Зачем грузинская оппозиция обвинила ФСБ в намерении «свести Саакашвили с ума»

Саакашвили недавно тайно вернулся в Грузию и был арестован Фото: REUTERS

В Грузии недавно завершились муниципальные выборы. Мы не понимаем почему, но из-за них все местные политики вдруг сошли с ума. Мы честно пытались найти разумное зерно в последних заявлениях оппозиции и правящей партии, но не смогли.

Почитайте сами, что они там несут:

«Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ (Служба госбезопасности — Ред.) Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация уточнена. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведал Саакашвили и оказал давление на власти, работающие на бессовестную Россию», - заявила в среду лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани.

В ответ глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сам обвинил Саакашвили в работе на Москву: «Он (Саакашвили - Ред.) передал РФ 20% территорий Грузии, стратегические экономические объекты и так далее. Затем, находясь в оппозиции, он продолжал делать русское дело. И в Грузию он прибыл для того, чтобы сделать русское дело. Поэтому, когда речь идет о русских делах и интересах, нужно всегда помнить Саакашвили».

Если кто не видел, вчера и сам Мишико в письме Зеленскому назвал себя «личным узником Путина». Мы не знаем почему, просто назвал. А еще все обвинения против него в Грузии якобы подстроены Россией. Все это — подозрения в организации убийств, коррупции, превышении полномочий — сочинили на Лубянке, а потом подсунули грузинской прокуратуре.

Мы это не придумали. Так на самом деле говорят политики в Грузии.

Чтобы вы знали, у Москвы и Тбилиси до сих пор не восстановились дипломатические отношения. В недавнем парламентском докладе о работе СГБ Грузии называлось два официальных врага страны: Россия и Исламское государство (у нас оно тоже запрещено).

Учитывая это, даже как-то неудобно рассуждать о происках российских спецслужб в Грузии. Нет, наверняка у нас там есть свои люди. Но вот так, чтобы ФСБ давила на местных чекистов, заставляя свести с ума опального арестованного политика... Это уже за гранью здравого смысла.

- Я в августе был в отпуске в Грузии. Там похожие выступления каждый день. Это игра на публику. Политики зарабатывают очки, обвиняя конкурентов в пророссийских настроениях. Идет форменная истерия, - объяснил политолог Игорь Гвритишвили.

Все это напоминает американское общественное движение 40-50-х годов, названное маккартизмом (по фамилии сенатора Джозефа Маккарти). Если вкратце, то достаточно было с трибуны любого обвинить с связях с коммунистами, и тот моментом терял работу, карьеру, а то и в тюрьму попадал. Жертвами охоты на ведьм стали тысячи человек в США. А самым активным обличителем и был тот самый Маккарти.

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