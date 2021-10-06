Российские аграрии выигрывают «битву за урожай»

Автор фото: Николай Корешков

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сейчас биться приходиться буквально за каждую тонну продукции. Такие самоотверженные усилия аграриев, а также применение новейших агротехнологий позволят собрать достойный урожай, которого хватит как для внутреннего потребления, так и для экспорта, уверен министр.

В этом году режим ЧС вводился в 16 субъектах. Самый большой ущерб непогода нанесла в Приволжском и Центральном федеральном округах. Тем не менее, на данный момент намолочено больше 108 млн тонн зерновых, что уже существенно выше внутреннего потребления, сказал Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая осень». Министр подчеркивает: уровень технологического развития отрасли в России один из самых высоких в мире, и доказательства этого представлены как раз на агропромышленной выставке.

«Ожидаем, что среднее многолетнее значение по уборке основных видов продукции сельского хозяйства будут достигнуты. Уверен, что мы соберем достойный урожай, который и на сегодня уже обеспечивает наши внутренние потребности, а в дальнейшем сможет гарантировать экспортный потенциал, который есть у Российской Федерации», - заявил министр.

Автор фото: Николай Корешков

В частности, минсельхоз ожидает, что будет получен хороший урожай грунтовых и тепличных овощей на уровне 7 млн тонн, плодов и ягод – не менее 1,5 млн тонн. Ожидается значительный прирост по масличным культурам и сахарной свекле, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности в подсолнечном масле и сахаре. Позитивная динамика есть в производстве мяса и молока, в пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Поэтому россияне могут быть уверены – продовольственная безопасность страны будет обеспечена по всем ключевым направлениям», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

За последние пять сезонов производство масложировой продукции (растительные масла, маргариновая и майонезная продукция) выросло на 21%, и в сезоне 2021/2022 ее объемы достигнут 10,4 млн тонн, подсчитывает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Только производство растительных масел увеличилось на 28%, в новом сезоне объемы составят 8,1 млн тонн. Доля самообеспеченности маслами в России составляет 200%. Не менее впечатляющий рост и в производстве шротов (которые идут на корм сельхозживотным) - плюс 25% в сравнении с сезоном 2017/2018. В нынешнем сельхозгоду союз ожидает рекордных почти 11 млн тонн.

«Такие успехи стали возможны благодаря последовательной политике Минсельхоза России в отношении увеличения производства масличных — впервые за много лет на это были выделены государственные субсидии, а также осуществлялась разнонаправленная поддержка масложировой отрасли», - отмечает Мальцев.

По его словам, учитывая прогнозы, очередной урожай основных масличных в России в этом году станет рекордным — до 23 млн тонн. Объем экспорта масложировой продукции в итоге вырастет до 9,6 млн тонн, это почти в 2 раза больше, чем 5 лет назад.

Автор фото: Николай Корешков

В предыдущем сезоне со стороны государства было принято два ключевых регуляторных пакета: первый — для сдерживания массового экспорта масличных – пошлины на подсолнечник, рапс и сою, а второй – с которого начался уже новый сезон, плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло, напоминает эксперт. Благодаря первому пакету мер удалось увеличить загрузку перерабатывающих мощностей и отправить на экспорт не сырье, а продукцию высокого передела. А второй позволит отвязать внутренние цены на подсолнечное масло от мировых и отказаться от ручного регулирования цен, что обеспечит доступную цену на полке в магазине для потребителей.

«Перечисленные выше факторы способствовали формированию объемной программы инвестиций в отрасль, которые позволят полностью обеспечить исполнение целевых показателей государственной программы и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В дальнейшем рассчитываем на сохранение государственной поддержки отрасли, которая показывает высокую эффективность использования выделяемых государством средств и стабильный рост инвестиций в развитие производства», - заключил Мальцев.

Настоящим вызовом для отрасли в этом году стал рост цен на продовольствие. Но цены на него растут во всем мире, говорит научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по сравнению с августом прошлого года цены на основное продовольствие выросли почти на треть (32,9%). Причина – даже не сама пандемия, а реакция большинства стран на них. Многие для поддержки своих экономик «напечатали» новые деньги. А когда возникает на рынке избыточная ликвидность, неизбежно возникает риск ценового скачка, поясняет эксперт.

Автор фото: Николай Корешков

«Но в данном случае мы имеем в виду последствия начала оживления мировой экономики. Спрос во многом отложенный, сейчас он начинает развиваться, все это влияет на ценовую ситуацию», - считает экономист.

В этих условиях государства резонно предпринимают меры по защите своих рынков от таких скачков. И квоты, пошлины на экспорт – это нормальные меры, говорит Гринберг. Продавцу всегда хочется заработать больше. А цена за рубежом может оказаться выше: возникают риски вывоза продовольствия из страны и повышения цен на внутреннем рынке.

«Когда социальная стабильность под угрозой, такое нужно делать. Однако всегда важно понимать, что цены зависят от предложения и спроса. Нельзя допускать снижения предложения на рынке», - подчеркивает экономист.

В этом смысле российский АПК, который ежегодно показывает хорошую динамику, чувствует себя гораздо более уверенно по сравнению со многими другими развитыми странами.