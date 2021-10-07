Мигранты стали наркотиком для России: за границу утекают наши «мозги», а к нам едут только «рабочие руки»

На начало этого года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На начало этого года Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их насчитывается уже 12 миллионов. Такие данные содержатся в докладе Экономического и социального совета ООН. Выходцы из бывших союзных республик метут у нас дворы, работают на стройках, в такси, магазинах, ресторанах и косметических салонах. На рынке труда приезжему рады зачастую больше, чем коренному русскому. Как же так вышло, что без мигрантов нам ни туда и ни сюда?

Государство «понаехавших»

- Сегодня уже необходимо вести речь о параллельном теневом мигрантском государстве, которое во многих отношениях сопоставимо с государством российским. За последние 30 лет такое государство сформировалось и вызрело. Из этого и надо исходить при попытке понимания происходящих процессов, - считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Мигранты - это высокоорганизованное сообщество со своей строгой иерархией, отмечает эксперт.

- Это миф, что мигранты соглашаются на любую работу. Конечно, если ты только приехал в Россию, возможно, придется некоторое время поработать на тяжелых условиях и с низкой зарплатой. Но в целом, когда мигрант закрепляется в основном составе сообщества и этнодиаспоре, то условия работы у него как минимум не хуже, чем у среднестатистического россиянина, а зачастую и гораздо лучше, потому что хорошо организованные диаспоры занимают определенные ниши на рынке труда. Рассматривать мигрантов, как одиноких, спущенных с парашюта в тайгу людей - это полная глупость, - замечает Юрий Крупнов.

Мигранты действительно весьма избирательны в работе. Взять хотя бы дачные СНТ. По ним толпами бродят гастарбайтеры в поисках работы. При этом цены у них приличные, выкопать за 200 рублей яму под посадки никто не согласится.

- Те мигранты, которые ходят по дачам, уже хорошо укоренены, и понимают, что из русских можно вытаскивать приличные деньги. К тому же у них монополия. Они четко знают, что если кроме них кто-то попытается выкопать эту яму, его в другую яму и закопают, и это не шутка. Мы сталкиваемся с монополией организованной этнической преступности. Причем, там есть не только свои адвокаты и политики, но и свои боевики, - говорит экономист Михаил Делягин.

- Это все фантазии про бесправных мигрантов, которые в одиночку бредут и соглашаются на любую работу ради куска хлеба. Кто проигрывает на рынке труда, так это марийские и рязанские мужики, которые держатся маленькими земляческими группками, - замечает Юрий Крупнов.

- То есть места мигрантов могли бы спокойно занять русские работяги?

- Естественно. Это все разговоры, что никто не хочет идти в дворники. Вопрос, кто с кем что порешал и кто кому сколько платит. Когда год назад обострилась ситуация с рабочей силой, представители стройкомплекса заявили: «Мы предлагаем 120 тысяч рублей, а коренные жители не идут работать». Вы можете в это поверить?

- Какая выгода от мигранта?

- Они очень организованны и не качают права. Можно договариваться с их теневыми руководителями, плюс экономить на соцпакетах. А еще можно ничего не развивать, не покупать сложные машины, не внедрять новые технологии, а работать на лопатном укладе. Представьте - одно дело нужно сумасшедшей техники на миллиард рублей накупить, а можно тяп-ляп и быстро построить. Наши строительные концерны повязаны огромными долгами. Для них единственный способ выживать - все больше и больше строить. Поэтому строительному монстру нужны все новые мигранты, причем молодые. А если сказать: «Давайте мы коренное население обучим лучшим специальностям, начнем работать со школьниками, чтобы через 10 лет они пришли в ваш строительный комплекс», то нас просто засмеют, потому что им нужно сейчас. В итоге за последние 20 лет у нас выработалась в чистом виде мигрантская наркозависимость.

Из России утекают "мозги", а приезжают в основном чернорабочие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто вы, соотечественники?

По планам правительства с 2022 по 2030 годы в Россию должны переселиться 500 тысяч соотечественников, то есть округленно 60 тысяч в год. По оценкам экспертов, задача - более, чем реальная. Только в очень неудачный ковидный 2020-й год с закрытыми границами в Россию переселились 62 тысячи соотечественников, а в последний доковидный 2019-й год их было более 108 тысяч человек. Другое дело, что под видом соотечественников в Россию нередко попадают все те же не говорящие по-русски выходцы из Средней Азии.

- У нас до сих пор нет правового определения соотечественников. Это не обязательно лица славянской национальности. И по национальному составу к нам переезжают далеко не русские, - замечает Юрий Крупнов.

- Я боюсь, что под эту программу в Россию начнут переселяться аулами и кишлаками люди, которые даже по-русски говорить не могут. В Москве уже указатели приходится делать на узбекском и таджикском языках. Создается впечатление, что государство хочет заменить носителей русской культуры, которые считают взятку преступлением, на носителей других культур, которые считают взятку нормальной деловой транзакцией. Просто российскому управляющему классу с представителями таких культур комфортнее. Им можно выписывать зарплату 70 тысяч рублей, выдавать на руки 30, а остальное класть себе в карман, - говорит Михаил Делягин. - Я знаю, какие чудовищные муки и трагедии претерпевают русские, украинцы которые пытаются получить российское гражданство, и я вижу с какой легкостью получают то же самое гражданство люди из Средней Азии.

По мнению Делягина, чтобы изменить ситуацию, нужна культурная переориентация миграционной политики.

- А для начала нужно начать действительно бороться с коррупцией, как с явлением, а не с отдельно взятыми коррупционерами, которые с кем-то не поделились, - замечает Михаил Делягин.

- Возврат 500 тысяч соотечественников - это не просто реальная, это заниженная задача. Если облегчить получение гражданства для людей, переезжающих с Украины, с Донбасса, то 500 тысяч можно за один-два года получить, - считает демограф Владимир Тимаков.

По разным оценкам, на Украине (даже если исключить Донбасс) проживает не менее 6 млн. человек, которые когда-либо считали себя русскими, то есть называли себя русскими при прежних переписях населения. Достаточно большие диаспоры русских остаются в Казахстане - около 4 млн. человек, около 1 млн. человек в Узбекистане, около 1 млн. человек в Прибалтике.

- Основные поставщики русских по репатриации - Украина и Казахстан. Если говорить об иммиграции трех прошлых десятилетий, то она в основном русская. В прошлые годы удавалось сохранять баланс: наши соотечественники из Украины и Казахстана пытались вернуться в Россию чаще, чем россияне хотели уехать в Европу и в США, - поясняет Владимир Тимаков.

Но в последние годы, накануне пандемии, перевес приезжающих над уезжающими у нас происходил за счет потока мигрантов из Средней Азии.

- Программа переселения соотечественников должна принять более целевой характер, - считает Владимир Тимаков. - Наша задача - возвращение людей именно русской культуры, для которых русский язык родной. И желательно, чтобы к нам в первую очередь приезжали молодые квалифицированные кадры, которые будут создавать здесь семьи и рожать детей.

Родной русский язык.

Постой, молодежь, не стучите колеса

Одна из главных наших проблем не то что последних лет, а десятилетий - утечка «мозгов» за рубеж. Многие студенты ведущих российских вузов не скрывают: закончат учебу - рванут за границу. Там больше возможностей в науке, выше зарплаты.

- Такой у нас «равноценный» обмен: мы выпускников наших лучших вызов, отправляем в Силиконовую долину, а себе берем безграмотного гастарбайтера, который постепенно станет местным баем в какой-нибудь деревушке. В Китае наших ребят уже больше, чем в США и Европе. Учим за деньги наших налогоплательщиков студентов, которые потом работают на экономику США, Китая и Европы. Такие мы добрые, - саркастически замечает Юрий Крупнов.

Проблема еще и в том, что гастарбайтеры тянут на дно весь рынок труда. Из-за них неквалифицированный работник получает существенно меньше, чем должен был бы получать. Но при этом вся структура зарплат уходит вниз и квалифицированный рабочий на заводе тоже получает копейки.

- И с какой стати выпускнику вуза идти работать доцентом в МГУ на 13 тысяч рублей, когда он может поехать подмастерьем в Силиконовую долину на несколько тысяч долларов? - замечает Михаил Делягин. - На Западе есть инфраструктура, вы встраиваетесь в систему высоких технологий и понимаете, что с вами будет дальше, как вы сможете расти. А у нас вы можете устроиться в Яндекс, Мэйл.ру, Сбербанк, но для всех остальных есть только три вакансии - курьер, официант и таксист. Никаких других массовых возможностей у молодого человека в России нет.

По мнению Делягина, в России искусственно созданный денежный голод. Отсюда и нехватка рабочих мест.

- Ограничьте произвол монополий, сделайте дешевый кредит, без этого невозможно развиваться. Но чтобы кредит стал дешевым, нужно ограничить финансовые спекуляции, иначе все дешевые деньги уйдут на валютный рынок, - поясняет Делягин.

Еще одна проблема - низкая рождаемость. Молодежи сейчас гораздо меньше, чем 15 лет назад и она не спешит рожать.

- Даже при всех социальных выплатах, материнском капитале и льготной ипотеке - уровень жизни семьи с рождением ребенка сокращается. Это влияет на уровень рождаемости. Нужно искать прямые и косвенные способы ее стимулирования. Необходимо привязывать пенсионную реформу не только к трудовому вкладу человека, но и к родительскому труду. Пенсия должна зависеть от вклада человека в демографию, - считает Владимир Тимаков.

Кстати на пандемию российская рождаемость не так отрицательно отреагировала, как в США, Италии, Испании - у них провал по 7-9 процентов.

- У нас в первом полугодии 2021 года рождаемость снизилась на 0,5 процентов, что обусловлено сокращением числа родителей, а не коронакризисом. Это говорит о том, что у нас есть определенная демографическая устойчивость, и если ее стимулировать, то можно попробовать восстановить ситуацию, - считает Тимаков.

А кто работать будет?

По данным Росстата уровень смертности в России по итогам января—октября 2020 года стал максимальным за десять лет. Общее количество умерших достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

- Не получится так, что у нас по итогам пандемии просто некому будет работать? — интересуюсь я у Михаила Делягина.

- А некому работать будет где? У нас в стране по официальным данным 4 миллиона безработных и 10 миллионов нелегальных мигрантов. А на места нелегальных мигрантов эти 4 миллиона безработных не поместятся? - отвечает мне встречными вопросами Делягин. - При советской власти проблем с дворниками не было, на худой конец подрабатывали студенты. За те деньги, которые сейчас списывают на гастарбайтеров, граждане России будут работать с восторгом, просто для этого надо ограничить коррупцию.

К концу столетия население России по прогнозам демографов может сократиться до 70 миллионов человек.

- И лишь максимум половина из этих 70 миллионов будут славяне. На каком же языке тогда будут говорить в России? - задается вопросом Юрий Крупнов.

Что делать?

- Должен быть один простой принцип. Во-первых, гастарбайтер не может получать зарплату меньше гражданина страны. Во-вторых, работодатель оплачивает все явные и потенциальные издержки на нанятого гастарбайтера, включая пребывание, пенсию, амортизацию инфраструктуры, больницу, школу, культпросвет, а также несет ответственность за все преступления, которые совершает гастарбайтер, просто потому что тот не адаптирован. И третье: необходим визовый режим со странами, в которых произошла социальная катастрофа: это как минимум вся Средняя Азия, кроме Казахстана и все Закавказье, - считает Михаил Делягин. - Почему мы должны строить у нас рабовладельческий строй, почему мы должны запрещать себе развитие технологий? Сейчас не нужен даже экскаватор, потому что 10 таджиков дешевле и кстати надежнее. Это вопрос выбора и цели. Мы хотим превращения нашей территории в русистан или мы хотим технологического прогресса?

По мнению Владимира Тимакова, решение проблемы должно быть комплексным. С одной стороны мы не удерживаем нашу талантливую молодежь, с другой стороны - нам не хватает рабочих рук.

- Рабочие руки можно было бы привлекать из Украины, обеспечивая для тех, кто переезжает по программе переселения более высокий уровень доходов, чем для мигрантов из Средней Азии. А на фирмы, привлекающие низкооплачиваемых гастарбайтеров, которые потом увозят деньги в свою страну, нужно накладывать дополнительные налоги, ведь фирмы от дешёвого труда выигрывают, а отечественный рынок из-за оттока средств проигрывает, - говорит Владимир Тимаков.

По его словам, одновременно, чтобы прекратить утечку мозгов за рубеж, нужно более интенсивно развивать научные высокотехнологичные центры и платить зарплату сопоставимую с той, что привлекает нашу молодежь за границей.

- И важно стимулировать рождаемость среди образованной молодежи. У нее должны быть дополнительные привилегии, надо не просто численностью брать, но качеством населения, - считает Владимир Тимаков.

НАГЛЯДНО

В 2020 году в связи с пандемией наблюдалось возвращение на Родину граждан России и отток за рубеж иностранцев.

Таблица 2. Страны-лидеры по миграционному обмену с Россией в 2020 году.

Страны-лидеры по миграционному обмену с Россией в 2020 году.

* Миграционное сальдо - разница между въехавшими в Россию из какой-то страны к числу уехавшими из России в эту страну

Прим.: Самый высокий процент мигрантов с высшим образованием среди приезжих – из Украины и Белоруссии (более 20 %), самый высокий процент мигрантов с высшим образованием среди уезжающих – в Великобританию и США (более 50 %).