традиционных контейнеров для сортировки мусора появятся фандоматы, принимающие использованные пластиковые бутылки, станции раздельного сбора отходов и пункты приема вторсырья.