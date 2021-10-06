Дмитрий Песков о закрытии «Комсомольской правды» в Беларуси: Можно выразить сожаление, что прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...В данном случае, мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание (Речь о «Комсомольской Правде». А. Г.) о закрытии этого подразделения (филиала «КП». - А.Г.) в Белоруссии, - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в среду, 6 сентября. - Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работу наше весьма авторитетное и популярное издание, и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены.

Журналист «Комсомольской правды», участвовавший в брифинге, поблагодарил Пескова за оценку работы «Комсомольской правды», а коллег - за солидарность.

- Да, мы, в свою очередь, вам желаем успехов в обеспечении работой и в проявлении заботы о ваших журналистах, - сказал официальный представитель Кремля.

А вот как Песков ответил на вопрос о том, как он оценивает, насколько белорусская сторона слышит то, что просит делать ее ближайший союзник - Российская Федерация:

- Не хочу комментировать то, как белорусские власти выстраивают отношения с белорусскими СМИ, потому что де-юре это белорусское СМИ, и, конечно, это не должно быть с нашим комментарием - действие белорусский властей в отношении белорусских граждан. Мы не комментировали это раньше и не будем это делать и сейчас. Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеется, действия в отношении журналиста «КП» не связаны с его журналистской работой...

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

- Все законные права российских СМИ в Белоруссии должны быть обеспечены.

- Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной и будем продолжать этот диалог и доводить нашу позицию.

«Комсомольская правда» закрывает свое Белорусское представительство

Официальное сообщение редколлегии «Комсомолки»

Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП.